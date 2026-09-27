Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 27., vasárnap Adalbert

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
recept

Maradékmentő luxusfogás: a krémes és meleg pekándiós kenyérpudingot neked is ki kell próbálnod

recept desszert kenyér
Life.hu
2026.09.27.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A klasszikus angol desszert, a sticky bread pudding legínycsiklandóbb változata a pekándiós kenyérpuding.

A közösségi médiában is felkapott lett az angol pekándiós kenyérpuding. Nem is csodáljuk, hiszen már a látványa elég ahhoz, hogy megéhezz. De  nemcsak az íze és a látványa miatt lesz ez a kedvenc desszerted.

pekándiós kenyérpuding, a legédesebb angol desszertrecept
A pekándiós kenyérpuding minden szürke hétköznapot megédesít.
Forrás: 123RF

Pekándiós kenyérpuding, a legtutibb angol desszert

Krémes, szaftos és meleg – minden, amit egy desszerttől akarunk. A pekándiós kenyérpuding egy igazi comfort food. A britek kedvence, de ma már az egész világ rajong érte. 

Megmentheted vele a kidobásra szánt kenyeredet 

A legjobb az egészben az, hogy ezzel a desszertrecepttel megmentheted a kidobásra szánt kenyeredet is. Vannak, akik ledarálják a kiszáradt kenyerüket és zsömléjüket, vagyis házilag készítenek zsemlemorzsát. Vannak, akik a kiszáradt kiflijükből mákos gubát készítenek. És vannak olyanok, akik a kiszáradt kenyerükből sticky bread puddingot csinálnak.

Vagyis a kenyérpuding a „semmit se dobunk ki” filozófiájából született.

Pekándiós kenyérpuding – Recept

Hozzávalók

  • ½ kg kalács vagy édes kenyér
  • vaníliafagyi a tálaláshoz (opcionális)
  • sóskaramell-öntet a tálaláshoz (opcionális)

Hozzávalók a pekándiós töltelékhez

  • 220 g barna cukor
  • 6 ek. olvasztott vaj
  • 2 tk. fahéj
  • 1 tk. vaníliaaroma
  • 1 csipet só
  • 205 g apróra vágott pekándió

Hozzávalók a vaníliás krémhez

  • 240 ml tej
  • 240 ml tejszín
  • 4 tojás
  • 55 g kristálycukor
  • 2 ek. olvasztott vaj
  • 1 tk. vaníliaaroma
  • 1 tk. fahéj
  • 1 csipet só

Elkészítés

1. Kockázd fel a kenyér- vagy kalácsszeleteket, és ha nem elég szárazak, akkor pirítsd meg őket pár perc alatt a sütőben.

2. A pekándiós keverékhez keverd össze egy nagy tálban a barna cukrot, az olvasztott vajat, a fahéjat, a vaníliát, a sót és az apróra vágott pekándiót. Jól dolgozd össze az összetevőket, majd a keverék felét öntsd egy sütőpapírral kibélelt tortaformába, vagy kis tepsibe. (A maradékot kicsit tedd félre.)

3. A vaníliás krém elkészítéséhez keverd össze egy nagy tálban a tejet, a tejszínt, a tojásokat, a cukrot, az olvasztott vajat, a vaníliát, a fahéjat és a a sót, míg homogén állagot nem kapsz.

4. Helyezd a kenyérkockák 1/3-át a sütőformába, a pekándiós réteg tetejére. A maradék ragadós pekándió-keverék felét egyenletesen oszlasd el a kenyérkockák tetején.

5. Ezt ismételd meg ugyanígy, tehát jöhet a kenyérkocka következő harmada és a pekándió utolsó fele. Utolsó rétegként pedig jöhet a kenyérkocka utolsó harmada is. Nyomd le, hogy jól összeálljon.

6. Öntsd rá a vaníliás krémet egyenletesen a kenyérre, majd ismét nyomkodd le a kenyeret, hogy jól átázzanak.

7. Fedd le a formát alufóliával, és hagyd pihenni a hűtőben legalább 30 percig. Ez után helyezd egy 175 °C-ra előmelegített sütőbe, és süsd 55-60 percig, míg a teteje aranybarna lesz. (Akkor jó, ha a közepe még kicsit remeg, ha megázod.) Vedd ki a sütőből, és hagyd állni 10-15 percig.

8. Tálald sóskaramell-öntettel és vaníliafagyival, és élvezd!

Ha elakadtál a receptben, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követheted az elkészítését.

Ha ezek után inkább kalóriaszegény desszertre vágynál, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!

Varázsdatolyafalat: a diétás édesség, ami a mennyekbe repít

Ha egy nehéz nap után készíted el ezt az édességet, szebb lesz a világ!

Mennyei liszt- és cukormentes répatorta, amit az alakod is imádni fog

Egy süti, ami egyszerre egészséges és elképesztően finom. A répatorta most egy diétás, liszt- és cukormentes verzióban hódít.

Ennek tuti nem tudsz majd ellenállni: alacsony kalóriás Kinder Pingui recept

Ha épp diétázol, de képtelen vagy ellenállni az édes csábításoknak, ne aggódj, segítünk! Ez az alakbarát Kinder Pingui minden igényedet kielégíti – és még a mérleggel sem kell harcba szállnod miatta!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu