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Az Amerikai pite sztárja, Alyson Hannigan megmutatta 14 éves lányát – Mindenki ugyanazt szúrta ki

Universal Pictures / Zide Perry / Collection ChristopheL via AFP - UNIVERSAL PICTURES / ZIDE PERRY
család Alyson Hannigan Amerikai pite
Nagy Anna
2026.10.02.
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Alyson Hannigan friss anya–lánya fotóját imádják a rajongók. Az Amerikai pite sztárja és 14 éves lánya, Keeva ugyanis szinte megszólalásig hasonlítanak egymásra, olyanok, mint két tojás.

Alyson Hannigan egy közös programról osztott meg fotókat, ám a képek láttán szinte minden figyelem az anya és lánya közötti döbbenetes hasonlóságra terelődött. Az Amerikai pite sztárja a 14 éves Keevával egy JellyCat-eseményen járt, ahol természetesen közös szelfi is készült róluk.

Az Amerikai pite sztárja, Alyson Hannigan lányával közös képet posztolt: pontosan úgy néz ki, mint ő.
Az Amerikai pite sztárja, Alyson Hannigan lányával közös képet posztolt: pontosan úgy néz ki, mint ő.
Forrás: Universal Pictures / Zide Perry / Collection ChristopheL via AFP

Az Amerikai pite sztárja és lánya elképesztően hasonlítanak

A fotó alatt pillanatok alatt megjelentek a rajongói kommentek, amelyek szinte mind ugyanarról szóltak: Keeva mintha édesanyja fiatalkori mása lenne. Az egyik hozzászóló szerint Alyson Hannigan egyszerűen csak lemásolta saját magát.

„Pontosan úgy néz ki, mint te a Buffyban” – jegyezte meg egy másik rajongó, utalva Hannigan egyik legismertebb szerepére, Willow Rosenbergre a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban.

Mások viccelődve azt írták, hogy Hannigan férjének, Alexis Denisofnak a génjei „esélyt sem kaptak”. Akadt olyan követő is, akinek Keeva inkább a színésznő Így jártam anyátokkal című sorozatban alakított karakterét, Lilyt juttatta eszébe.

Alyson Hannigan és lánya.
Alyson Hannigan és lánya.
Forrás: Instagram/Alyson Hannigan

Alyson Hannigan lánya már középiskolás

A színésznőnek és férjének két közös gyermeke van: Keeva mellett a 17 éves Satyana. Alyson Hannigan lánya, Keeva nemrég kezdte meg az új tanévet, édesanyja pedig egy Taylor Swift-dalra utaló felirattal ünnepelte, hogy immár mindkét gyermeke középiskolás.

Hannigan korábban arról is beszélt, hogy lányai számára különös lehetett megszokni édesanyjuk ismertségét. Elmondása szerint azonban számukra ő elsősorban nem színésznő vagy hollywoodi sztár, hanem egyszerűen az anyukájuk.

A mostani fotót elnézve viszont egy dolog biztos: Keevának aligha kell bizonygatnia, kitől örökölte a vonásait.

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