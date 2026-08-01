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Íme, a nagy kalóriadeficit-csapda − Ez az oka, hogy hiába számolgatsz, nem fogysz

diéta fogyás sport
Life.hu
2026.08.01.
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Azt hitted, a fogyás csak matek, és ha negatív az egyenleg, olvadnak a kilók? Egy tanulmány elárulja, miért nem ilyen egyszerű a képlet, és miért szabotálja a tested minden erőfeszítésedet a fogyásban.

Te is biztos már számtalanszor hallottad azt a tanácsot, hogy a fogyáshoz mindössze kevesebbet kell enni és többet kell mozogni. Egyszerűnek hangzik, igaz? De ha már egy ideje így csinálod, akkor vajon miért nem akar kevesebbet mutatni a mérleg? Mit kell tenni a fogyás beindításához?

Egy csaj áll a márlegen, és bár az arca nincs a képen, csalódottan veszi tudomásul, hogy hiába edz, nem akar kevesebbet mutatni a mérleg, mert nem indul be a fogyás.
Hiába mozogsz, nem indul be a fogyás?
Forrás: Shutterstock

Miért nem indul be a fogyásod?

  • A kalóriák minősége fontosabb a puszta számoknál.
  • A testünk drasztikusan lelassítja az anyagcserét, ha kevesebb kalóriát kap.
  • Az intenzív edzés utáni éhségrohamok szabotálják a fogyást.
  • A koplalás garantáltan falásrohamhoz vezet.
  • A krónikus stressz és az alváshiány hormonális gátként működik.

Hiába bújod a táblázatokat és edzed halálra magad, a szervezetednek esze ágában sincs együttműködni veled a grammok elleni háborúban? A szakértők végre rájöttek, hogy nem az emberek akaratereje gyenge és nem is a számok a hibásak, hanem az, hogy eddig simán levegőnek nézték a legfontosabb tényezőt: téged. Olyan ez, mintha egy méregdrága sportautóba pancsolt, vizezett üzemanyagot töltenél, aztán értetlenül vakarnád a fejed a sztráda szélén, hogy miért köhög a motor ahelyett, hogy repítene. Egy brit kutatás szerint az anyagcsere, a hormonrendszer, a genetika és a stressz-szint mind olyan faktorok, amik egyénenként változóak és képesek befolyásolni a súlyvesztést. Szóval miközben te bőszen számolgatod a kalóriákat, a tested úgy érzi, eljött a világvége, és azonnal barikádot emel a zsírraktárak köré. 

A fogyás nem csak egyszerű matek

A Cambridge University 2023-as kutatása szerint a kalóriaszámlálás és az önuralom önmagában nem elegendő. Kiderült, hogy minőségi ételekkel feltankolva ugyanannyi kalória mellett 20%-kal több zsírt égethetsz el, mert ekkor nem rángatod a vércukorszintedet, mint bolond a templomharangot. Ha a táplálékbeviteled nagy része ultrafeldolgozott ételből áll, a sejtjeid ordítani fognak a tápanyagért, te pedig hiába tömöd magad velük, éhes maradsz. Ezért van az, hogy egy marék mandula jobban eltelít, mint pár kocka csokoládé. 

A fogyás beindítása nehéz, ha a szervezet alkalmazkodik a kevesebb kalóriához

A fogyás képlete papíron egy egyszerű kivonás-összeadás műveletnek tűnik, de a valóságban inkább egy soktényezős egyenlet. A tested ugyanis egy zseniális túlélőgép, ami szeret takarékoskodni az erőforrásokkal. Ez az úgynevezett metabolikus adaptáció. A szervezeted lelassítja a szívverésed, lejjebb veszi a testhőmérsékleted, és még a sejtjeid energiafelhasználását is optimalizálja, csak hogy ne kelljen hozzányúlnia a tartalékokhoz. Te meg csak nézel értetlenül, miért vagy állandóan fázós és hulla fáradt, miközben a súlyod egy dekát sem mozdul. A tanulmány szerint ha elkezdesz többet, mozogni, az anyagcseréd akár 30%-kal is lelassulhat alacsony kalóriabevétel mellett, csakhogy kompenzálja a veszteséget. Ráadásul az edzés utáni farkasétvágy garantálja, hogy a végén többet fogsz enni, mint amennyit ledolgoztál. 

