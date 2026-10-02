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Szívszorító vallomást tett Michael Schumacher felesége – Megrázó részleteket osztott meg a Forma–1-legenda állapotáról

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Corinna Schumacher ritkán beszél nyilvánosan férjéről, most azonban egy új dokumentumfilmben a kapcsolatuk kezdetéről, közös emlékeikről és Michael Schumacher 2013-as balesete utáni életükről is megszólalt.

Új dokumentumfilm készült a Forma–1 legendájáról Schumacher ’94: The Birth of a Legend címmel. Michael Schumacher felesége, Corinna a forgatások során minden eddiginél jobban megnyílt, és azt is elmondta, van olyan dal, ami olyan olyan erős érzelmeket vált ki belőle, hogy ma sem tudja könnyek nélkül hallgatni.

Michael Schumacher és Corinna Schumacher története a kilencvenes évek elején kezdődött.
Michael Schumacher és Corinna Schumacher története a kilencvenes évek elején kezdődött.
Forrás: Lapresse

Michael Schumacher életéről újabb doku készült

Corinna Schumacher és Michael Schumacher története a kilencvenes évek elején kezdődött, ebbe az időszakba enged betekintést a Schumacher ’94: The Birth of a Legend (Schumacher '94: Egy legenda születése) című, 105 perces dokumentumfilm. A produkció bemutatja Corinna és Michael közös múltját, és az asszony a 2013-as súlyos síbaleset óta eltelt évekről is beszél − írja az ír Mirror

Egy dal, amely ma is könnyekre fakasztja Corinnát

A dokumentumfilmben Corinna a kapcsolatuk kezdetére is visszaemlékezik. Elmondta, hogy Paula Abdul Rush Rush című dala különösen sokat jelentett számukra, és a mai napig erős érzelmeket vált ki belőle. „Ez volt akkoriban a mi dalunk. Még ma is elsírom magam, ha meghallom az autóban” − mondta Corinna, aki arról is beszélt, hogy édesanyja kezdetben egyáltalán nem támogatta a kapcsolatukat, mert Michael akkoriban rengeteg időt töltött a gokartpályán, és azt is felidézte, hgy férje egészen furcsa ajándékokat kapott a rajongóktól, egy fiatal lány például többször a bugyiját is elküldte neki. 

Ahogy az köztudott Michael Schumacher 2013-as balesete során súlyos agysérülést szenvedett, a család azóta visszavonultan él, a pilóta folyamatos orvosi ellátásra szorul. Egészségi állapotának részleteit családja szigorúan bizalmasan kezeli. Corinna továbbra is férje fő gondozója, munkáját elkötelezett orvosi szakemberekből és terapeutákból álló csapat segíti.

„Michael ma is itt van” 

Corinna Schumacher a korábbi 2021-ben, a Schumacherről készült dokumentumfilmben már beszélt arról is, hogyan élik mindennapjaikat Michael balesete óta. Akkor azt mondta, férje ugyan megváltozott, de továbbra is velük van. „Michael itt van. Más, de itt van. Még mindig megmutatja nekem, milyen erős minden nap” − mondta akkor és azt is hozzátette, mindent megtesznek azért, hogy Michael állapota javuljon, és a lehető legjobban érezze magát.

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