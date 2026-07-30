Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 30., csütörtök Judit, Xénia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészség

Tanulmány igazolja: az 50 feletti nőket ez a szórakoztató hobbi tartja fiatalon

egészség elektronikus zene tánc
Horváth Angéla
2026.07.30.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Sokan úgy gondolják, hogy a klubok és az elektronikus zenei rendezvények világa kizárólag a fiataloké. A Leedsi Egyetem kutatása azonban azt mutatja, hogy egyre több középkorú nő fedezi fel újra a rave klubokat - ez nemcsak szórakozást jelent esetükben, hanem a testükre és a lelkükre is kedvezően hat.

A vizsgálatban 136, 40 és 65 év közötti nő vett részt, akik rendszeresen járnak elektronikus tánczenei rendezvényekre. A megkérdezettek közül sokan arról számoltak be, hogy a többórás tánc után energikusabbnak, kiegyensúlyozottabbnak és boldogabbnak érzik magukat.

Az elektronikus zene nem csak a fiataloké, az 50 feletti nőknek is jót tesz
Az elektronikus zene nem csak a fiataloké, az 50 feletti nőknek is jót tesz
Forrás: Life.hu/ AI

A tánc lehet az 50 feletti nők egészségének záloga

Akár éjszakai klubról, nappali rendezvényekről vagy fesztiválról van szó, az órákon át tartó mozgás alaposan megdolgoztatja a szervezetet. Felgyorsítja a keringést, munkára fogja a szívet, javítja az állóképességet, és segíthet levezetni a felgyülemlett feszültséget.

A kutatás résztvevői közül sokan a hétköznapok egyik legjobb stresszoldójaként tekintenek az elektronikus zenére való mozgásnak. A rave klubokra nem pusztán szórakozóhelyként tekintenek: itt néhány órára maguk mögött hagyhatják a feladatokat és a problémákat.

A közösségi élmény legalább ilyen fontos

A közös tánc erősíti az összetartozás érzését is, ami fontos szerepet játszik a lelki jóllétben. Több résztvevő úgy fogalmazott, hogy azok között, akik az elektronikus zenét szeretik, szabadnak érzi magát, könnyen kapcsolódnak egymáshoz.

A megkérdezettek közül sokan a menopauzát megelőző időszakban, az úgynevezett perimenopauzában járnak, vagy már átestek a változókoron. Ebben az életszakaszban különösen sokat számít a rendszeres testmozgás, a stressz csökkentése és a társas kapcsolatok megőrzése.

A rave tehát nem csak a húszéveseké, az elektronikus zene és a tánc középkorúaknak is jelenthet olyan kikapcsolódást, amivel megőrizhetik az egészségüket is. 

Ezeket olvastad már? 

Kiderült, a férfiak vagy a nők szenvednek-e jobban a hőségben – Itt a magyarázat

Kutatások arra utalnak, hogy a nőket jobban megviseli a kánikula.

Csak egy szék kell hozzá: ebből a 30 másodperces tesztből kiderül, hogy korán fogsz-e meghalni

Sokkoló kutatási eredmények láttak napvilágot, amelyek alapjaiban változtatják meg azt, amit az öregedésről gondoltunk.

Victoria Beckham fodrásza felfedi: 6 hiba, amitől hullik a hajad

Matthew Curtis 25 éve dolgozik fodrászként modellek és sztárok között. Nemrég egy interjúban leplezte le azokat az elterjedt szokásokat, melyek később a hajhullás okaivá válnak.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu