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A vörös áfonyától lesz különleges ez az őszi saláta: isteni finom és éhes sem maradsz utána - Recept

recept saláta sütőtök ősz
Life.hu
2026.09.16.
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Ősszel gyakrabban kívánjuk a tartalmasabb, meleg ételeket, de időnként jól esik valami könnyebb is. A sütőtökkel, quinoával és aszalt vörös áfonyával készülő őszi saláta laktató, mégsem nehéz, ráadásul könnyen a saját ízlésünkre szabhatjuk.

A hűvösebb napokon sokan egy forró levesre, tartalmas ragura vagy zöldséges egytálételre vágynak, hogy őszi salátát készítsünk, az ritkábban jut eszünkbe, pedig jóleső változatosságot jelenthet a nehezebb fogások között.

Sütőtökös őszi saláta quinoával és vörös áfonyával
Sütőtökös őszi saláta quinoával és vörös áfonyával
Forrás: Life.hu / AI

Sütőtökös őszi saláta quinoával és vörös áfonyával

Ebben a csodás őszi salátában a sült sütőtök mellé quinoa és aszalt vörös áfonya kerül, így nemcsak különleges ízek találkoznak benne, hanem tápláló fogás is. A hozzávalókat ráadásul bátran lehet variálni: az áfonya helyett kerülhet bele gránátalmamag, a quinoát pedig akár lencsére is cserélhetjük.

Hozzávalók:

  • 1 sonkatök, felkockázva
  • 185 g quinoa
  • 1,5 csésze víz
  • 1 marék aszalt vörös áfonya
  • 1 lilahagyma, apróra vágva
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 3 evőkanál pirított tökmag
  • só és bors

Az öntethez:

  • 5 evőkanál olívaolaj
  • 2 evőkanál balzsamecet
  • 1 teáskanál méz
  • 1 teáskanál mustár
  • 1 gerezd fokhagyma, finomra aprítva
  • só és bors

Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 200 fokra. Vágd kockára a sonkatököt, majd terítsd szét egy tepsiben. Locsold meg egy evőkanál olívaolajjal, sózd és borsozd. Süsd körülbelül 25 percig, amíg a sütőtök megpuhul és enyhén megpirul.
2. Hideg víz alatt öblítsd át a quinoát, majd tedd egy lábasba 1,5 csésze vízzel. Forrald fel, ezután alacsony lángon főzd körülbelül 20 percig, amíg az összes vizet magába szívja.
3. Az öntet hozzávalóit tedd egy tálba, majd kézi habverővel keverd simára.
4. A megfőtt quinoát öntsd egy nagy tálba, add hozzá az aszalt vörös áfonyát és az apróra vágott lilahagymát, majd keverd bele a megsült tököt is. Öntsd rá az öntetet, és alaposan forgasd össze.
5. Takard le a salátát, és tedd 2–3 órára a hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek. Tálalás előtt kóstold meg, szükség szerint sózd és borsozd, végül szórd meg pirított tökmaggal.

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