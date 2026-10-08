Réka már azt hitte, végre maga mögött hagyta a kellemetlen időszakot. A szokatlan intimszag megszűnt, a folyása rendeződött, és hetekig semmi nem utalt arra, hogy ismét gond lehet. Aztán egyik reggel újra feltűnt neki az ismerős szag. Először arra gondolt, biztosan megint összeszedett valamilyen fertőzést. Pedig az is előfordulhat, hogy valójában ugyanannak a problémának a folytatásáról van szó.

A bakteriális vaginózis sajnos visszatérhet

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A bakteriális vaginózis egyik kellemetlen sajátossága ugyanis, hogy visszatérhet. Attól, hogy a szag és a folyás eltűnik, a hüvely természetes védelmi rendszere még nem áll helyre azonnal.

A tünetek megszűnése nem mindig jelenti a hüvely védelmének helyreállását

Az egészséges hüvely savas környezete segít kordában tartani azokat a baktériumokat, amelyek túlszaporodva panaszokat okozhatnak. Ennek fenntartásában fontos szerepük van a hüvelyflóra jótékony tejsavbaktériumainak.

Bakteriális vaginózis esetén a hüvely savas védelme meggyengül. Ha pedig a panaszok megszűnése után a hüvely pH-ja nem tér vissza a savas tartományba, a problémát okozó baktériumok ismét könnyebben elszaporodhatnak. Emiatt fordulhat elő, hogy valaki néhány hétig teljesen tünetmentes, majd újra megjelenik a kellemetlen szag vagy a szokatlan folyás.

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A biofilm is szerepet játszhat a visszatérésben

A helyzetet tovább nehezítheti, hogy a bakteriális vaginózishoz kapcsolódó baktériumok egy része úgynevezett biofilmet képezhet. Ez leegyszerűsítve egy olyan réteg, amelyben a baktériumok megmaradnak, így ha a hüvelyi pH-t nem rendezzük, a fertőzés a biofilmből visszatérhet. Ez is magyarázhatja, miért jelennek meg ugyanazok a tünetek annak ellenére, hogy egy ideig úgy tűnt, a probléma megszűnt.

Hétköznapi dolgok is gyengíthetik a hüvely savas védelmét

A hüvelyi környezet nem állandó, természetes módon változik. A menstruáció vagy az együttlétek átmenetileg megváltoztathatják a hüvely kémhatását, egy antibiotikumkúra pedig a hüvelyflóra összetételére is hatással lehet. Ha a természetes, savas védelem még csak részben állt helyre, ezek a változások ismét kedvezőbb környezetet teremthetnek bizonyos baktériumok elszaporodásához.