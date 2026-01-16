Lángok martaléka lett Agárdi Szilvi otthona – édesapja mentette meg az életüket

Agárdi Szilvi könnyek között, egy videóüzenetben számolt be a történtekről. Mint elmondta, édesapja azon a hajnalon a szokásosnál egy órával korábban ébredt. Bár semmi sem indokolta, nem feküdt vissza aludni – ekkor hallott egy hatalmas robbanást.

Agárdi Szilviék otthona lakhatatlanná vált

A férfi azonnal cselekedett. Riasztotta Szilvit és férjét, Gergőt. „Üvöltött, hogy meneküljünk. Fel sem fogtam, mi történik, csak álltam kint a hóban, mezítláb, pizsamában, és hallgattam, ahogy ropog a tűz” – idézte az énekesnőt a Borsonline.

Bár sikerült épségben kimenekülniük, a ház lakhatatlanná vált, mindenük odaveszett. Az utolsó pillanatban jöttek ki az égő épületből – a tűzoltók szerint a hálószobájuk felett tomboltak a lángok, és ha nincs az édesapa figyelmeztetése, a tragédia is történhetett volna. Agárdi Szilvi férje visszament az égő házba, hogy megmentse a macskájukat. Bár anyagi veszteségük óriási, hálásak, hogy megúszták a dolgot ép bőrrel. „Az emlékeink odalettek, de az életünk megmaradt. És ez mindenek felett áll” – mondta az énekesnő. A biztosítás valamennyit enyhíthet a káron, de az újjáépítés hosszú folyamat lesz. Szilvi most csak egy dolgot kér: „Imádkozzatok értünk, gondoljatok ránk szeretettel. Minden támogatásért hálásak vagyunk.”

