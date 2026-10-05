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Károly király titkos tervet sző: Diana hercegné segítségével akarja kibékíteni Harryt és Vilmost

brit királyi család békülés Károly király
Horváth Angéla
2026.10.05.
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Károly király állítólag egy Diana hercegné tiszteletére rendezett megemlékezéstől reméli, hogy közelebb kerülhet egymáshoz két fia. Vilmos herceg és Harry herceg évek óta rossz viszonyban vannak, a király szeretné, ha rendeznék a konfliktust.

A 77 éves Károly királynak állítólag nincs kifogása az ellen, hogy jövő augusztusban, Diana hercegné halálának 30. évfordulóján hálaadó istentiszteletet tartsanak egykori felesége emlékére. Hasonló megemlékezést már 2007-ben, Diana halálának tizedik évfordulóján is rendeztek a Wellington Barracks Guards' Chapelben. Akkor felcsendültek Diana kedvenc zenéi, Harry pedig beszédet mondott édesanyjáról. A jövőre tervezett esemény arra is lehetőséget teremthetne, hogy a testvérek ismét egy légtérben tartózkodanak, és egy bennfentes szerint azt is várják a rendezvénytől - többek között Károly király -, hogy a végre kibékülnek.

Károly király szeretné, ha a fiai végre kibékülnének
Károly király szeretné, ha a fiai végre kibékülnének
Forrás: ZUMA Press Wire

Károly király szeretné kibékíteni a fiait

Reményekre ad okot az, hogy Harry herceg és Meghan Markle augusztus végén visszaköltöztek Angliába. Károly király örömmel fogadta fia hazatérését, több királyi szakértő és bennfentes azonban továbbra sem hisz abban, hogy Harry és Vilmos kibékülhet. ennek oka pedig az, hogy Vilmos szerint apja túlságosan elnéző Harryékkel.

„Vilmosnak nagyon nehéz néznie, hogy az apja ennyire elnéző velük. Egyszerűen nem érti, Károly miért ad nekik ekkora mozgásteret mindazok után, ami történt”fogalmazott egy bennfentes.

Vilmos állítólag amiatt is dühös öccsére, hogy Harry dokumentumfilmet akar készíteni Diana hercegnéről. A walesi herceget is mekeresték korábban hasonló projektekkel, ő azonban valamennyit visszautasította.

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