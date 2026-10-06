Ezt a kvízt csak az igazi divatőrültek töltik ki helyesen – Te felismered a női divatikonokat?

A divatipar elsőszámú sztárjai a tervezők, valamint a modellek. Ezúttal olyan női ikonokat mutatunk be, akik már a puszta létükkel is örökre nyomot hagytak a divattörténelemben. Te hány női dívát ismersz fel ebben a kvízben?
Divatkvíz: ismerd fel a legendás női divatikonokat!
A divat minden nő számára örök szerelem. A legtöbbjük folyamatosan lesi az újabb és újabb trendeket, frissíti a ruhatárát a legtrendibb darabokkal és keresi a legjobb divatippeket. Az sem a véletlen műve, hogy a legnagyobb trendeket diktáló emberek között számos nő is található – és itt nem elsősorban a modellekre gondolunk! Ki ne emlékezne Coco Chanel ikonikus ruháira, vagy Anna Wintour befolyására a divatiparban, netán Donatella Versace extravagáns stílusára? Mindegyikük mély nyomot hagyott a divatvilágban, ami valószínűleg még évtizedekig nem engedi, hogy elfeledjék őket az emberek! A trendi nők már évtizedek óta roppant mód odafigyelnek az öltözködésükre, azonban arról kevesebb szó esik, hogy kik azok, akik diktálják a trendeket. Az alábbi kvízben olyan női divattiktátorokra kérdezünk rá, akiket csak a fashion világában rendívül tájékozott olvasók képesek felismerni! Neked hány kvízkérdésre sikerül helyesen válaszolnod?
1/6 Hogy hívják a képen látható divatikont?
2/6 Felismered a képen látható divatikont?
3/6 Mi a képen látható hölgy neve?
4/6 A képen látható nő egy időben a világ leghíresebb modellje volt. Hogy hívják?
5/6 Michael Kors jobbján a Vogue magazin világhírű főszerkesztője áll, aki egyben a divatipar legbefolyásosabb szereplője. Mi a neve?
6/6 Melyik világhírű modell látható a képen?
Ezek is érdekelhetnek: