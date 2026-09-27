Maradékmentő luxusfogás: a krémes és meleg pekándiós kenyérpudingot neked is ki kell próbálnod

A közösségi médiában is felkapott lett az angol pekándiós kenyérpuding. Nem is csodáljuk, hiszen már a látványa elég ahhoz, hogy megéhezz. De nemcsak az íze és a látványa miatt lesz ez a kedvenc desszerted.

A pekándiós kenyérpuding minden szürke hétköznapot megédesít.

Forrás: 123RF

Pekándiós kenyérpuding, a legtutibb angol desszert

Krémes, szaftos és meleg – minden, amit egy desszerttől akarunk. A pekándiós kenyérpuding egy igazi comfort food. A britek kedvence, de ma már az egész világ rajong érte.

Megmentheted vele a kidobásra szánt kenyeredet

A legjobb az egészben az, hogy ezzel a desszertrecepttel megmentheted a kidobásra szánt kenyeredet is. Vannak, akik ledarálják a kiszáradt kenyerüket és zsömléjüket, vagyis házilag készítenek zsemlemorzsát. Vannak, akik a kiszáradt kiflijükből mákos gubát készítenek. És vannak olyanok, akik a kiszáradt kenyerükből sticky bread puddingot csinálnak.

Vagyis a kenyérpuding a „semmit se dobunk ki” filozófiájából született.

Pekándiós kenyérpuding – Recept

Hozzávalók

½ kg kalács vagy édes kenyér

vaníliafagyi a tálaláshoz (opcionális)

sóskaramell-öntet a tálaláshoz (opcionális)

Hozzávalók a pekándiós töltelékhez

220 g barna cukor

6 ek. olvasztott vaj

2 tk. fahéj

1 tk. vaníliaaroma

1 csipet só

205 g apróra vágott pekándió

Hozzávalók a vaníliás krémhez

240 ml tej

240 ml tejszín

4 tojás

55 g kristálycukor

2 ek. olvasztott vaj

1 tk. vaníliaaroma

1 tk. fahéj

1 csipet só

Elkészítés

1. Kockázd fel a kenyér- vagy kalácsszeleteket, és ha nem elég szárazak, akkor pirítsd meg őket pár perc alatt a sütőben.

2. A pekándiós keverékhez keverd össze egy nagy tálban a barna cukrot, az olvasztott vajat, a fahéjat, a vaníliát, a sót és az apróra vágott pekándiót. Jól dolgozd össze az összetevőket, majd a keverék felét öntsd egy sütőpapírral kibélelt tortaformába, vagy kis tepsibe. (A maradékot kicsit tedd félre.)

3. A vaníliás krém elkészítéséhez keverd össze egy nagy tálban a tejet, a tejszínt, a tojásokat, a cukrot, az olvasztott vajat, a vaníliát, a fahéjat és a a sót, míg homogén állagot nem kapsz.

4. Helyezd a kenyérkockák 1/3-át a sütőformába, a pekándiós réteg tetejére. A maradék ragadós pekándió-keverék felét egyenletesen oszlasd el a kenyérkockák tetején.