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A Grace klinika sztárja 29 év után vesztette el feleségét: Isaiah Washington elárulta, mi volt a halál oka

társ Isaiah Washington halál Grace klinika
Nagy Anna
2026.10.06.
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Több mint egy évig nem beszélt nyilvánosan élete egyik legfájdalmasabb veszteségéről. Isaiah Washington most elárulta, mi történt feleségével, Jenisa Washingtonnal, akivel 29 évig voltak házasok.

A Grace klinika egykori sztárja hosszú időn át óvta családja magánéletét a nyilvánosságtól. Isaiah Washington csak több mint egy évvel felesége halála után érezte úgy, hogy beszélni tud a történtekről, és érzelmes bejegyzésben emlékezett meg Jennisáról.

Actor Isaiah Washington and Jenisa Garland arrive for the world premiere of Warner Bros. "Live By Night," January 9, 2017 at the TCL Chinese Theater in Hollywood, California. (Photo by Robyn Beck / AFP)
Isaiah Washington és Jenisa Garland 2017-ben.
Forrás: Robyn Beck / AFP

Isaiah Washington felesége 29 év házasság után hunyt el

Jenisa Washington 2025. május 31-én váratlanul összeesett, majd kilenc nappal később, június 9-én elhunyt. A színész több mint egy évig nem hozta nyilvánosságra a történteket, mert tiszteletben akarta tartani felesége kívánságát, aki Isaiah hosszú hollywoodi karrierje ellenére mindig kerülte a reflektorfényt.

„Igen… a pletykák igazak” – írta a színész a feleségéről megosztott fekete-fehér fotó mellett. Mint fogalmazott, Jenisa halála hatalmas sokként érte őt és az egész családot.

A Grace klinika sztárja elárulta, mi történt

Isaiah Washington felesége súlyos vérzéses stroke-ot kapott, amelyből már nem épült fel. A színész azért is döntött úgy, hogy nyilvánosan beszél a tragédiáról, mert fontos figyelmeztetést szeretett volna átadni követőinek.

„Néhány fejfájás nem egyszerűen fejfájás vagy migrén, hanem valami sokkal súlyosabb probléma figyelmeztető jele lehet” – fogalmazott, arra biztatva követőit, hogy aggasztó tünetek esetén kérjenek orvosi segítséget.

A bejegyzés alatt rengetegen fejezték ki együttérzésüket, köztük Debi Mazar és Viola Davis is. A házaspár lánya, Iman megható üzenetet hagyott édesapjának: „Az én gyönyörű anyukám, imádom ezt, köszönöm, apa!”

Isaiah Washington a Grace klinika Dr. Preston Burke-je volt

Isaiah Washington a Grace klinika indulásakor, 2005-ben az eredeti szereplőgárda tagjaként vált világszerte ismertté. A sorozatban Dr. Preston Burke szív-mellkassebészt alakította. A színész olyan produkciókban is szerepelt, mint a Crooklyn, a Ghost Ship és az Exit Wounds, 2022-ben pedig a Corsicana című westernnel rendezőként is bemutatkozott.

Nov 13, 2005; Los Angeles, CA, USA; ISAIAH WASHINGTON as Dr. Preston Burke and SANDRA OH as Dr. Cristina Yang in 'Let It Be' on the comic drama TV series "Grey's Anatomy" created by Shonda Rhimes. Mandatory Credit: Photo by ABC/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2005 by Courtesy of ABC
Isaiah Washington a Grace klinika című sorozatban Dr. Preston Burke sebészt alakította. A fotón a Sandra Oh által alakított Dr. Cristina Yanggal látható, aki a sorozatban a szerelme volt.
Forrás: NORTHFOTO/ABC

Isaiah és Jenisa 1996 Valentin-napján házasodtak össze, miután a beszámolók szerint egy Los Angeles-i vacsorán találkoztak. Három gyermekük született: Isaiah V, Tyme és Iman. „Három hihetetlenül csodálatos gyermeket hagyott hátra, akik továbbviszik az örökségét” – írta feleségéről a színész.

