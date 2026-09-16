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2026. szept. 16., szerda Edit

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Zendaya konkrétan Halle Berrynek öltözött az Emmy-gálán – A színésznő az Instán reagált az Eufória sztárja megjelenésére: FOTÓK

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A 2026-os Emmy-gálán Zendaya Prada-ruhája és a pixie frizurája Halle Berry 2002-es stílusát elevenítette fel.

Zendaya a 78. Emmy-gálán, a Los Angeles-i Peacock Színházban ezüst színű, áttetsző Prada-ruhát viselt. A világsztár a szetthez rövid pixie frizurát vágatott, az összkép pedig nagyon emlékeztetett valakire.  

Zendaya az HBO sorozatában, az Eufóriában nyújtott alakításáért kapott jelölést az Emmy- gálán.
Zendaya az HBO sorozatában, az Eufóriában nyújtott alakításáért kapott jelölést az Emmy-gálán.
Forrás: FilmMagic

Zendaya csak úgy ragyogott

Zendaya a 2026-os Emmy-gála vörös szőnyegén csillogó Prada-ruhájában és rövid frizurával Halle Berry ikonikus, 2002-es megjelenését idézte. A színésznő természetesen ott volt a rangos rendezvény legjobban öltözött sztárjai között, mint általában. 

A 2026-os Emmy-díjátadó legcsinosabb sztárjait az alábbi galériánkban nézheted meg.

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Nicole Kidman a 2026-os Emmy-gálán
AFP
LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Zendaya attends the 78th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2026 in Los Angeles, California. Monica Schipper/Getty Images/AFP (Photo by Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Zendaya mindenkin túltett a vörös szőnyegen: lélegzetelállító, kristályokkal és gyöngyökkel díszített, egyedi tervezésű, áttetsző Prada ruhában érkezett. 
Forrás: AFP

Halle Berry 2002-ben viselt hasonló szettet

A megjelenése ugyanis egyértelmű utalás volt Berry egyik emlékezetes vörös szőnyeges pillanatára. A színésznő 2002-ben, a Halj meg máskor című James Bond-film premierjén viselt gyöngyös, Collette Dinnigan által tervezett miniruhát. Zendaya mostani Prada-ruhája hasonló hatást keltett, a rövid haj pedig szintén Berry akkori, ikonikus frizuráját idézte. 

Halle Berry reagált Zendaya gesztusára 

A hasonlóság nem pusztán a rajongók feltételezése volt. Zendaya stylistja, Law Roach a gála estéjén Instagram-sztorijában megosztotta Halle Berry korábbi fotóját, amely mellé mindössze ennyit írt: „Az eredeti @halleberry”. Ezzel egyértelművé tette, hogy a 2026-os megjelenés tudatos tisztelgés volt a színésznő előtt. A fotókat Berry továbbosztotta, amiből kiderült, mennyire meghatotta és mennyire tetszett neki Zendaya gesztusa, aki az HBO sorozatában, az Eufóriában nyújtott alakításáért kapott jelölést a gálán.

Nov 11, 2002; Los Angeles, California, USA; Actress HALLE BERRY @ the 'Die Another Day' Screening held @ the Shrine Auditorium. Mandatory Credit: Photo by Tama Herrick/ZUMA Press. (©) Copyright 2002 by Tama Herrick
Halle Berry 2002-ben, a Halj meg máskor című James Bond-film premierjén viselt gyöngyös, Collette Dinnigan által tervezett miniruhát. 
Forrás: Zuma

A két színésznő egyébként nagyon kedveli egymást

Halle Berry 2021-ben Zendayát nevezte meg, amikor arról kérdezték, kit tart Hollywood jövőjének „Hihetetlenül tehetséges, fiatal és már van egy Emmy-díja... bátor, nem fél kockáztatni, hiteles és hihetetlenül gyönyörű” − nyilatkozta.  Zendaya később arról beszélt, hogy „hihetetlenül megtisztelve érzi magát” Berry szavai miatt. „Mindig annyira kedves és támogató. Amikor csak összefutottam vele, mindig szakított időt arra, hogy megálljon és beszéljen velem és bátorítson. Ez rengeteget jelent nekem” − idézi a Page Six

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