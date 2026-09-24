Ezért nem tűnik el az úszógumi: a tudomány szerint ez az egyetlen módszer, ami működik

Az internet tele van villámgyors fogyást ígérő módszerekkel, amelyek állítólag célzottan olvasztják le a derék körüli zsírpárnákat. A hasi zsír eltüntetése azonban nem egyetlen csodagyakorlaton vagy különleges étrenden múlik. Ráadásul nem minden hasi zsír egyforma, és az sem mindegy, mennyi halmozódik fel belőle.
Nem minden hasi zsír veszélyes
Bármennyire is szeretnénk megszabadulni a zsírpárnáinktól, a szervezetünknek szüksége van zsírszövetre. Energiát raktároz, segít fenntartani a testhőmérsékletünket, és védi a testünket. A probléma elsősorban a belső szervek körül felhalmozódó, úgynevezett zsigeri zsírral van. Ez fokozhatja a gyulladásos folyamatokat, és növelheti az anyagcsere-betegségek kockázatát.
Hogy mennyire lehetünk érintettek, arról a derék-csípő arányunk is árulkodhat. Ehhez mérjük meg a derekunk legkeskenyebb és a csípőnk legszélesebb pontját, majd osszuk el a derékbőséget a csípőbőséggel. A WHO szerint nőknél a 0,85 alatti érték számít kedvezőnek.
Hasi zsír eltüntetése: ezért nem működik a célzott zsírégetés
Van egy rossz hírünk: nem dönthetjük el, hogy a testünk melyik részéről fogyjunk először. A zsíreloszlást nagymértékben meghatározzák a hormonjaink és a génjeink. A kutatók már több mint 300 olyan genetikai eltérést azonosítottak, amely összefügg a derék-csípő aránnyal.
Éppen ezért az úszógumi eltüntetése egyeseknek könnyebben megy, míg másoknak jóval több időbe telhet. A megoldás nem a célzott zsírégetés, hanem a teljes testzsír csökkentése, amelynek során a hasunkról is veszíthetünk zsírt.
Mi működik valóban a hasi zsír ellen?
A fogyás alapja az energiadeficit, vagyis hogy kevesebb kalóriát fogyasszunk, mint amennyit a szervezetünk felhasznál. Ennek elérésében az időszakos böjt is segíthet. Egy 2023-as, az Obesity folyóiratban megjelent metaanalízis szerint a különböző böjtölési módszerek egyaránt hozzájárulhatnak a kalóriabevitel csökkentéséhez.
Ilyen például az 5:2 módszer, amelynél heti öt napon normálisan étkezünk, két napon pedig körülbelül 800 kalóriára korlátozzuk a napi energiabevitelt. Egy másik lehetőség, hogy kizárólag napi tízórás időablakban étkezünk.
A lényeg azonban nem maga a böjt, hanem az, hogy hosszú távon is tartható legyen az étrendünk. Arra sincs elegendő bizonyíték, hogy a szénhidrátok drasztikus csökkentése vagy a ketogén diéta kifejezetten a hasi zsír ellen hatna.
Felülések helyett ezt érdemes kipróbálni
A hasi zsír csökkentése szempontjából a rendszeres testmozgás is fontos, de nem feltétlenül a hasizomgyakorlatok hozzák meg a várt eredményt.
Egy 2018-as metaanalízis szerint a nagy intenzitású intervallumedzés, vagyis a HIIT férfiaknál és nőknél egyaránt segíthet csökkenteni a testzsírt. Arra azonban nincs bizonyíték, hogy kifejezetten a hasról égetné le a felesleget.
A felülésekkel megerősíthetjük a hasizmainkat, de az azokat borító zsírréteget nem tudjuk célzottan eltüntetni. A valódi megoldás tehát a fenntartható étrend és a rendszeres, egész testet átmozgató edzés kombinációja. Nem kell tökéletesnek lennünk: a hosszú távú következetesség sokkal többet ér, mint egy néhány napig tartó, drasztikus fogyókúra.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: