Egy döntés mindent megváltoztatott: ilyen lenne ma Harry herceg élete, ha nem lép ki a királyi családból – Galéria

Amikor Harry herceg és Meghan Markle 2020 januárjában bejelentették, hogy visszalépnek a királyi család magas rangú tagjaként végzett feladataiktól, még senki sem sejthette pontosan, mekkora lavinát indítanak el. A pár végül az Egyesült Államokban kezdett új életet, miközben Harry viszonya családja több tagjával látványosan megromlott. De mi történt volna, ha más döntést hoznak? Harry 42. születésnapja alkalmából eljátszottunk a gondolattal, milyen lehetne ma az élete, ha továbbra is dolgozó királyi családtag lenne.
- Harry herceg és Meghan Markle 2020-as döntése nemcsak a saját életüket, hanem a királyi családon belüli viszonyokat is alapjaiban változtatta meg.
- Ha Harry a monarchia aktív tagja marad, 42 évesen egészen más szerepet tölthetne be Károly király és Vilmos mellett.
- A Megxit nélkül Harry és Vilmos kapcsolatának története is más fordulatot vehetett volna.
- Meghan Markle, valamint Archie és Lilibet mindennapjai is egészen másképp alakulhatnának, ha a család Nagy-Britanniában marad.
- Harry alternatív életének legnagyobb kérdése azonban az, hogy a királyi család mellett maradva valóban boldogabb lenne-e.
Harry herceg születésnapja: ha marad, szerepe felértékelődhetett volna
2020 óta alapjaiban változott meg a brit monarchia. II. Erzsébet királynő 2022-ben meghalt, Károlyból király lett, Vilmos pedig trónörökösként a korábbinál is nagyobb felelősséget kapott.
Ha Harry a család aktív tagja marad, könnyen lehet, hogy ma jóval fontosabb szerepet töltene be, mint a távozásakor. Bár Vilmos gyermekei miatt egyre hátrébb került a trónöröklési sorrendben, a monarchiában betöltött jelentőségét nem feltétlenül a trónhoz való közelsége határozta volna meg.
Károly király és Vilmos herceg mellett szükség lehetett volna egy népszerű, tapasztalt családtagra, aki hivatalos eseményeken képviseli a koronát.
Harry ráadásul korábban kifejezetten népszerű tagja volt a királyi családnak. Katonai múltja, közvetlenebb stílusa és az Invictus Games létrehozása olyan saját profilt adott neki, amelyet akár tovább is építhetett volna a monarchián belül.
Vajon Harry és Vilmos ma is egymás mellett állna?
Diana hercegné két fia hosszú éveken keresztül rendkívül szoros egységet mutatott a nyilvánosság előtt. Felnőttként Katalinnal együtt rendszeresen jelentek meg közös eseményeken, és úgy tűnt, Harrynek fontos szerepe lesz bátyja mellett akkor is, amikor Vilmos egyszer király lesz.
A testvérek között azonban már Harry és Meghan távozása előtt is kialakultak feszültségek, ezért túlzás lenne azt állítani, hogy a Megxit nélkül biztosan felhőtlen maradt volna a kapcsolatuk. Az viszont elképzelhető, hogy a későbbi nyilvános konfliktusok egy része elmarad.
Ha Harry a királyi családon belül próbálja rendezni sérelmeit, talán nem következik be a botrányos Oprah Winfrey-interjú, a Netflix-dokumentumfilmek és nem adja ki a Tartalék című botránykönyvét, amelyek tovább mélyítették a szakadékot közte és családja között.
Meghan Markle élete is teljesen másképp alakulhatott volna
Ha a pár Nagy-Britanniában marad, Meghan Markle-nek továbbra is együtt kellett volna élnie mindazzal, amitől saját elmondásuk szerint szabadulni szerettek volna: a szigorú királyi protokollal, az állandó sajtófigyelemmel és azzal, hogy magánéletük jelentős része közérdeklődés tárgya.
Ugyanakkor Meghan saját ügyeket is képviselhetett volna a monarchián belül. Nőjogi, társadalmi és jótékonysági szerepvállalása akár markáns karaktert is adhatott volna neki a királyi családban.
Hogy ez hosszú távon működőképes lett volna-e, már sokkal bizonytalanabb. Harryék későbbi nyilatkozatai alapján ugyanis problémáik nem pusztán abból fakadtak, hogy más életre vágytak, hanem abból is, ahogyan a királyi intézmény működését megélték.
Archie és Lilibet egészen más gyerekkort kaphatott volna
A változás talán Harry gyermekeinek életében lenne a leglátványosabb. Archie és Lilibet jóval távolabb nő fel a brit királyi család mindennapjaitól, mint unokatestvéreik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg. Ha szüleik nem távoznak, valószínűleg Nagy-Britannia lenne az otthonuk, és sokkal szorosabb kapcsolatban lehetnének a Windsor család tagjaival. Valószínűleg megjelentek volt a királyi család nagy eseményein, együtt töltötték volna az ünnepeket Vilmos gyerekeivel, és láthattuk volna őket minden évben a Buckingham-palota erkélyén. Még az is lehet, hogy egyikük elcsaklizta volna Lajos hercegtől a mókamester címét.
Harry talán Károly királyhoz is közelebb állna
A Megxit egyik legfájdalmasabb következménye Harry számára az édesapjával való kapcsolatának megváltozása lehetett. Apa és fia viszonya az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került.
Ha Harry Nagy-Britanniában marad, Károly trónra lépése egészen más helyzetet teremthetett volna számára. A király fiaként hivatalos eseményeken képviselhette volna édesapját, és a közös munka talán személyes kapcsolatukra is hatással lett volna.
Persze az sem biztos, hogy a konfliktusok eltűntek volna. Harry több sérelme jóval korábbra, gyermekkorára és Diana halálát követő évekre nyúlik vissza.
De vajon boldogabb lenne Harry herceg?
A palotában maradva Harry megőrizhette volna a családjához való közelséget, folytathatta volna királyi feladatait, gyerekei pedig együtt nőhettek volna fel unokatestvéreikkel. Lehetséges, hogy Vilmos és közte sem alakult volna ki ekkora távolság. Cserébe azonban továbbra is annak az intézménynek a szabályai között kellett volna élnie, amelynek működésével kapcsolatban később komoly kritikákat fogalmazott meg.
Harry herceg 42 évesen ma talán Károly király és Vilmos oldalán lehetne a legfontosabb királyi eseményeken, Meghan továbbra is hercegnéi feladatokat látna el, Archie és Lilibet pedig a brit királyi család közvetlen közelében nőne fel.
De ennek az alternatív életnek ára is lett volna: Harrynek talán éppen arról a szabadságról kellett volna lemondania, amelyért 2020-ban kész volt maga mögött hagyni addigi életét. Az azonban kérdéses, hogy tényleg megérte-e ez a döntés, hiszen most tértek vissza újra Angliába, bár azt egyelőre nem tudni, mennyi időre.
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