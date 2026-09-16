Zendaya konkrétan Halle Berrynek öltözött az Emmy-gálán – A színésznő az Instán reagált az Eufória sztárja megjelenésére: FOTÓK

Zendaya mindenkin túltett a vörös szőnyegen: lélegzetelállító, kristályokkal és gyöngyökkel díszített, egyedi tervezésű, áttetsző Prada ruhában érkezett.

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Halle Berry 2002-ben viselt hasonló szettet

A megjelenése ugyanis egyértelmű utalás volt Berry egyik emlékezetes vörös szőnyeges pillanatára. A színésznő 2002-ben, a Halj meg máskor című James Bond-film premierjén viselt gyöngyös, Collette Dinnigan által tervezett miniruhát. Zendaya mostani Prada-ruhája hasonló hatást keltett, a rövid haj pedig szintén Berry akkori, ikonikus frizuráját idézte.

Halle Berry reagált Zendaya gesztusára

A hasonlóság nem pusztán a rajongók feltételezése volt. Zendaya stylistja, Law Roach a gála estéjén Instagram-sztorijában megosztotta Halle Berry korábbi fotóját, amely mellé mindössze ennyit írt: „Az eredeti @halleberry”. Ezzel egyértelművé tette, hogy a 2026-os megjelenés tudatos tisztelgés volt a színésznő előtt. A fotókat Berry továbbosztotta, amiből kiderült, mennyire meghatotta és mennyire tetszett neki Zendaya gesztusa, aki az HBO sorozatában, az Eufóriában nyújtott alakításáért kapott jelölést a gálán.

Halle Berry 2002-ben, a Halj meg máskor című James Bond-film premierjén viselt gyöngyös, Collette Dinnigan által tervezett miniruhát.

Forrás: Zuma

A két színésznő egyébként nagyon kedveli egymást

Halle Berry 2021-ben Zendayát nevezte meg, amikor arról kérdezték, kit tart Hollywood jövőjének „Hihetetlenül tehetséges, fiatal és már van egy Emmy-díja... bátor, nem fél kockáztatni, hiteles és hihetetlenül gyönyörű” − nyilatkozta. Zendaya később arról beszélt, hogy „hihetetlenül megtisztelve érzi magát” Berry szavai miatt. „Mindig annyira kedves és támogató. Amikor csak összefutottam vele, mindig szakított időt arra, hogy megálljon és beszéljen velem és bátorítson. Ez rengeteget jelent nekem” − idézi a Page Six.