Kattints a képre és nézd meg, mennyit változtak a Grace klinika szereplői:

George O’Malley volt a sorozat egyik legszerethetőbb szereplője: az esetlen, de bűbájos rezidenst azonnal mindenki a szívébe zárta, halála pedig olyan megrázó volt, hogy a mai napig kiráz bennünket a hideg, ha eszünkbe jut. Megformálója, T.R. Knight ismert szerepe még A légiutaskísérő sorozatban Davey Bowden karaktere.
Ha valaki jelentős változáson ment keresztül, az Sara Ramírez, aki elbűvölő latínából lett különc lázadó. Legutoljára az És egyszer csak... sorozatban láthattunk a Grace klinika Callie Torresét, aki ortopéd szakorvosként sokak kedvence volt.
Cristina Yang a sorozat egyik legikonikusabb szereplője volt, akire mindannyian szeretnénk egy kicsit hasonlítani: belevaló, okos és elképesztően humoros. A karaktert Sandra Oh foromálta meg egészen zseniálisan, aki a Megszállottak viadalában is hatalmasat alakított.
Az ábrándos szemű Derek Sepherdért megszakadt a szívünk, és ha egészen őszinték akarunk lenni, a távozása után már nem volt ugyanaz a sorozat. Patrick Dempsey azóta Bridget Jones szívét is meghódította, mi pedig miatta nem tudjuk meghallgatni többé a Chasing cars című számot sírás nélkül.
Alex Karev volt a sorozat igazi rosszfiúja, akit lehetetlen volt nem szeretni: néha kicsit szertelen, néha kicsit forrófejű, de mindig csodálatos. Megformálója, Justin Chambers most is elképesztően sármos, legutoljára pedig a Vádlott című filmben szerepelt.
Arizona Robbins az a fajta gyermeksebész volt, akihez felnőttként is bármikor szívesen fordultunk volna: kedves, türelmes és nem mellesleg gyönyörű! Hogy az első kettő igaz-e a karaktert megformáló Jessica Chapsaw-ra, azt nem tudjuk, de az tény, hogy a színésznő most is lenyűgözően szép.
A plasztikai sebészet vezetője, Jackson Avery volt a sorozat egyik legnépszerűbb figurája, nem véletlenül: Jesse Williams vakító szemei és tökéletesen kidolgozott teste szerintünk is megérne egy-két ajtócsapkodást!
Richard Webber neve mára összefonódott a Grace Klinikával: a kórháztulajdonos konkrétan a sorozat kezdetétől nyugdíjba akart vonulni, de 20 év elteltével is rendületlenül menti meg a betegek életét és tartja össze a kórház dolgozóit.
A Mark Sloant alakító Eric Dane manapság nem a szerepeivel, hanem betegségével kerül a figyelem középpontjába. Küzdelmeiről időről időre hírt ad a színész, aki sokak kedvence volt a sorozatban.
Nem túlzás azt állítani, hogy a sorozat szíve a Meredith Greyt megformáló Ellen Pompeo, aki 20 éve tűri el az elképesztő borzalmakat ugyanolyan profizmussal, mint a kezdetekkor. A színésznőt bár sokan beskatulyázták, nemrégiben hatalmasat alakított a Good American Family című sorozatban is.
Imádtunk rettegni Miranda Bailey-től, aki lassan (nagyon-nagyon lassan) mutatta meg, hogy a morcos külső alatt valójában vajból van a szíve.
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George O’Malley volt a sorozat egyik legszerethetőbb szereplője: az esetlen, de bűbájos rezidenst azonnal mindenki a szívébe zárta, halála pedig olyan megrázó volt, hogy a mai napig kiráz bennünket a hideg, ha eszünkbe jut. Megformálója, T.R. Knight ismert szerepe még A légiutaskísérő sorozatban Davey Bowden karaktere.

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