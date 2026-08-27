40 éves kor felett jobb, ha nem követed el ezt a hibát reggel: akár 29%-kal is növelheti a halálozás kockázatát

Nemcsak az étrend összetétele befolyásolhatja hosszú távon az egészségünket. Egy több mint 31 ezer, legalább 40 éves felnőtt bevonásával készült kutatás szerint a reggeli időpontja és a várható élettartam között is lehet összefüggés.

Reggeli hiba, amit 40 felett nem érdemes elkövetni.

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Nem mindegy, mikor kerül sor a reggelire

A European Journal of Clinical Nutrition folyóiratban publikált vizsgálat résztvevői egy 24 órás időszakban rögzítették, mikor és mit ettek. Az adatokból egyértelmű tendencia rajzolódott ki: minél később fogyasztották el az első étkezésüket, annál magasabb halálozási kockázattal mutatott összefüggést.

A reggel 7 és 8 óra között étkezőkhöz képest azoknál, akik 8 és 10 óra között reggeliztek, 10 százalékkal magasabb volt a bármilyen okból bekövetkező korai halálozás kockázata. A 10 óra és dél között étkezőknél ez már 19 százalékra emelkedett, míg a dél után elfogyasztott első étkezés 29 százalékkal magasabb kockázattal társult.

40 éves kor felett a szív egészsége miatt is számíthat az időzítés

A szív- és érrendszeri halálozásnál még nagyobb különbséget találtak. A dél után először étkezőknél 46 százalékkal magasabb volt a szívrohamhoz, stroke-hoz vagy más kardiovaszkuláris eseményhez köthető halálozás kockázata, mint a 7 és 8 óra között reggelizőknél. Az 50 év feletti, később étkező résztvevőknél ráadásul átlagosan közel 2,5 évvel rövidebb várható élettartamot figyeltek meg.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: az eredmények összefüggést mutatnak, nem bizonyítják, hogy önmagában a késői reggeli okozná a korábbi halálozást.

„A későbbi étkezést potenciális kockázati jelzőként és esetleg módosítható viselkedésként kell értelmezni, nem pedig a közvetlen ok-okozati kapcsolat egyértelmű bizonyítékaként” – mondta Zhilei Shan, a kutatás vezető szerzője.

Korábbi vizsgálatok szerint a késői étkezés a szervezet 24 órás biológiai óráját is megzavarhatja, és összefüggésbe hozható vércukorszint-emelkedéssel, valamint magasabb stresszhormonszinttel.

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