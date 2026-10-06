Ezt a kvízt csak az igazi divatőrültek töltik ki helyesen – Te felismered a női divatikonokat?

A divatipar elsőszámú sztárjai a tervezők, valamint a modellek. Ezúttal olyan női ikonokat mutatunk be, akik már a puszta létükkel is örökre nyomot hagytak a divattörténelemben. Te hány női dívát ismersz fel ebben a kvízben?

Kvíz: Coco Chanel a valaha volt egyik legnagyobb divatikon.

Forrás: Corbis Historical

Divatkvíz: ismerd fel a legendás női divatikonokat!

A divat minden nő számára örök szerelem. A legtöbbjük folyamatosan lesi az újabb és újabb trendeket, frissíti a ruhatárát a legtrendibb darabokkal és keresi a legjobb divatippeket. Az sem a véletlen műve, hogy a legnagyobb trendeket diktáló emberek között számos nő is található – és itt nem elsősorban a modellekre gondolunk! Ki ne emlékezne Coco Chanel ikonikus ruháira, vagy Anna Wintour befolyására a divatiparban, netán Donatella Versace extravagáns stílusára? Mindegyikük mély nyomot hagyott a divatvilágban, ami valószínűleg még évtizedekig nem engedi, hogy elfeledjék őket az emberek! A trendi nők már évtizedek óta roppant mód odafigyelnek az öltözködésükre, azonban arról kevesebb szó esik, hogy kik azok, akik diktálják a trendeket. Az alábbi kvízben olyan női divattiktátorokra kérdezünk rá, akiket csak a fashion világában rendívül tájékozott olvasók képesek felismerni! Neked hány kvízkérdésre sikerül helyesen válaszolnod?