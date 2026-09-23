Nem csak a korod miatt ereszkedik meg a bőröd: ez az élelmiszer is állhat a háttérben

A cukor hatása a bőrre igencsak látványos lehet: ez az angolul gyakran „sugar sag” néven emlegetett jelenség, amelyre bevett magyar kifejezés ugyan nincs, de a cukorfogyasztás hatására megereszkedett bőrt írja le. A háttérben álló folyamat neve: glikáció.
A cukor hatása a bőrre
- A túl sok cukor a bőr öregedésében is szerepet játszhat.
- Mi az a glikáció?
- Ráncok és megereszkedés
- Nem csak a cukor számít
- Mit tehetsz a bőrödért?
Mi az a glikáció?
A glikáció természetes biokémiai folyamat, amelynek során a cukormolekulák a szervezet fehérjéihez kapcsolódnak. A bőr szempontjából különösen fontos a kollagén és az elasztin, amelyek a bőr szerkezetéért, feszességéért és rugalmasságáért felelnek.
A folyamat során úgynevezett fejlett glikációs végtermékek, vagyis AGE-k jönnek létre. Ezek megváltoztathatják a kollagén tulajdonságait: merevebbé és kevésbé ellenállóvá tehetik, miközben a bőr természetes regenerációs folyamatai is romolhatnak.
A cukor hatása a bőrre: ráncok és megereszkedés
A glikáció egyik következménye, hogy a kollagén és az elasztin kevésbé tudja ellátni eredeti feladatát. Ez összefügghet a bőr rugalmasságának csökkenésével, a ráncok megjelenésével és a megereszkedéssel.
A magas cukortartalmú étrend és a sok finomított szénhidrát azért lehet fontos tényező, mert tartósan magasabb vércukorszint mellett fokozódhat a glikáció. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy-egy sütemény vagy csokoládé miatt hirtelen romlani kezd a bőrünk állapota. A folyamat hosszú idő alatt, több tényező együttes hatására alakul.
Nem csak a cukor számít
A bőr öregedésének számos oka van, ezért félrevezető lenne mindent az étrendre fogni. A napfény UV-sugárzása, a dohányzás, a légszennyezés, a genetikai adottságok és maga az életkor is jelentős szerepet játszik.
Vagyis nem arról van szó, hogy aki édességet eszik, annak biztosan hamarabb lesz ráncos vagy megereszkedett a bőre. A táplálkozás egy tényező a sok közül.
Mit tehetsz a bőrödért?
A glikációt teljesen elkerülni nem lehet, hiszen természetes folyamat. Érdemes azonban mérsékelni a hozzáadott cukorban és finomított szénhidrátokban gazdag ételek fogyasztását, miközben változatos, tápanyagokban gazdag étrendre törekszünk.
A bőr szempontjából legalább ilyen fontos a mindennapos fényvédelem és a dohányzás kerülése. A már kialakult glikációs károsodást nem lehet egyszerűen „kitörölni”, de bizonyos bőrgyógyászati-kozmetológiai kezelések – például a retinoidok, a mikrotűs eljárások vagy egyes lézeres kezelések – javíthatják a bőr megjelenését és támogathatják a kollagéntermelést.
A lényeg tehát nem az, hogy egy életre lemondjunk az édességről. Sokkal inkább az, hogy hosszú távon figyeljünk a hozzáadott cukor mennyiségére, a fényvédelemre és az egészséges életmódra.
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