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Maradandó idegkárosodást is okozhat a népszerű étrend-kiegészítő – Rengetegen szedik

Shutterstock - New Africa
figyelmeztetés étrend-kiegészítő idegkárosodás
Váradi Melinda
2026.08.19.
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Fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében, ezért sokan szedik. A étrend-kiegészítő túlzott és tartós bevitele azonban felboríthatja a szervezet rézháztartását, és komoly egészségügyi problémákhoz vezethet.

A cinkről elsősorban az immunrendszer támogatása, a sebgyógyulás és a szervezet megfelelő működése jut eszünkbe. Nem véletlen, hogy különösen az őszi-téli időszakban sokan automatikusan nyúlnak ezt tartalmazó étrend-kiegészítőkhöz, abban bízva, hogy így ellenállóbbak lehetnek a betegségekkel szemben. Csakhogy az ásványi anyagoknál sem működik a „minél több, annál jobb” elv. A túlzott bevitel ugyanis nem feltétlenül erősíti tovább a szervezetet, sőt károkat is okozhat.

Egy étrend-kiegészítő túlzott bevitele idegkárosodást is okozhat
Egy étrend-kiegészítő túlzott bevitele idegkárosodást is okozhat.
Forrás: Shutterstock
  • Egy fontos ásványi anyag hiányát idézheti elő a túl sok cink. 
  • Az idegrendszer is megsínyli, ha tartósan túlzásba visszük a pótlást. 
  • Van egy határérték, amelyet érdemes ismerni, mielőtt naponta bekapunk egy újabb tablettát.

Idegkárosodást okozhat ez az étrend-kiegészítő

Tartósan magas bevitel esetén akadályozhatja a réz felszívódását, így idővel rézhiány alakulhat ki. Ez azért különösen problémás, mert a réz többek között a vérképzésben és az idegrendszer megfelelő működésében is fontos szerepet játszik. A cink nélkülözhetetlen ásványi anyag, amelyet a szervezetünknek rendszeresen szüksége van, de a megfelelő mennyiség kulcsfontosságú. 

Az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézetének (NIH) ajánlása szerint felnőttek számára a cink tolerálható felső beviteli szintje napi 40 milligramm, amelybe az élelmiszerekből és étrend-kiegészítőkből származó teljes mennyiség is beleszámít. Ez a határérték egészséges felnőttekre vonatkozik, orvosi kezelés mellett ennél magasabb adag is indokolt lehet. A problémát elsősorban a tartósan magas dózis jelenti. Az NIH szerint már napi 50 milligramm vagy annál több cink hetekig történő fogyasztása gátolhatja a réz felszívódását, miközben az immunrendszer működését is ronthatja.

A túlzott cinkbevitel egyik alattomos következménye éppen az lehet, hogy a szervezetben csökken a réz szintje. Súlyosabb hiány esetén neurológiai problémák is kialakulhatnak, például zsibbadás, gyengeség, egyensúly- és koordinációs zavar. Extrém esetekben gerincvelőt érintő idegrendszeri károsodás is előfordulhat. Ezért nem érdemes félvállról venni a hosszú ideje fennálló, megmagyarázhatatlan zsibbadást, gyengeséget vagy járási nehézséget, különösen akkor, ha valaki nagy dózisú cinket szed. Ilyen tünetek esetén orvosi kivizsgálás indokolt.

A cink tehát fontos tápanyag, de nem szükséges belőle indokolatlanul nagy adagot fogyasztani. A legtöbb ember számára az elsődleges cél a kiegyensúlyozott étrend, étrend-kiegészítőt pedig érdemes az egyéni szükségletekhez igazítani. Felnőtt nőknek napi 8 mg, míg férfiaknak 11 mg az ajánlott adag.

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