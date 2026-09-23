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A szerelem jelei: 5 dolog, amit a férfiak utálnak, de ha szerelmesek egy nőbe, akkor megteszik

Getty Images - Flashpop
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Life.hu
2026.09.23.
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Érdekes jelenség, hogy a férfiak, ha tetszeni akarnak valakinek, akkor hajlandóak újra és újra olyan viselkedésformákat elővenni, melyek egyébként távol állnak tőlük. Mutatjuk a szerelem jeleit!

Minden kutatás egyetért abban, hogy férfiak kezdeményeznek többször egy párkapcsolat kezdetén, és gyakran olyan nőknél próbálkoznak, akiket saját „szintjüknél” vonzóbbnak tartanak, ami sokszor extra erőfeszítésekre készteti őket. A szerelem jelei ebben az esetben azokban a gesztusokban rejlik, amelyeket a férfiak csak akkor tesznek meg, ha igazán tetszik nekik a kiszemelt hölgy. Mutatjuk, melyek ezek!

Szerelem jelei: egy férfi és egy nő boldog beszélgetés közben.
A hosszú, mély beszélgetések is a szerelem jelei közé tartoznak. 
Forrás:  Getty Images
  • Az ismerkedés elején általában a férfiak kezdeményeznek.
  • Ilyenkor több energiát és figyelmet fektetnek a kiszemelt hölgy meghódítására. 
  • Mutatjuk a szerelem jeleit!

A szerelem jelei: ha ezt megteszi érted, akkor biztos, hogy imád

A férfiak néha olyan dolgokat is bevállalnak, amelyeket egyébként kifejezetten kellemetlennek vagy feleslegesnek tartanak. Mindezt nem másért, mint a kiszemelt nőért. A szerelem jelei közül sokszor pont ezek az aprónak tűnő gesztusok emelkednek ki. Ha ezek közül bármelyiket tapasztalod, akkor biztosra veheted, hogy a kiszemelt férfi szerelmes beléd. 

Több pénzt költenek, adakoznak

Egy 2020-as kutatás kimutatta, hogy a férfiak jelentősen nagyobb eséllyel adakoznak (például hajléktalanoknak), ha nők jelenlétében vannak.
A jelenség angol neve „costly signaling”, amivel a férfiak tudattalanul is azt mutatják meg, hogy képesek erőforrásokat feláldozni a kiszemelt nő kegyeiért. A kutatás szerint ez főleg a párkapcsolatok elején erős, később csökken. Ez az egyik legegyértelműbb bizonyított példa arra, hogy a férfiak, ha szerelmesek egy nőbe vagy meg szeretnék hódítani olyasmit tesznek, amit alaphelyzetben nem csinálnának. 

Páváskodás

A „peacocking” vagy páváskodás jelensége konkrétan azt írja le, amikor a férfiak feltűnő viselkedéssel vagy kinézettel próbálnak kitűnni a nők előtt. Ez lehet túlzó humor, dicsekvés, feltűnő ruhák vagy akár túlzott magabiztosság. Ez sokszor kevésbé tudatos, helyette inkább automatikus reakció, amikor egy vonzó nő jelenik meg.

Hosszú séta a „semmibe”

A legtöbb férfi alapból nem rajong a céltalan bolyongásért, mégis simán belemegy egy többórás sétába, ha a kiválasztott nő ezt szeretné. Ettől függetlenül számukra ez a program gyakran „semmittevésnek” tűnik, mert nincs konkrét cél vagy eredmény. Ennek ellenére vállalják, mert tudják, hogy a nőknek fontos.

Kedvesebbek és segítőkészebbek

Egy átfogó pszichológiai áttekintés szerint a nők inkább a kedvességet és együttműködést preferálják, nem a dominanciát. Ezért a férfiak gyakran tudatosan „finomítják” a viselkedésüket: segítőkészebbek, empatikusabbak lesznek, ha egy olyan nő jelenlétében vannak, akit kedvelnek. Ez különösen igaz az ismerkedés elején. 

Hosszú, mély beszélgetések

Kicsit sztereotip, de alapvetően a férfiak nagy részének a hosszú, érzelmes, mély beszélgetések nem tartoznak a kedvenc tevékenységeik közé, mégis beleállnak, ha igazán tetszik nekik valaki. A férfiak ugyanis alapvetően inkább megoldásközpontúan gondolkodnak, nem pedig hosszan elemeznek érzéseket. Ennek ellenére egy párkapcsolat elején képesek órákon át figyelni, kérdezni és reagálni, mert tudják, hogy ez erősíti a kötődést. Ilyenkor gyakran tudatosan lassítanak, és jobban odafigyelnek a másikra.

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