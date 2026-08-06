Pusztítanak a sáskák: így védekezhetsz az aszály kártevői ellen, hogy ne rágjanak le mindent a kiskertedben

Az elhúzódó szárazság nemcsak a növényeket és a termést viseli meg, hanem a rovarok viselkedését is jelentősen megváltoztatja. A sáskák különösen érzékenyen reagálnak az aszályra: ilyenkor új táplálékforrások után kutatnak, nagyobb távolságokat tesznek meg, és olyan helyeken is megjelenhetnek, ahol korábban ritkán lehetett velük találkozni. Bár most érkezik a csapadék, a nyár további részében még nagy eséllyel lesz hosszú szárazság, így jobb, ha felkészülünk a sáska elleni védelemre.

A sáska hatalmas kárt okozhat a kiskertedben.

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A sáska csapadékhiány idején új élőhelyet keres: ami a te kerted is lehet

A sáskák életét alapvetően a növényzet mennyisége és állapota határozza meg. A legtöbb faj füvekkel és más lágyszárú növényekkel táplálkozik, ezért amikor a hosszan tartó hőség és a csapadékhiány miatt a növényzet kiszárad vagy jelentősen megritkul, a rovaroknak új élőhelyet kell keresniük. Ilyenkor gyakrabban vándorolnak a még zöldebb területek felé. Megjelenhetnek öntözött kertekben, parkokban, folyók és tavak környékén, illetve mezőgazdasági területeken is, ahol még találnak elegendő táplálékot.

Ezért sokan úgy érezhetik, hogy egyik napról a másikra megszaporodtak a sáskák a környezetükben, pedig gyakran csak a száraz vidékről húzódnak át kedvezőbb körülmények közé.

A száraz idő a szaporodásukat is befolyásolhatja

Az aszály nem minden esetben kedvez a sáskák számára, hiszen a táplálékhiány miatt egyes egyedek elpusztulhatnak, és a szaporodási sikerük is csökkenhet. Ugyanakkor, ha a száraz időszakot később csapadékosabb idő követi, a gyorsan regenerálódó növényzet bőséges táplálékot biztosíthat a túlélő egyedeknek. Ilyenkor egyes fajok állománya rövid idő alatt jelentősen megnőhet.

A világ bizonyos részein – például Afrika és a Közel-Kelet egyes térségeiben – a vándorsáskák különösen látványos rajokat alkothatnak, amelyek hatalmas mezőgazdasági károkat okozhatnak. Magyarországon azonban az ilyen, kontinenseken át vonuló sáskajárások nem jellemzőek.

A hazánkban előforduló sáskák többsége magányosan él, és bár aszály idején valóban többször találkozhatunk velük, általában nem jelentenek komoly veszélyt az emberekre. Nem támadják meg az embert, nem csípnek, és nem terjesztenek ismerten súlyos betegségeket.

Ha a kertben sok sáska jelenik meg, az leginkább arra utalhat, hogy a környező természetes élőhelyeken már kevés számukra a táplálék. A rendszeres öntözés, a növényzet megfelelő gondozása és a természetes ragadozók – például a madarak – jelenléte hozzájárulhat ahhoz, hogy a rovarok száma hosszabb távon egyensúlyban maradjon.