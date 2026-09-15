Egy döntés mindent megváltoztatott: ilyen lenne ma Harry herceg élete, ha nem lép ki a királyi családból – Galéria

Vajon Harry és Vilmos ma is egymás mellett állna?

Diana hercegné két fia hosszú éveken keresztül rendkívül szoros egységet mutatott a nyilvánosság előtt. Felnőttként Katalinnal együtt rendszeresen jelentek meg közös eseményeken, és úgy tűnt, Harrynek fontos szerepe lesz bátyja mellett akkor is, amikor Vilmos egyszer király lesz.

A testvérek között azonban már Harry és Meghan távozása előtt is kialakultak feszültségek, ezért túlzás lenne azt állítani, hogy a Megxit nélkül biztosan felhőtlen maradt volna a kapcsolatuk. Az viszont elképzelhető, hogy a későbbi nyilvános konfliktusok egy része elmarad.

Ha Harry a királyi családon belül próbálja rendezni sérelmeit, talán nem következik be a botrányos Oprah Winfrey-interjú, a Netflix-dokumentumfilmek és nem adja ki a Tartalék című botránykönyvét, amelyek tovább mélyítették a szakadékot közte és családja között.

Meghan Markle élete is teljesen másképp alakulhatott volna

Ha a pár Nagy-Britanniában marad, Meghan Markle-nek továbbra is együtt kellett volna élnie mindazzal, amitől saját elmondásuk szerint szabadulni szerettek volna: a szigorú királyi protokollal, az állandó sajtófigyelemmel és azzal, hogy magánéletük jelentős része közérdeklődés tárgya.

Meghan Markle élete is másként alakult volna, ha nem lépnek ki.

Forrás: Netflix Meghan Markle - JLPPA

Ugyanakkor Meghan saját ügyeket is képviselhetett volna a monarchián belül. Nőjogi, társadalmi és jótékonysági szerepvállalása akár markáns karaktert is adhatott volna neki a királyi családban.

Hogy ez hosszú távon működőképes lett volna-e, már sokkal bizonytalanabb. Harryék későbbi nyilatkozatai alapján ugyanis problémáik nem pusztán abból fakadtak, hogy más életre vágytak, hanem abból is, ahogyan a királyi intézmény működését megélték.

Archie és Lilibet egészen más gyerekkort kaphatott volna

A változás talán Harry gyermekeinek életében lenne a leglátványosabb. Archie és Lilibet jóval távolabb nő fel a brit királyi család mindennapjaitól, mint unokatestvéreik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg. Ha szüleik nem távoznak, valószínűleg Nagy-Britannia lenne az otthonuk, és sokkal szorosabb kapcsolatban lehetnének a Windsor család tagjaival. Valószínűleg megjelentek volt a királyi család nagy eseményein, együtt töltötték volna az ünnepeket Vilmos gyerekeivel, és láthattuk volna őket minden évben a Buckingham-palota erkélyén. Még az is lehet, hogy egyikük elcsaklizta volna Lajos hercegtől a mókamester címét.