Nem csak a korod miatt ereszkedik meg a bőröd: ez az élelmiszer is állhat a háttérben

A cukor hatása a bőrre igencsak látványos lehet: ez az angolul gyakran „sugar sag” néven emlegetett jelenség, amelyre bevett magyar kifejezés ugyan nincs, de a cukorfogyasztás hatására megereszkedett bőrt írja le. A háttérben álló folyamat neve: glikáció.

A cukor hatása a bőrre: a glikáció során megváltoznak a kollagén tulajdonságai.

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A cukor hatása a bőrre A túl sok cukor a bőr öregedésében is szerepet játszhat.

Mi az a glikáció?

Ráncok és megereszkedés

Nem csak a cukor számít

Mit tehetsz a bőrödért?

Mi az a glikáció?

A glikáció természetes biokémiai folyamat, amelynek során a cukormolekulák a szervezet fehérjéihez kapcsolódnak. A bőr szempontjából különösen fontos a kollagén és az elasztin, amelyek a bőr szerkezetéért, feszességéért és rugalmasságáért felelnek.

A folyamat során úgynevezett fejlett glikációs végtermékek, vagyis AGE-k jönnek létre. Ezek megváltoztathatják a kollagén tulajdonságait: merevebbé és kevésbé ellenállóvá tehetik, miközben a bőr természetes regenerációs folyamatai is romolhatnak.

A cukor hatása a bőrre: ráncok és megereszkedés

A glikáció egyik következménye, hogy a kollagén és az elasztin kevésbé tudja ellátni eredeti feladatát. Ez összefügghet a bőr rugalmasságának csökkenésével, a ráncok megjelenésével és a megereszkedéssel.

A magas cukortartalmú étrend és a sok finomított szénhidrát azért lehet fontos tényező, mert tartósan magasabb vércukorszint mellett fokozódhat a glikáció. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy-egy sütemény vagy csokoládé miatt hirtelen romlani kezd a bőrünk állapota. A folyamat hosszú idő alatt, több tényező együttes hatására alakul.

Nem csak a cukor számít

A bőr öregedésének számos oka van, ezért félrevezető lenne mindent az étrendre fogni. A napfény UV-sugárzása, a dohányzás, a légszennyezés, a genetikai adottságok és maga az életkor is jelentős szerepet játszik.

Vagyis nem arról van szó, hogy aki édességet eszik, annak biztosan hamarabb lesz ráncos vagy megereszkedett a bőre. A táplálkozás egy tényező a sok közül.

Mit tehetsz a bőrödért?

A glikációt teljesen elkerülni nem lehet, hiszen természetes folyamat. Érdemes azonban mérsékelni a hozzáadott cukorban és finomított szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztását, miközben változatos, tápanyagokban gazdag étrendre törekszünk.