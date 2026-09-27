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kutatás

Sokat pislog a gyereked? Meglepő dologra utalhat

kutatás pislogás spontán pislogás szabály gyerek
Simon Péter
2026.09.27.
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Egy friss kutatás meglepő kapcsolatot talált a gyakori pislogás és óvodások agyműködésük között. Kiderült, hogy a sokat pislogó gyerekek bizonyos gondolkodási feladatokban rugalmasabban alkalmazkodtak a változó szabályokhoz.

Nem arról van szó, hogy mostantól pislogás alapján kell eldöntened, mennyire okos vagy szófogadó a gyereked. A kutatók egy érdekes összefüggést fedeztek fel, amely újabb információt adhat arról, hogyan fejlődik a kisgyerekek agya.

pislogó gyerek
Miért pislog sokat a gyerek?
Forrás: 123rf

Miért pislog sokat a gyerek?

  • Egy japán kutatásban 113, 3–6 év közötti gyereket vizsgáltak.
  • A gyakrabban és spontán módon pislogó gyerekek jobban teljesítettek a kognitív rugalmasságot mérő feladatban.
  • Ez azt jelenti, hogy könnyebben tudtak alkalmazkodni, amikor megváltoztak a szabályok.
  • A kutatók közben az agyműködést is vizsgálták, és összefüggést találtak a pislogás és a homloklebeny egyik fontos területének aktivitása között.

Mit árulhat el a pislogás?

A japán kutatásban 113, három és hat év közötti gyereket vizsgáltak. A kicsiknek egy egyszerű kártyaválogatós feladatot kellett megoldaniuk: először szín szerint kellett csoportosítaniuk a kártyákat, majd a szabály megváltozott, és formák szerint kellett folytatniuk.

Ez elsőre egyszerű játéknak tűnik, valójában azonban fontos képességet mér. Azt, hogy a gyerek mennyire könnyen tudja elengedni a korábbi szabályt, és alkalmazkodni egy újhoz. Ezt nevezik kognitív rugalmasságnak.

A kutatók közben a gyerekek spontán pislogását is figyelték, valamint egy speciális, nem invazív képalkotó eljárással az agyi aktivitásukat is mérték.

A gyakrabban pislogók jobban váltottak

Az eredmények szerint azok a gyerekek, akik gyakrabban pislogtak spontán módon, jobban teljesítettek a szabályváltást igénylő feladatban. A kutatók az agy jobb oldali dorsolaterális prefrontális kérgének aktivitásával is összefüggést találtak.

Ez az agyterület többek között a tervezésben, a figyelem irányításában és a szabályok közötti váltásban játszik szerepet.

A kutatók szerint a spontán pislogás kapcsolatban állhat az agy dopaminrendszerének működésével is. A pislogás ezért érdekes, egyszerűen megfigyelhető jelzője lehet bizonyos kognitív folyamatoknak.

Ettől még nem lesz „okosabb” a gyerek

És itt jön a fontos rész: ne kezdj el pislogást számolni otthon!

A kutatás nem azt bizonyítja, hogy a sokat pislogó gyerek intelligensebb, és azt sem, hogy a pislogásból meg lehet mondani, mennyire jól nevelt. A „jól viselkedő kisgyerek” inkább a cikk hangzatos megfogalmazása: a vizsgálat valójában a gondolkodás rugalmasságát mérte.

A kutatók szerint a spontán pislogás a jövőben egyszerű és olcsó módszerként érdekes lehet a gyerekek kognitív fejlődésének kutatásában. Ehhez azonban még további vizsgálatokra van szükség, és a pislogás természetesen nem váltja ki sem az agyi képalkotást, sem a viselkedési teszteket.

Szóval ha a gyereked a kelleténél gyakrabban pislog, nem kell rögtön aggódnod miatta – de akár az is lehet, hogy közben meglepően keményen dolgozik az agya.

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