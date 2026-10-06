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Ezt a kvízt csak az igazi divatőrültek töltik ki helyesen – Te felismered a női divatikonokat?

Conde Nast Collection Editorial - George Hoyningen-Huene
fashion Coco Chanel kvíz
Life.hu
2026.10.06.
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A divatra számos nő hatott az elmúlt évtizedekben. Ezúttal azokat szedtük össze egy kvízben, akik divatikonként kitörölhetetlen nyomot hagytak maguk után a történelemben.

A divatipar elsőszámú sztárjai a tervezők, valamint a modellek. Ezúttal olyan női ikonokat mutatunk be, akik már a puszta létükkel is örökre nyomot hagytak a divattörténelemben. Te hány női dívát ismersz fel ebben a kvízben? 

Kvíz: Coco Chanel sapkában és kosztümben.
Kvíz: Coco Chanel a valaha volt egyik legnagyobb divatikon. 
Forrás: Corbis Historical

Divatkvíz: ismerd fel a legendás női divatikonokat!

A divat minden nő számára örök szerelem. A legtöbbjük folyamatosan lesi az újabb és újabb trendeket, frissíti a ruhatárát a legtrendibb darabokkal és keresi a legjobb divatippeket. Az sem a véletlen műve, hogy a legnagyobb trendeket diktáló emberek között számos nő is található – és itt nem elsősorban a modellekre gondolunk! Ki ne emlékezne  Coco Chanel ikonikus ruháira, vagy Anna Wintour befolyására a divatiparban, netán Donatella Versace extravagáns stílusára? Mindegyikük mély nyomot hagyott a divatvilágban, ami valószínűleg még évtizedekig nem engedi, hogy elfeledjék őket az emberek! A trendi nők már évtizedek óta roppant mód odafigyelnek az öltözködésükre, azonban arról kevesebb szó esik, hogy kik azok, akik diktálják a trendeket. Az alábbi kvízben olyan női divattiktátorokra kérdezünk rá, akiket csak a fashion világában rendívül tájékozott olvasók képesek felismerni! Neked hány kvízkérdésre sikerül helyesen válaszolnod? 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Hogy hívják a képen látható divatikont?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Felismered a képen látható divatikont?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Mi a képen látható hölgy neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 A képen látható nő egy időben a világ leghíresebb modellje volt. Hogy hívják?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Michael Kors jobbján a Vogue magazin világhírű főszerkesztője áll, aki egyben a divatipar legbefolyásosabb szereplője. Mi a neve?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Melyik világhírű modell látható a képen?

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