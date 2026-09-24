Ezért nem tűnik el az úszógumi: a tudomány szerint ez az egyetlen módszer, ami működik

Az internet tele van villámgyors fogyást ígérő módszerekkel, amelyek állítólag célzottan olvasztják le a derék körüli zsírpárnákat. A hasi zsír eltüntetése azonban nem egyetlen csodagyakorlaton vagy különleges étrenden múlik. Ráadásul nem minden hasi zsír egyforma, és az sem mindegy, mennyi halmozódik fel belőle.

Mit tehetünk a hasi zsír ellen?

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Nem minden hasi zsír veszélyes

Bármennyire is szeretnénk megszabadulni a zsírpárnáinktól, a szervezetünknek szüksége van zsírszövetre. Energiát raktároz, segít fenntartani a testhőmérsékletünket, és védi a testünket. A probléma elsősorban a belső szervek körül felhalmozódó, úgynevezett zsigeri zsírral van. Ez fokozhatja a gyulladásos folyamatokat, és növelheti az anyagcsere-betegségek kockázatát.

Hogy mennyire lehetünk érintettek, arról a derék-csípő arányunk is árulkodhat. Ehhez mérjük meg a derekunk legkeskenyebb és a csípőnk legszélesebb pontját, majd osszuk el a derékbőséget a csípőbőséggel. A WHO szerint nőknél a 0,85 alatti érték számít kedvezőnek.

Hasi zsír eltüntetése: ezért nem működik a célzott zsírégetés

Van egy rossz hírünk: nem dönthetjük el, hogy a testünk melyik részéről fogyjunk először. A zsíreloszlást nagymértékben meghatározzák a hormonjaink és a génjeink. A kutatók már több mint 300 olyan genetikai eltérést azonosítottak, amely összefügg a derék-csípő aránnyal.

Éppen ezért az úszógumi eltüntetése egyeseknek könnyebben megy, míg másoknak jóval több időbe telhet. A megoldás nem a célzott zsírégetés, hanem a teljes testzsír csökkentése, amelynek során a hasunkról is veszíthetünk zsírt.

Mi működik valóban a hasi zsír ellen?

A fogyás alapja az energiadeficit, vagyis hogy kevesebb kalóriát fogyasszunk, mint amennyit a szervezetünk felhasznál. Ennek elérésében az időszakos böjt is segíthet. Egy 2023-as, az Obesity folyóiratban megjelent metaanalízis szerint a különböző böjtölési módszerek egyaránt hozzájárulhatnak a kalóriabevitel csökkentéséhez.

Ilyen például az 5:2 módszer, amelynél heti öt napon normálisan étkezünk, két napon pedig körülbelül 800 kalóriára korlátozzuk a napi energiabevitelt. Egy másik lehetőség, hogy kizárólag napi tízórás időablakban étkezünk.