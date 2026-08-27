Jennifer Garner rettegett a válása után: félt, hogy nem lesz miből megélnie

A színésznő és Ben Affleck 2005 és 2015 között voltak házasok, válásukat 2018-ban véglegesítették. Jennifer Garner Ben Affleck oldalán háromgyermekes édesanya lett: Violet, Finn és Samuel nevelése miatt pedig egy időre a munkáját is háttérbe szorította. Az Aspire podcastban most elárulta, hogy a szakmai kihagyás súlya igazán akkor tudatosult benne, amikor véget ért a házassága.

Jennifer Garner és Ben Affleck 2014-ben.

Forrás: PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jennifer Garner attól félt, hogy nem lesz elég munkája

„Pánikba estem, amikor véget ért a házasságom, és rájöttem, mennyire háttérbe szorítottam a munkámat” – mesélte a színésznő. Hirtelen azzal kellett szembenéznie, hogy Hollywoodban egyáltalán nem magától értetődő a hosszú és folyamatos karrier.

Egyszer csak arra gondoltam: várjunk csak, gondoskodnom kell magamról. Gondoskodnom kell ezekről a gyerekekről. Akkor most mi legyen?

A válás után ezért a menedzserével tudatosan kezdték megtervezni a következő szakmai lépéseit. Egy dologból azonban nem akart engedni: Jennifer Garner gyerekei miatt nem vállalhatott hónapokig tartó forgatásokat távol az otthonuktól. „Dolgozhatok Los Angelesben. Nem hagyhatom itt ezeket a gyerekeket egyszerre hat hónapra” – fogalmazott.

Jennifer Garner gyerekei a karrierjét is meghatározták

A színésznő végül nemcsak filmes munkákban gondolkodott. 2017-ben társalapítóként csatlakozott az organikus gyermekételeket gyártó Once Upon a Farmhoz, amelynek értékét később körülbelül 724 millió dollárra becsülték. Jennifer részesedése a Forbes szerint 50 millió dollárt ér. Garner szerint a hírnév önmagában nem jelent automatikus anyagi biztonságot.

„Attól, hogy sokan ismernek, még nem jelenti azt, hogy valaki nagyszerű megélhetést biztosít neked. Nagyon gyorsan komollyá vált számomra a helyzet.”

A színésznő ekkor értette meg igazán, hogy ismét aktív keresővé kell válnia. Bár a válás után sokkal tudatosabban kezdett foglalkozni az anyagi helyzetével, saját bevallása szerint továbbra is hajlamos túl sok pénzt adományozni, ezért a menedzsere időnként arra kéri, hogy fogja vissza magát.

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