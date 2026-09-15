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Egy döntés mindent megváltoztatott: ilyen lenne ma Harry herceg élete, ha nem lép ki a királyi családból – Galéria

Getty Images - Chris Jackson
királyi család Anglia Vilmos herceg Károly király Harry herceg
Nagy Anna
2026.09.15.
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Harry herceg 42 éves lett, ám az élete ma aligha hasonlít arra, amit egykor Diana kisebbik fiának szánt a sors. Ha Harry herceg nem lép ki a királyi családból, ma talán Vilmos egyik legfontosabb támasza lenne, gyermekei pedig egészen más világban nőnének fel.

Amikor Harry herceg és Meghan Markle  2020 januárjában bejelentették, hogy visszalépnek a királyi család magas rangú tagjaként végzett feladataiktól, még senki sem sejthette pontosan, mekkora lavinát indítanak el. A pár végül az Egyesült Államokban kezdett új életet, miközben Harry viszonya családja több tagjával látványosan megromlott. De mi történt volna, ha más döntést hoznak? Harry 42. születésnapja alkalmából eljátszottunk a gondolattal, milyen lehetne ma az élete, ha továbbra is dolgozó királyi családtag lenne.

Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint Harry herceg és Meghan Markle II. Erzsébet királynő halála után a Windsor-kastélynál. 
Vilmos herceg  és Katalin hercegné, valamint Harry herceg és Meghan Markle II. Erzsébet királynő halála után a Windsor-kastélynál. 
Forrás: i-Images / eyevine
  • Harry herceg és Meghan Markle 2020-as döntése nemcsak a saját életüket, hanem a királyi családon belüli viszonyokat is alapjaiban változtatta meg.
  • Ha Harry a monarchia aktív tagja marad, 42 évesen egészen más szerepet tölthetne be Károly király és Vilmos mellett.
  • A Megxit nélkül Harry és Vilmos kapcsolatának története is más fordulatot vehetett volna.
  • Meghan Markle, valamint Archie és Lilibet mindennapjai is egészen másképp alakulhatnának, ha a család Nagy-Britanniában marad.
  • Harry alternatív életének legnagyobb kérdése azonban az, hogy a királyi család mellett maradva valóban boldogabb lenne-e.

Harry herceg születésnapja: ha marad, szerepe felértékelődhetett volna

2020 óta alapjaiban változott meg a brit monarchia. II. Erzsébet királynő 2022-ben meghalt, Károlyból király lett, Vilmos pedig trónörökösként a korábbinál is nagyobb felelősséget kapott. 

Ha Harry a család aktív tagja marad, könnyen lehet, hogy ma jóval fontosabb szerepet töltene be, mint a távozásakor. Bár Vilmos gyermekei miatt egyre hátrébb került a trónöröklési sorrendben, a monarchiában betöltött jelentőségét nem feltétlenül a trónhoz való közelsége határozta volna meg. 

Károly király és Vilmos herceg mellett szükség lehetett volna egy népszerű, tapasztalt családtagra, aki hivatalos eseményeken képviseli a koronát.

Harry ráadásul korábban kifejezetten népszerű tagja volt a királyi családnak. Katonai múltja, közvetlenebb stílusa és az Invictus Games létrehozása olyan saját profilt adott neki, amelyet akár tovább is építhetett volna a monarchián belül.

Vajon Harry és Vilmos ma is egymás mellett állna?

Diana hercegné két fia hosszú éveken keresztül rendkívül szoros egységet mutatott a nyilvánosság előtt. Felnőttként Katalinnal együtt rendszeresen jelentek meg közös eseményeken, és úgy tűnt, Harrynek fontos szerepe lesz bátyja mellett akkor is, amikor Vilmos egyszer király lesz.

A testvérek között azonban már Harry és Meghan távozása előtt is kialakultak feszültségek, ezért túlzás lenne azt állítani, hogy a Megxit nélkül biztosan felhőtlen maradt volna a kapcsolatuk. Az viszont elképzelhető, hogy a későbbi nyilvános konfliktusok egy része elmarad.

Ha Harry a királyi családon belül próbálja rendezni sérelmeit, talán nem következik be a botrányos Oprah Winfrey-interjú, a Netflix-dokumentumfilmek és nem adja ki a Tartalék című botránykönyvét, amelyek tovább mélyítették a szakadékot közte és családja között.

Meghan Markle élete is teljesen másképp alakulhatott volna

Ha a pár Nagy-Britanniában marad, Meghan Markle-nek továbbra is együtt kellett volna élnie mindazzal, amitől saját elmondásuk szerint szabadulni szerettek volna: a szigorú királyi protokollal, az állandó sajtófigyelemmel és azzal, hogy magánéletük jelentős része közérdeklődés tárgya.

Pictures MUST credit: Netflix Meghan Markle hosts New York based restaurateur Will Guidara on her Netflix show, With Love, Meghan: Holiday Celebration. After preparing some of his favourite food for his arrival, she takes Guidara, 46, to her craft room where the pair get stuck into trying their hand at making Christmas table crackers. They stuff the crackers with items that think the recipients will love. Meghan labels hers for children Lilibet and Archie with their names. Husband Prince Harry’s one is simply labelled “My Love.” Picture supplied by JLPPA
Meghan Markle élete is másként alakult volna, ha nem lépnek ki.
Forrás: Netflix Meghan Markle - JLPPA

Ugyanakkor Meghan saját ügyeket is képviselhetett volna a monarchián belül. Nőjogi, társadalmi és jótékonysági szerepvállalása akár markáns karaktert is adhatott volna neki a királyi családban.

