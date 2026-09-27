Maradékmentő luxusfogás: a krémes és meleg pekándiós kenyérpudingot neked is ki kell próbálnod

A közösségi médiában is felkapott lett az angol pekándiós kenyérpuding. Nem is csodáljuk, hiszen már a látványa elég ahhoz, hogy megéhezz. De nemcsak az íze és a látványa miatt lesz ez a kedvenc desszerted.
Pekándiós kenyérpuding, a legtutibb angol desszert
Krémes, szaftos és meleg – minden, amit egy desszerttől akarunk. A pekándiós kenyérpuding egy igazi comfort food. A britek kedvence, de ma már az egész világ rajong érte.
Megmentheted vele a kidobásra szánt kenyeredet
A legjobb az egészben az, hogy ezzel a desszertrecepttel megmentheted a kidobásra szánt kenyeredet is. Vannak, akik ledarálják a kiszáradt kenyerüket és zsömléjüket, vagyis házilag készítenek zsemlemorzsát. Vannak, akik a kiszáradt kiflijükből mákos gubát készítenek. És vannak olyanok, akik a kiszáradt kenyerükből sticky bread puddingot csinálnak.
Vagyis a kenyérpuding a „semmit se dobunk ki” filozófiájából született.
Pekándiós kenyérpuding – Recept
Hozzávalók
- ½ kg kalács vagy édes kenyér
- vaníliafagyi a tálaláshoz (opcionális)
- sóskaramell-öntet a tálaláshoz (opcionális)
Hozzávalók a pekándiós töltelékhez
- 220 g barna cukor
- 6 ek. olvasztott vaj
- 2 tk. fahéj
- 1 tk. vaníliaaroma
- 1 csipet só
- 205 g apróra vágott pekándió
Hozzávalók a vaníliás krémhez
- 240 ml tej
- 240 ml tejszín
- 4 tojás
- 55 g kristálycukor
- 2 ek. olvasztott vaj
- 1 tk. vaníliaaroma
- 1 tk. fahéj
- 1 csipet só
Elkészítés
1. Kockázd fel a kenyér- vagy kalácsszeleteket, és ha nem elég szárazak, akkor pirítsd meg őket pár perc alatt a sütőben.
2. A pekándiós keverékhez keverd össze egy nagy tálban a barna cukrot, az olvasztott vajat, a fahéjat, a vaníliát, a sót és az apróra vágott pekándiót. Jól dolgozd össze az összetevőket, majd a keverék felét öntsd egy sütőpapírral kibélelt tortaformába, vagy kis tepsibe. (A maradékot kicsit tedd félre.)
3. A vaníliás krém elkészítéséhez keverd össze egy nagy tálban a tejet, a tejszínt, a tojásokat, a cukrot, az olvasztott vajat, a vaníliát, a fahéjat és a a sót, míg homogén állagot nem kapsz.
4. Helyezd a kenyérkockák 1/3-át a sütőformába, a pekándiós réteg tetejére. A maradék ragadós pekándió-keverék felét egyenletesen oszlasd el a kenyérkockák tetején.
5. Ezt ismételd meg ugyanígy, tehát jöhet a kenyérkocka következő harmada és a pekándió utolsó fele. Utolsó rétegként pedig jöhet a kenyérkocka utolsó harmada is. Nyomd le, hogy jól összeálljon.
6. Öntsd rá a vaníliás krémet egyenletesen a kenyérre, majd ismét nyomkodd le a kenyeret, hogy jól átázzanak.
7. Fedd le a formát alufóliával, és hagyd pihenni a hűtőben legalább 30 percig. Ez után helyezd egy 175 °C-ra előmelegített sütőbe, és süsd 55-60 percig, míg a teteje aranybarna lesz. (Akkor jó, ha a közepe még kicsit remeg, ha megázod.) Vedd ki a sütőből, és hagyd állni 10-15 percig.
8. Tálald sóskaramell-öntettel és vaníliafagyival, és élvezd!
Ha elakadtál a receptben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követheted az elkészítését.
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