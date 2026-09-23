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Anyatejet spriccelt a közönségre a várandós modell a londoni divathéten - VIDEÓ

meglepetés modell anyatej
Horváth Angéla
2026.09.23.
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Leigh-Anne Pinnock várandósan vonult végig a londoni divathét kifutóján, ruhája pedig alaposan meglepte a közönséget. A Little Mix egykori énekesnője olyan különleges melltartót viselt, amelyből a bemutató közben folyadék spriccelt.

A 34 éves Leigh-Anne Pinnock harmadik gyermekét várja férjétől, Andre Gray labdarúgótól. Szeptember 21-én a Di Petsa divatbemutatóján, a londoni divathéten mutatta meg gömbölyödő pocakját, de nem csak a meztelen hasa keltett feltűnést.

Leigh-Anne Pinnock melltartója anyatejet spriccelt a kifutón
Leigh-Anne Pinnock melltartója anyatejet spriccelt a kifutón
Forrás: Instagram

Pinnock tetőtől talpig fehérben lépett kifutóra. A szett központi darabja egy különleges, szoborszerű melltartó volt, amelynek kosaraiból folyadék lövellt.

 

A Di Petsa közleményében azt írta, hogy a bemutató egyik meghatározó elemének szánták a különleges melltartót és Pinnock vonulását: „A darab erőteljesen reflektál az anyaságra, a test változásaira. Cél volt, hogy a gondoskodást láthatóvá tegyük, és egy intim cselekedetet helyezzünk a kifutó erősen megkomponált világába.”

A merész ötletek nem teljesen szokatlanok a Di Petsától. A márka jelenleg 1504 dollárért (kb. 470.000 forint) árul egy Breastfeeding Bride Corset, vagyis szoptatós menyasszonyi fűző néven futó darabot is. A felső úgy készült, hogy csak részben takarja a melleket, így akkor is viselheti a tulajdonosa, ha szoptat.

Leigh-Anne Pinnock harmadik gyermekét várja

Pinnock és Andre Gray 2023-ban házasodott össze. Már van két közös gyermekük: ikerlányaik 2021-ben születtek. A pár tudatosan óvja őket a nyilvánosságtól, nem mutatják meg őket, és a nevüket sem árulják el. Az énekesnő július 8-án jelentette be, hogy ismét gyermeket vár.

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