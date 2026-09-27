Sokat pislog a gyereked? Meglepő dologra utalhat

Nem arról van szó, hogy mostantól pislogás alapján kell eldöntened, mennyire okos vagy szófogadó a gyereked. A kutatók egy érdekes összefüggést fedeztek fel, amely újabb információt adhat arról, hogyan fejlődik a kisgyerekek agya.
Miért pislog sokat a gyerek?
- Egy japán kutatásban 113, 3–6 év közötti gyereket vizsgáltak.
- A gyakrabban és spontán módon pislogó gyerekek jobban teljesítettek a kognitív rugalmasságot mérő feladatban.
- Ez azt jelenti, hogy könnyebben tudtak alkalmazkodni, amikor megváltoztak a szabályok.
- A kutatók közben az agyműködést is vizsgálták, és összefüggést találtak a pislogás és a homloklebeny egyik fontos területének aktivitása között.
Mit árulhat el a pislogás?
A japán kutatásban 113, három és hat év közötti gyereket vizsgáltak. A kicsiknek egy egyszerű kártyaválogatós feladatot kellett megoldaniuk: először szín szerint kellett csoportosítaniuk a kártyákat, majd a szabály megváltozott, és formák szerint kellett folytatniuk.
Ez elsőre egyszerű játéknak tűnik, valójában azonban fontos képességet mér. Azt, hogy a gyerek mennyire könnyen tudja elengedni a korábbi szabályt, és alkalmazkodni egy újhoz. Ezt nevezik kognitív rugalmasságnak.
A kutatók közben a gyerekek spontán pislogását is figyelték, valamint egy speciális, nem invazív képalkotó eljárással az agyi aktivitásukat is mérték.
A gyakrabban pislogók jobban váltottak
Az eredmények szerint azok a gyerekek, akik gyakrabban pislogtak spontán módon, jobban teljesítettek a szabályváltást igénylő feladatban. A kutatók az agy jobb oldali dorsolaterális prefrontális kérgének aktivitásával is összefüggést találtak.
Ez az agyterület többek között a tervezésben, a figyelem irányításában és a szabályok közötti váltásban játszik szerepet.
A kutatók szerint a spontán pislogás kapcsolatban állhat az agy dopaminrendszerének működésével is. A pislogás ezért érdekes, egyszerűen megfigyelhető jelzője lehet bizonyos kognitív folyamatoknak.
Ettől még nem lesz „okosabb” a gyerek
És itt jön a fontos rész: ne kezdj el pislogást számolni otthon!
A kutatás nem azt bizonyítja, hogy a sokat pislogó gyerek intelligensebb, és azt sem, hogy a pislogásból meg lehet mondani, mennyire jól nevelt. A „jól viselkedő kisgyerek” inkább a cikk hangzatos megfogalmazása: a vizsgálat valójában a gondolkodás rugalmasságát mérte.
A kutatók szerint a spontán pislogás a jövőben egyszerű és olcsó módszerként érdekes lehet a gyerekek kognitív fejlődésének kutatásában. Ehhez azonban még további vizsgálatokra van szükség, és a pislogás természetesen nem váltja ki sem az agyi képalkotást, sem a viselkedési teszteket.
Szóval ha a gyereked a kelleténél gyakrabban pislog, nem kell rögtön aggódnod miatta – de akár az is lehet, hogy közben meglepően keményen dolgozik az agya.
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