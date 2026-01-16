Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Lángok martaléka lett Agárdi Szilvi otthona – édesapja mentette meg az életüket

tragédia Agárdi Szilvia tűzeset
2026.01.16.
Szörnyű tragédiát élt át Agárdi Szilvi és családja: az énekesnő otthona teljesen megsemmisült egy tűzesetben. A katasztrófa hajnalban történt, és ha nincs a megérzéseire hallgató édesapja, talán ma már egyikük sem lenne életben.

Agárdi Szilvi könnyek között, egy videóüzenetben számolt be a történtekről. Mint elmondta, édesapja azon a hajnalon a szokásosnál egy órával korábban ébredt. Bár semmi sem indokolta, nem feküdt vissza aludni – ekkor hallott egy hatalmas robbanást.

Agárdi Szilviék otthona lakhatatlanná vált
Agárdi Szilviék otthona lakhatatlanná vált
Forrás: Borsonline

Agárdi Szilviék otthona lakhatatlanná vált

A férfi azonnal cselekedett. Riasztotta Szilvit és férjét, Gergőt. „Üvöltött, hogy meneküljünk. Fel sem fogtam, mi történik, csak álltam kint a hóban, mezítláb, pizsamában, és hallgattam, ahogy ropog a tűz”idézte az énekesnőt a Borsonline.

Bár sikerült épségben kimenekülniük, a ház lakhatatlanná vált, mindenük odaveszett. Az utolsó pillanatban jöttek ki az égő épületből – a tűzoltók szerint a hálószobájuk felett tomboltak a lángok, és ha nincs az édesapa figyelmeztetése, a tragédia is történhetett volna. Agárdi Szilvi férje visszament az égő házba, hogy megmentse a macskájukat. Bár anyagi veszteségük óriási, hálásak, hogy megúszták a dolgot ép bőrrel. „Az emlékeink odalettek, de az életünk megmaradt. És ez mindenek felett áll” – mondta az énekesnő. A biztosítás valamennyit enyhíthet a káron, de az újjáépítés hosszú folyamat lesz. Szilvi most csak egy dolgot kér: „Imádkozzatok értünk, gondoljatok ránk szeretettel. Minden támogatásért hálásak vagyunk.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Jennifer Anistont és szerelmét 4000 kilométer választja el: valakinek költöznie kell

Jennifer Aniston magánéletében új időszámítás kezdődött: a hírek szerint a színésznő hónapok óta boldog kapcsolatban él Jim Curtisszel, egy New York-i coach-csal, ám a földrajzi távolság komoly kihívás elé állítja őket.

Megszólalt Freddie Mercury eltitkolt lányának özvegye: nagy ígéretet tett

Újabb fordulatot vett Freddie Mercury titokban született gyermekének ügye. A nő a napokban hunyt el, özvegye, Thomas pedig azt tervezi, hogy közzéteszi azokat a fényképeket és dokumentumokat, amelyek – elmondása szerint – kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a Queen legendás énekese volt a felesége apja.

Mindene megvolt – és mindent elveszített: így zuhant a csúcsról a kilátástalanságba Fergie, York egykori hercegnéje

Egykor 40 millió dolláros királyi rezidencia, korlátlan luxus, címek és rangok jártak neki. Mára kizárták a királyi körökből, megszégyenülve, jövőkép nélkül – és források szerint egyre kétségbeesettebben próbál kapaszkodót találni Sarah Ferguson.

 

