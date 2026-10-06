A Grace klinika sztárja 29 év után vesztette el feleségét: Isaiah Washington elárulta, mi volt a halál oka

A Grace klinika egykori sztárja hosszú időn át óvta családja magánéletét a nyilvánosságtól. Isaiah Washington csak több mint egy évvel felesége halála után érezte úgy, hogy beszélni tud a történtekről, és érzelmes bejegyzésben emlékezett meg Jennisáról.

Isaiah Washington és Jenisa Garland 2017-ben.

Forrás: Robyn Beck / AFP

Isaiah Washington felesége 29 év házasság után hunyt el

Jenisa Washington 2025. május 31-én váratlanul összeesett, majd kilenc nappal később, június 9-én elhunyt. A színész több mint egy évig nem hozta nyilvánosságra a történteket, mert tiszteletben akarta tartani felesége kívánságát, aki Isaiah hosszú hollywoodi karrierje ellenére mindig kerülte a reflektorfényt.

„Igen… a pletykák igazak” – írta a színész a feleségéről megosztott fekete-fehér fotó mellett. Mint fogalmazott, Jenisa halála hatalmas sokként érte őt és az egész családot.

A Grace klinika sztárja elárulta, mi történt

Isaiah Washington felesége súlyos vérzéses stroke-ot kapott, amelyből már nem épült fel. A színész azért is döntött úgy, hogy nyilvánosan beszél a tragédiáról, mert fontos figyelmeztetést szeretett volna átadni követőinek.

„Néhány fejfájás nem egyszerűen fejfájás vagy migrén, hanem valami sokkal súlyosabb probléma figyelmeztető jele lehet” – fogalmazott, arra biztatva követőit, hogy aggasztó tünetek esetén kérjenek orvosi segítséget.

A bejegyzés alatt rengetegen fejezték ki együttérzésüket, köztük Debi Mazar és Viola Davis is. A házaspár lánya, Iman megható üzenetet hagyott édesapjának: „Az én gyönyörű anyukám, imádom ezt, köszönöm, apa!”

Isaiah Washington a Grace klinika Dr. Preston Burke-je volt

Isaiah Washington a Grace klinika indulásakor, 2005-ben az eredeti szereplőgárda tagjaként vált világszerte ismertté. A sorozatban Dr. Preston Burke szív-mellkassebészt alakította. A színész olyan produkciókban is szerepelt, mint a Crooklyn, a Ghost Ship és az Exit Wounds, 2022-ben pedig a Corsicana című westernnel rendezőként is bemutatkozott.

Isaiah Washington a Grace klinika című sorozatban Dr. Preston Burke sebészt alakította. A fotón a Sandra Oh által alakított Dr. Cristina Yanggal látható, aki a sorozatban a szerelme volt.

Forrás: NORTHFOTO/ABC

Isaiah és Jenisa 1996 Valentin-napján házasodtak össze, miután a beszámolók szerint egy Los Angeles-i vacsorán találkoztak. Három gyermekük született: Isaiah V, Tyme és Iman. „Három hihetetlenül csodálatos gyermeket hagyott hátra, akik továbbviszik az örökségét” – írta feleségéről a színész.