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40 éves kor felett jobb, ha nem követed el ezt a hibát reggel: akár 29%-kal is növelheti a halálozás kockázatát

étkezés kockázat reggeli
Nagy Anna
2026.08.27.
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Sokat számít, mi kerül a tányérunkra ébredés után, de egy friss kutatás szerint az időzítés sem mellékes. A reggeli 40 éves kor felett különösen fontos lehet, és ha az időpontot elhibázzuk, az magasabb halálozási kockázatot jelenthet.

Nemcsak az étrend összetétele befolyásolhatja hosszú távon az egészségünket. Egy több mint 31 ezer, legalább 40 éves felnőtt bevonásával készült kutatás szerint a reggeli időpontja és a várható élettartam között is lehet összefüggés.

Reggeli hiba, amit 40 felett nem érdemes elkövetni.
Reggeli hiba, amit 40 felett nem érdemes elkövetni.
Forrás: 123rf.com

Nem mindegy, mikor kerül sor a reggelire

A European Journal of Clinical Nutrition folyóiratban publikált vizsgálat résztvevői egy 24 órás időszakban rögzítették, mikor és mit ettek. Az adatokból egyértelmű tendencia rajzolódott ki: minél később fogyasztották el az első étkezésüket, annál magasabb halálozási kockázattal mutatott összefüggést.

A reggel 7 és 8 óra között étkezőkhöz képest azoknál, akik 8 és 10 óra között reggeliztek, 10 százalékkal magasabb volt a bármilyen okból bekövetkező korai halálozás kockázata. A 10 óra és dél között étkezőknél ez már 19 százalékra emelkedett, míg a dél után elfogyasztott első étkezés 29 százalékkal magasabb kockázattal társult.

40 éves kor felett a szív egészsége miatt is számíthat az időzítés

A szív- és érrendszeri halálozásnál még nagyobb különbséget találtak. A dél után először étkezőknél 46 százalékkal magasabb volt a szívrohamhoz, stroke-hoz vagy más kardiovaszkuláris eseményhez köthető halálozás kockázata, mint a 7 és 8 óra között reggelizőknél. Az 50 év feletti, később étkező résztvevőknél ráadásul átlagosan közel 2,5 évvel rövidebb várható élettartamot figyeltek meg.

 A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: az eredmények összefüggést mutatnak, nem bizonyítják, hogy önmagában a késői reggeli okozná a korábbi halálozást.

„A későbbi étkezést potenciális kockázati jelzőként és esetleg módosítható viselkedésként kell értelmezni, nem pedig a közvetlen ok-okozati kapcsolat egyértelmű bizonyítékaként”mondta Zhilei Shan, a kutatás vezető szerzője.

Korábbi vizsgálatok szerint a késői étkezés a szervezet 24 órás biológiai óráját is megzavarhatja, és összefüggésbe hozható vércukorszint-emelkedéssel, valamint magasabb stresszhormonszinttel.

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