Harry herceg olyat látott Meghan Markle-ről, amit azonnal megbánt: „Nem kellett volna ezt látnom”

Harry herceg és Meghan Markle 2016-ban kezdtek randizni, a herceg pedig kíváncsi volt arra a nőre, aki egyre fontosabb szerepet töltött be az életében. Mint később kiderült, a Google olyan találatokat is mutatott neki, amelyekre egyáltalán nem volt felkészülve.

Harry herceg egy életre megbánta, hogy rákeresett Megan Markle-re.

Forrás: Northfoto

Harry herceg megbánta, hogy rákeresett Meghan Markle-re

Meghan Markle 2011 és 2018 között alakította Rachel Zane-t a Briliáns elmék című amerikai jogi sorozatban. Karakterének egyik legfontosabb romantikus szála Mike Rosshoz kötődött, akit Patrick J. Adams alakított.

A sorozat második évadának fináléjában Rachel és Mike kapcsolata új szintre lépett: a két karakter az iroda irattárában került intim helyzetbe. Meghan Markle szexjelenete pedig évekkel később egészen más jelentőséget kapott, amikor a színésznő Harry herceggel kezdett randizni.

A herceg ugyanis saját bevallása szerint rákeresett leendő feleségére az interneten, és a találatok között a Briliáns elmék szerelmi jeleneteire is rábukkant. A Spare című memoárjában később úgy fogalmazott, hibát követett el azzal, hogy rákeresett és megnézett néhány ilyen felvételt.

Láttam, ahogy ő és az egyik színésztársa egymásnak esnek valamiféle irodában vagy konferenciateremben

– írta. Majd röviden össze is foglalta, mit gondolt az élményről: „Nem kellett volna ezt látnom.”

Meghan Markle a Briliáns elmék után maga mögött hagyta a színészetet

Meghan utoljára a sorozat hetedik évadának fináléjában szerepelt Rachel Zane-ként, amikor karaktere feleségül ment Mike-hoz. Nem sokkal azután, hogy 2017-ben bejelentették eljegyzését Harry herceggel, a színésznő a szórakoztatóipart is maga mögött hagyta. A döntéséről akkor úgy beszélt, hogy a Briliáns elmék századik epizódja fontos mérföldkő volt számára.

„Amikor elértük a 100. epizódot, azt gondoltam: ezt kipipáltam, és nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit ott végeztünk, most pedig itt az ideje, hogy csapatként dolgozzunk [Harryvel]” – magyarázta. 2022-ben arról is beszélt, hogy amikor kiszállt a sorozatból, úgy gondolta, végleg lezárult számára ez a fejezet: „Nem gondoltam, hogy valaha is visszatérek a szórakoztatóiparba.”