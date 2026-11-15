Károly király 78 éves lett: Vilmos herceg nyilvánosan köszöntötte, Harry viszont hallgat

III. Károly király november 14-én töltötte be 78. életévét. Az uralkodó szűk körben ünnepelte a születésnapját, legidősebb fia, Vilmos herceg és menye, Katalin hercegné azonban a nagy nyilvánosság előtt az Instagramon is felköszöntötték.

Károly király 78. éves lett, ezzel a képpel köszöntötte Vilmos herceg és Katalin hercegné

A walesi hercegi a Buckingham-palota által közzétett, Károly királyt és Elton Johnt ábrázoló fényképet osztotta meg az Instagram-történetében, hozzá csak pár szóból álló üzenetet írtak: „Nagyon boldog születésnapot kívánunk őfelségének, a királynak!”

Arról nincs információ, hogy Vilmos és Katalin személyesen is találkoztak-e az uralkodóval a születésnapján.

Elton Johnnal ünnepelte születésnapját Károly király

A királyi család hivatalos Instagram-oldalán szintén megemlékeztek az uralkodó születésnapjáról, és egy különleges műsorra is felhívták a figyelmet.

„Boldog születésnapot őfelségének, a királynak! Hallgassátok meg Elton John Rocket Hour című műsorának különkiadását, amellyel a The King's Trust fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük” – írták.

Károly király ugyanis Elton John podcastjának különleges epizódjában szerepelt, amelyet éppen a születésnapján tettek közzé. A beszélgetés során arról volt szó, milyen fontos szerepet tölt be a zene a The King's Trust jótékonysági szervezet munkájában.

A király a beszélgetésben Elton John egyik legismertebb slágerére, az I'm Still Standingre is utalt.

„Mi és a Trust is még mindig talpon vagyunk” – jegyezte meg.

Harry herceg nem köszöntötte nyilvánosan az édesapját

Míg Vilmos herceg és Katalin hercegné a közösségi médiában is felköszöntötte az uralkodót, Harry herceg nem tett közzé nyilvános születésnapi üzenetet. Királyi szakértők azonban biztosak benne, hogy négyszemközt Harry is kifejezte jókívánságait.

Úgy tudni, Károly király azóta sem látta kisebbik fiát, hogy Harry augusztusban visszaköltözött Nagy-Britanniába.

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