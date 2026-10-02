34. születésnapján váratlanul meghalt Gypsy Rose Blanchard vőlegénye, kislánya apja

Gypsy Rose Blanchard vőlegénye, Ken Urker 34 éves korában elhunyt. A férfit Gypsy testvére, Dylan találta meg az otthonában. Akkor kezdték keresni, miután Ken nem reagált arra az üzenetre, amelyben menyasszonya boldog születésnapot kívánt neki. A halálesetet vizsgálja a hatóság.

Gypsy Rose Blanchard tragédiáját az egész világ ismeri.

Forrás: NurPhoto via AFP

Gypsy Rose Blanchard vőlegénye váratlanul hunyt el

Ken Urker haláláról a TMZ számolt be csütörtökön. Hogy mi okozta a tragédiát, azt egyelőre nem tudni, de Gypsy Rose Blanchard arról beszélt, hogy férjét folyamatosan bántalmazták az interneten, aki nehezen viselte a könyörtelen támadásokat és a rá irányuló figyelmet. A nő később azt mondta, Ken halálát esetleg túladagolás okozhatta, ugyanis egy eddig nem azonosított anyagot találtak a helyszínen. Hozzátette, ha valóban túladagolás történt, nem tudja, az szándékos vagy véletlen volt-e. A nő azt állítja, Kennek nem volt drogproblémája, sőt, soha nem is látta, hogy kábítószert fogyasztott volna.

Gypsy Rose Blanchard tragédiáját az egész világ ismeri, történetéből több film is készült. A fiatal nő megölette anyját, aki egész életében betegként nevelte, kínozta, kerekesszékbe kényszerítette, és adományokat gyűjtött nem létező kezelésekre. Gipsy Rose akkori barátját kérte meg a gyilkosságra, a férfi azóta is életfogytig tartó börtönbüntetését tölti.

A börtönben kezdődött a kapcsolatuk

Gypsy Rose és Ken Urker a börtönben kezdtek levelezni, 2018 októberében jegyezték el egymást, ám kapcsolatuk nem bizonyult tartósnak: 2019 augusztusában szakítottak. Gypsy Rose ezt követően 2022 júliusában, még a börtönben feleségül ment Ryan Andersonhoz. A házasság azonban rövid életű volt. Gypsy Rose és Anderson 2024 márciusában szakítottak, mindössze három hónappal azután, hogy a nő kiszabadult a börtönből és el is váltak.

Aurora Raina 2024 decemberében látta meg a napvilágot.

Forrás: https://www.instagram.com/kenurker/

Gypsy Rose ezt követően újraélesztette szerelmét Urkerrel, akivel közös lányuk is született. Aurora Raina, akinek nevét Ken választotta ki, 2024 decemberében látta meg a napvilágot, és egy hónappal a gyermek születése előtt Gypsy Rose egyértelműen megerősítette, hogy Urker a kislány apja, nem pedig volt férje, Ryan Anderson.

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