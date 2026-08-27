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Egyetlen ház különbözik a többitől: 140 feletti az IQ-d, ha 7 másodperc alatt rábukkansz

feladat IQ-teszt fejtörő
Nagy Anna
2026.08.27.
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Első pillantásra minden ház pontosan ugyanolyannak tűnik, de ne hagyd, hogy becsapjon a szemed! Az IQ-tesztben mindössze 7 másodperced van arra, hogy megtaláld az egyetlen apró eltérést.

Az optikai illúziókra épülő képes feladványok alaposan próbára tehetik a megfigyelőképességünket, hiszen az agyunknak rövid idő alatt kell feldolgoznia a vizuális információkat. A most következő IQ-teszt különösen egyszerűnek látszik: egyforma házak sorakoznak egymás mellett. Csakhogy az egyik mégsem olyan, mint a többi.

IQ-teszt: megtalálod, melyik házikó nem illik a sorba?
IQ-teszt: megtalálod, melyik házikó nem illik a sorba?
Forrás:  jagranjosh.com

IQ-teszt: megtalálod 7 másodperc alatt az eltérő házat?

Indítsd el képzeletben a stoppert! A feladat az, hogy mindössze 7 másodperc alatt kiszúrd azt a házat, amely valamiben különbözik a többitől.

Ne hagyd, hogy az ismétlődő minták megtévesszenek: ehhez a fejtörőhöz elsősorban éles szemre és koncentrációra lesz szükséged. Az ilyen rejtvények szórakoztató módon teszik próbára a vizuális képességeket, és minél többet gyakoroljuk őket, annál rutinosabbá válhatunk a részletek felismerésében.

Megvan már? Ha igen, gratulálunk! Ha viszont lejárt a 7 másodperc, ideje megnézni a megfejtést.

Az IQ-teszt megoldása egyetlen apró részleten múlik

Az IQ-teszt megoldása az ajtóknál és ablakoknál keresendő. A kakukktojásként elrejtett ház ajtaja ugyanis más, mint az összes többié: üvegezett. Az ablakaiból pedig csak egyetlen egy rácsozott.

Ha gyorsan megtaláltad, a megfigyelőképességed biztosan jól teljesített ezen a kihíváson. Az intelligencia persze jóval összetettebb annál, mint amit egyetlen vizuális feladvány alapján meg lehetne ítélni – de ettől még izgalmas próbára tenni a szemedet és a figyelmedet.

Íme, az IQ-teszt megoldása.
Íme, az IQ-teszt megoldása.
Forrás:  jagranjosh

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