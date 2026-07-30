Tanulmány igazolja: az 50 feletti nőket ez a szórakoztató hobbi tartja fiatalon

A vizsgálatban 136, 40 és 65 év közötti nő vett részt, akik rendszeresen járnak elektronikus tánczenei rendezvényekre. A megkérdezettek közül sokan arról számoltak be, hogy a többórás tánc után energikusabbnak, kiegyensúlyozottabbnak és boldogabbnak érzik magukat.

Az elektronikus zene nem csak a fiataloké, az 50 feletti nőknek is jót tesz

Forrás: Life.hu/ AI

A tánc lehet az 50 feletti nők egészségének záloga

Akár éjszakai klubról, nappali rendezvényekről vagy fesztiválról van szó, az órákon át tartó mozgás alaposan megdolgoztatja a szervezetet. Felgyorsítja a keringést, munkára fogja a szívet, javítja az állóképességet, és segíthet levezetni a felgyülemlett feszültséget.

A kutatás résztvevői közül sokan a hétköznapok egyik legjobb stresszoldójaként tekintenek az elektronikus zenére való mozgásnak. A rave klubokra nem pusztán szórakozóhelyként tekintenek: itt néhány órára maguk mögött hagyhatják a feladatokat és a problémákat.

A közösségi élmény legalább ilyen fontos

A közös tánc erősíti az összetartozás érzését is, ami fontos szerepet játszik a lelki jóllétben. Több résztvevő úgy fogalmazott, hogy azok között, akik az elektronikus zenét szeretik, szabadnak érzi magát, könnyen kapcsolódnak egymáshoz.

A megkérdezettek közül sokan a menopauzát megelőző időszakban, az úgynevezett perimenopauzában járnak, vagy már átestek a változókoron. Ebben az életszakaszban különösen sokat számít a rendszeres testmozgás, a stressz csökkentése és a társas kapcsolatok megőrzése.

A rave tehát nem csak a húszéveseké, az elektronikus zene és a tánc középkorúaknak is jelenthet olyan kikapcsolódást, amivel megőrizhetik az egészségüket is.

Ezeket olvastad már?