Hogy ez hosszú távon működőképes lett volna-e, már sokkal bizonytalanabb. Harryék későbbi nyilatkozatai alapján ugyanis problémáik nem pusztán abból fakadtak, hogy más életre vágytak, hanem abból is, ahogyan a királyi intézmény működését megélték.

Archie és Lilibet egészen más gyerekkort kaphatott volna

A változás talán Harry gyermekeinek életében lenne a leglátványosabb. Archie és Lilibet jóval távolabb nő fel a brit királyi család mindennapjaitól, mint unokatestvéreik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg. Ha szüleik nem távoznak, valószínűleg Nagy-Britannia lenne az otthonuk, és sokkal szorosabb kapcsolatban lehetnének a Windsor család tagjaival. Valószínűleg megjelentek volt a királyi család nagy eseményein, együtt töltötték volna az ünnepeket Vilmos gyerekeivel, és láthattuk volna őket minden évben a Buckingham-palota erkélyén. Még az is lehet, hogy egyikük elcsaklizta volna Lajos hercegtől a mókamester címét.

Harry talán Károly királyhoz is közelebb állna

A Megxit egyik legfájdalmasabb következménye Harry számára az édesapjával való kapcsolatának megváltozása lehetett. Apa és fia viszonya az elmúlt években többször is a figyelem középpontjába került.

Ha Harry Nagy-Britanniában marad, Károly trónra lépése egészen más helyzetet teremthetett volna számára. A király fiaként hivatalos eseményeken képviselhette volna édesapját, és a közös munka talán személyes kapcsolatukra is hatással lett volna.

Persze az sem biztos, hogy a konfliktusok eltűntek volna. Harry több sérelme jóval korábbra, gyermekkorára és Diana halálát követő évekre nyúlik vissza.

Diana hercegné, Dodi al-Fayed és az összetört autó, amiben utaztak.
Diana hercegné, Dodi al-Fayed és az összetört autó, amiben utaztak.
Forrás: AFP

De vajon boldogabb lenne Harry herceg?

A palotában maradva Harry megőrizhette volna a családjához való közelséget, folytathatta volna királyi feladatait, gyerekei pedig együtt nőhettek volna fel unokatestvéreikkel. Lehetséges, hogy Vilmos és közte sem alakult volna ki ekkora távolság. Cserébe azonban továbbra is annak az intézménynek a szabályai között kellett volna élnie, amelynek működésével kapcsolatban később komoly kritikákat fogalmazott meg.

Harry herceg 42 évesen ma talán Károly király és Vilmos oldalán lehetne a legfontosabb királyi eseményeken, Meghan továbbra is hercegnéi feladatokat látna el, Archie és Lilibet pedig a brit királyi család közvetlen közelében nőne fel.

De ennek az alternatív életnek ára is lett volna: Harrynek talán éppen arról a szabadságról kellett volna lemondania, amelyért 2020-ban kész volt maga mögött hagyni addigi életét. Az azonban kérdéses, hogy tényleg megérte-e ez a döntés, hiszen most tértek vissza újra Angliába, bár azt egyelőre nem tudni, mennyi időre.

Kattints a képre a Harry herceg életét bemutató galériához:

Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban.
A kis Harry herceg és édesapja, a mostani III. Károly király a kertben.
Harry herceg 1987-ben megérkezett az óvodába.
1989-ben Harry herceg és Vilmos herceg iskolába indulnak.
Diana hercegné és Harry herceg utolsó nyaralása 1997 júliusában a francia Riviérán.
Vilmos herceg, Harry herceg és Károly király a a Westminster-apátság előtt várják, hogy Diana, Wales hercegnéjének koporsóját bevigyék az aptásgába 1997 szeptemberében.
1998. szeptember 2-án Harry herceg apjával érkezik meg az Etonhoz, ezennel megkezdte a herceg a tanulmányait, édesanyja már nem tudta elkísérni.
2003. június 8-án Harry herceg az Eton College-i szobájában.
Harry herceg egy gyakorlatozáson az Egyesült Királyságban, 2005 novemberében.
HARRY Interview 5
Harry herceg 2010. május 7-én, miután elvégezte a helikopterpilóta-képzést, apjától, Károly hercegtől vette át a „szárnyait”, vagyis a jelvényét.
A Vilmos herceg és Katalin hercegné, valamint Harry herceg az afganisztáni harci műveletek befejezését megemlékező istentiszteleten a londoni Szent Pál-székesegyházban. 2015. március 13.
Harry herceg és Meghan Markle a 2017-es Invictus Gamesen, Kanadában.
Harry herceg és Meghan Markle esküvője 2018. május 19-én.
2019. május 6-án világra jön Meghan Markle és Harry herceg első gyermeke, Archie Harrison Mountbatten-Windsor.
Harry herceg és Meghan Markle elhíresült interjúja Oprah Winfrey-vel 2021 márciusában.
Lilibet Diana Mountbatten-Windsor hercegnő, Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke, 2021. június 4-én született.
2023-ban jelent meg Harry herceg botránykönyve, a Tartalék (Spare).
Harry herceg, Meghan Markle, Lilibet és Archie 2026-ban visszatértek Angliába.
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Harry herceg 1984. szeptember 15-én született Londonban.
ALPHA AGENCY / BESTIMAGE

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