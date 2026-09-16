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Geszler Dorottya ritkán látott lánya már 29 éves: friss fotón Laura, aki édesanyja kiköpött mása

ikertornyok gyermek Geszler Dorottya
Life.hu
2026.09.16.
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Geszler Dorottya ritkán mutatkozik együtt a 29 éves lányával, Laura ugyanis tudatosan távol tartja magát a nyilvánosságtól. Most azonban közös fotót tölöttek fel a közösségi oldalaikra.

Geszler Dorottya jelenleg Kolumbiában forgatja a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsort, így akár hetekig is távol lehet Magyarországtól. Távollétében a lánya, Laura vette át édesanyja közösségi oldalainak kezelését, és rögtön egy közös képpel jelentkezett be.

Geszler Dorottya már Kolumbiában forgat
Geszler Dorottya már Kolumbiában forgat
Forrás: Instagram

„Sziasztok, Dorottya lánya vagyok, Laura. Anyu már a dzsungelben, így én fogok helyette posztolni. Én már nagyon izgulok, milyen kalandjaik vannak. Drukkoljunk neki közösen...” - írta.

Geszler Dorottya lánya kiköpött édesanyja

Geszler Dorottya lánya, Laura egy fejjel magasabb az édesanyjánál, és a hajszínük is eltér, de arcvonásaik alapján akár testvéreknek is lehetnének.

 

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