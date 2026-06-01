Az orvosok szerint EZT az alvópózt kötelező kerülni: maradandó károsodást is okozhat

Nincs is jobb dolog annál, mint egy hosszú nap után az ágyba zuhanni és pihenni. Azonban az alvás akár árthat is az egészségünknek, ha nem a megfelelő testhelyzetben fekszünk le.

Van egy póz, amit a szakértők szerint mindenképp kerülj alvás közben.

Forrás: Getty Images

Van egy rossz alvópóz, ami nyomást gyakorolhat az idegekre, ezzel zsibbadást és bizsergést okozhat a karokban.

A tünetek között szerepelhet a gyenge fogás, valamint a karba sugárzó fájdalom és a gyakori ügyetlenség.

Tartós fennállás esetén az orvosok szerint akár maradandó idegkárosodás is kialakulhat.

Ez az alvási pozíció rosszabb, mint az összes többi

Egy népszerű alvási testhelyzet kifejezetten káros hatással van az egészségre. Sokan aludtak már kényelmetlen kanapén vagy rossz ágyban, ami reggel merev nyakat eredményez. Ennél azonban sokkal komolyabb probléma, ha valaki rendszeresen úgynevezett „T-Rex” pózban alszik – amikor a karok be vannak hajlítva és szorosan a mellkashoz húzva helyezkednek el.

Reggelente bizseregnek az ujjaid, a vállaid pedig mintha be lennének betonozva? Ha azzal nyugtatod magad, hogy csak rosszul aludtál, akkor van egy rossz hírünk: vélhetően a rossz alvási pozíció áll a probléma hátterében.

A „T-Rex” póz lehet a hibás

„Ha alvás közben behajlítva és testhez húzva tartjuk a karjainkat, az nyomást gyakorolhat az idegekre a könyökben és a csuklóban” – mondta Dr. Raj Dasgupta alvásspecialista és a Sleepopolis vezető orvosi tanácsadója. „Ez lelassíthatja a véráramlást, és zsibbadást vagy bizsergést okozhat a karokban. Ha gyakran előfordul, a vállakat is megterhelheti, ami merevséghez és állandó fájdalomhoz vezethet”.

Figyelmeztető jelek lehetnek a karba sugárzó fájdalom, a gyenge fogás vagy az, hogy valaki gyakrabban elejti a telefonját. Bár ezt sokan ügyetlenségnek gondolnák, ha rendszeresen előfordul, érdemes kivizsgáltatni.

„Ez általában átmeneti, és elmúlik, ha megváltoztatjuk az alvási pozíciót” – mondta Dasgupta. „Azonban ha a nyomás hosszú ideig, hetekig vagy hónapokig fennáll, maradandó idegkárosodást is okozhat”.

