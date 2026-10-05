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Harry herceg olyat látott Meghan Markle-ről, amit azonnal megbánt: „Nem kellett volna ezt látnom”

Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto - Nancy Kaszerman
internet Briliáns elmék Meghan Markle Harry herceg
Nagy Anna
2026.10.05.
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Nem biztos, hogy jó ötlet rákeresni az interneten arra a nőre, akivel éppen randizni kezdtél – különösen akkor, ha korábban színésznőként dolgozott. Harry herceg pontosan ezt tette, és hamar szembesült Meghan Markle egyik igencsak forró jelenetével.

Harry herceg és Meghan Markle 2016-ban kezdtek randizni, a herceg pedig kíváncsi volt arra a nőre, aki egyre fontosabb szerepet töltött be az életében. Mint később kiderült, a Google olyan találatokat is mutatott neki, amelyekre egyáltalán nem volt felkészülve.

Harry herceg egy életre megbánta, hogy rákeresett Megan Markle-re.
Harry herceg egy életre megbánta, hogy rákeresett Megan Markle-re.
Forrás: Northfoto

Harry herceg megbánta, hogy rákeresett Meghan Markle-re

Meghan Markle 2011 és 2018 között alakította Rachel Zane-t a Briliáns elmék című amerikai jogi sorozatban. Karakterének egyik legfontosabb romantikus szála Mike Rosshoz kötődött, akit Patrick J. Adams alakított.

A sorozat második évadának fináléjában Rachel és Mike kapcsolata új szintre lépett: a két karakter az iroda irattárában került intim helyzetbe. Meghan Markle szexjelenete pedig évekkel később egészen más jelentőséget kapott, amikor a színésznő Harry herceggel kezdett randizni.

A herceg ugyanis saját bevallása szerint rákeresett leendő feleségére az interneten, és a találatok között a Briliáns elmék szerelmi jeleneteire is rábukkant. A Spare című memoárjában később úgy fogalmazott, hibát követett el azzal, hogy rákeresett és megnézett néhány ilyen felvételt.

Láttam, ahogy ő és az egyik színésztársa egymásnak esnek valamiféle irodában vagy konferenciateremben

 – írta. Majd röviden össze is foglalta, mit gondolt az élményről: „Nem kellett volna ezt látnom.”

Meghan Markle a Briliáns elmék után maga mögött hagyta a színészetet

Meghan utoljára a sorozat hetedik évadának fináléjában szerepelt Rachel Zane-ként, amikor karaktere feleségül ment Mike-hoz. Nem sokkal azután, hogy 2017-ben bejelentették eljegyzését Harry herceggel, a színésznő a szórakoztatóipart is maga mögött hagyta. A döntéséről akkor úgy beszélt, hogy a Briliáns elmék századik epizódja fontos mérföldkő volt számára.

„Amikor elértük a 100. epizódot, azt gondoltam: ezt kipipáltam, és nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit ott végeztünk, most pedig itt az ideje, hogy csapatként dolgozzunk [Harryvel]” – magyarázta. 2022-ben arról is beszélt, hogy amikor kiszállt a sorozatból, úgy gondolta, végleg lezárult számára ez a fejezet: „Nem gondoltam, hogy valaha is visszatérek a szórakoztatóiparba.”

Most azonban éppen erre készül. Meghan saját magát alakítja a Close Personal Friends című Amazon MGM Studios-filmben, amelynek forgatása 2025-ben kezdődött. A produkcióban többek között Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid és Henry Golding is szerepel.

Katints a képre, és nézd meg, hogyan telt Meghan Markle, Harry herceg és a gyerekeik nyara:

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Meghan és Lilbeth a strandra sétálnak
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Meghan Markle és Hary herceg a Skót-felföldet is megmutaták a gyerekeiknek
Archie a pilótafülkében
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Meghan Markle és Harry herceg vidáman egy étteremben
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Harry herceg a gyerekeivel a medencében - A kép feltehetőleg már az új luxusvillájukban készül, úgy tudni a CostaTerra Golf & Ocean Club területén vásároltak házat

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