Nem te vagy gyenge, a gének szerepe is közrejátszik

„Hogy ki mennyi súlyt szed fel, azt jelentős részben a génjei döntik el, és ezek a gének mindenki szervezetében ott munkálkodnak.” – magyarázta Prof. Sadaf Farooqi, a tanulmány egyik szerzője, a Cambridge-i Egyetem elhízáskutatója és endokrinológusa, aki nap mint nap súlyos elhízással küzdő páciensekkel foglalkozik. A professzor asszony szerint bizonyos gének közvetlenül beleszólnak azokba az agyi folyamatokba, amelyek a gyomorból érkező jelek alapján a jóllakottságot vagy az éhséget szabályozzák.

„Az elhízott embereknél gyakran olyan génvariánsokat találunk, amik miatt egyszerűen állandóan éhesebbnek érzik magukat, és evés után is sokkal hamarabb lesznek újra éhesek” – tette hozzá a szakember.

Talán az összes közül a legfontosabb ilyen gén – de legalábbis a jelenleg ismertek közül mindenképpen a legjelentősebb – az MC4R gén. Ennek a génnek a mutációját, amely túlevésre ösztönöz és csökkenti a jóllakottság érzését, a világ népességének nagyjából egyötöde hordozza.

Amikor a sport az ellenségeddé válik

A mozgás szuper dolog, de ne várd tőle, hogy megváltja a világot, ha közben krónikus stresszben élsz. Ha a munkahelyi hajtás után még lezavarsz egy kőkemény HIIT-edzést, azzal csak még több kortizolt – azaz stresszhormont – pumpálsz a véredbe. A kortizol pedig a zsír legjobb barátja, különösen a hasi tájékon. Inkább elraktároz neked egy kis energiát az úszógumidban, mert az ősi program szerint a stressz azt jelenti, hogy hamarosan eljön a pillanat, hogy menekülnöd kell a kardfogú tigris elől. 

Az alvás és hormonok szabotálják a diétát

A hormonális tényezők számtalan módon képesek szabotálni, hogy júliusban a strandon bikini body-t tudj villantani. Ha nem alszol legalább 7-9 órát, a ghrelin nevű éhséghormon szintje az egekbe szökik, aminek következtében te pedig úgy fogsz nézni egy fánkra is, mint egy sivatagi vándor egy pohár vízre. Amint a tudatalattid megérzi a korlátozást, azonnal beindul a bumeráng-effektus, és az első gyenge pillanatodban úgy fogod magadba tömni az első kezed ügyébe kerülő kaját, mintha nem lenne holnap. Csoda, hogy még az is visszajön, amit már leadtál?

Akkor mi a megoldás?

A tanulmány szerzői azt javasolják, hogy ne akard megváltani a világot egyetlen hét alatt, mert a tested azonnal vészüzemmódba kapcsol. Ahelyett, hogy tovább ostoroznád magad a stagnáló mérleg miatt, kezdj el végre okosabban együttműködni a saját testeddel. 

  • Relaxálj: keress egy hatékony relaxációs technikát, mert a krónikus stressz azonnal raktározó üzemmódba vágja a hormonjaidat.
  • Phend ki magad: aludj 7-9 órát, mert nélkül esélyed sincs a fogyásra.
  • Hidratálj: igyál egy nagy pohár hideg vizet minden étkezés előtt, hogy ne akarj azonnal felfalni mindent is.
  • Haladj lépésről lépésre: becsüld meg az apró életmódbeli győzelmeket, mert nem csak a leadott kilók jelzik, hogy jó úton jársz.
  • Figyelj oda, mit eszel: válts tápanyagdús, valódi ételekre a koplalás helyett, hogy a szervezeted végre elhiggye, nincs éhínség. Érdemes minőségi fehérjeforrások után nézni, és ügyelni az elegendő mennyiségű rost, ásványi anyag és folyadékbevitelre.

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