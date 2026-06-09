Diétás fánk, amitől nem lesz úszógumid – Ősi titkos recept az ókori Rómából

Kevés szomorúbb dolog létezik annál, mit mikor a nyári melegben a strandon, esetleg otthon sóvárgó szemünk előtt eszik az ínycsiklandó strankajákat. A fánk különösen kedvelt édesség, amit sokan mégsem esznek meg, mivel vigyázni akarnak a kemény munka árán elért alakjukra. Ilyenkor óhatatlanul átsuhan a fejünkön a gondolat: vajon megérte? Ha viszont ezt a római receptet próbáljuk ki, akkor ilyen gondolatok aligha születhetnek, mivel a diétás fánk receptnek alacsonyabb a szénhidráttartalma. Ismerd meg az egészséges ókori csemegét!

Az ókori Róma diétás fánkja alakbarát nyári édesség.

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Az encytum egy római sütemény, mely a tölcsérfánk korai verziója.

Ez a diétás fánk szénhidrátcsökkentett, bikinibarát édesség.

Miért hizlal a fánk?

Ha létezik étel, amire elég csak ránézni, és már egy ruhaméretet híztunk, akkor az a fánk. Tele van finomított cukorral, szénhidrátokkal, amit ráadásul napraforgóolajban sütnek ki. A szénhidrátok miatt megugrik a vércukor, magas zsírtartalma könnyen megfekszi a gyomrot, lassítja az emésztést, a fölösleges kalóriák úszógumi formájában rakódnak le, amit csak fokoz a rászórt porcukor, na meg a különféle szószok, lekvárok.

Ha pedig hozzávesszük, hogy a strandokon ritkán cserélik az olajat, egy újabb szöget ver az egészségünk koporsójába.

De valóban a zsiradék lenne minden rossz okozója? Létezik egy fogyókúrás tévhit, miszerint minden feleslegnek a zsíros ételek az okai, pedig a friss kutatások szerint a finomított szénhidrátok nagyobb gondot okozhatnak fenéktájon. Éppen ezért a diétás tölcsérfánk sem olyan elrugaszkodott öltet, már csak azért sem, mert ez a diétás strandkaja recept történetesen az ókori Rómából származik, amikor még természetes alapanyagokat használtak fel.

Encytum: diétás fánk a Római Birodalomból

A rómaiak diétakultúrája mai szemmel különös, de meglepően hatékony. A lakomák kedvelt eleme volt az encytum, mely a tölcsérfánk római megfelelője. Az eredeti recept az i. e. 2. századból származik, amit még Cato jegyzett fel De Agri Cultura c. művében.

Ugyan nem javasoljuk, hogy Homer Simpson módjára faljuk ezt a fánkot, ám tény, hogy jobban passzol a diétás étrendhez.