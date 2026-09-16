Geszler Dorottya ritkán látott lánya már 29 éves: friss fotón Laura, aki édesanyja kiköpött mása

Geszler Dorottya jelenleg Kolumbiában forgatja a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsort, így akár hetekig is távol lehet Magyarországtól. Távollétében a lánya, Laura vette át édesanyja közösségi oldalainak kezelését, és rögtön egy közös képpel jelentkezett be.

Geszler Dorottya már Kolumbiában forgat

Forrás: Instagram

„Sziasztok, Dorottya lánya vagyok, Laura. Anyu már a dzsungelben, így én fogok helyette posztolni. Én már nagyon izgulok, milyen kalandjaik vannak. Drukkoljunk neki közösen...” - írta.

Geszler Dorottya lánya kiköpött édesanyja

Geszler Dorottya lánya, Laura egy fejjel magasabb az édesanyjánál, és a hajszínük is eltér, de arcvonásaik alapján akár testvéreknek is lehetnének.

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