Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 15., vasárnap Adalbert, Lipót

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
brit királyi család

Károly király 78 éves lett: Vilmos herceg nyilvánosan köszöntötte, Harry viszont hallgat

brit királyi család Károly király születésnap
Horváth Angéla
2026.11.15.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
78. születésnapját ünnepelte november 14-én III. Károly király, akit Vilmos herceg és Katalin hercegné nyilvánosan is felköszöntött. Harry herceg azonban ezúttal sem üzent édesapjának a közösségi médiában.

III. Károly király november 14-én töltötte be 78. életévét. Az uralkodó szűk körben ünnepelte a születésnapját, legidősebb fia, Vilmos herceg és menye, Katalin hercegné azonban a nagy nyilvánosság előtt az Instagramon is felköszöntötték.

Károly király 78. éves lett, ezzel a képpel köszöntötte Vilmos herceg és Katalin hercegné
Károly király 78. éves lett, ezzel a képpel köszöntötte Vilmos herceg és Katalin hercegné

A walesi hercegi a Buckingham-palota által közzétett, Károly királyt és Elton Johnt ábrázoló fényképet osztotta meg az Instagram-történetében, hozzá csak pár szóból álló üzenetet írtak: „Nagyon boldog születésnapot kívánunk őfelségének, a királynak!”

Arról nincs információ, hogy Vilmos és Katalin személyesen is találkoztak-e az uralkodóval a születésnapján.

Elton Johnnal ünnepelte születésnapját Károly király

A királyi család hivatalos Instagram-oldalán szintén megemlékeztek az uralkodó születésnapjáról, és egy különleges műsorra is felhívták a figyelmet.

„Boldog születésnapot őfelségének, a királynak! Hallgassátok meg Elton John Rocket Hour című műsorának különkiadását, amellyel a The King's Trust fennállásának 50. évfordulóját ünnepeljük” – írták.

Károly király ugyanis Elton John podcastjának különleges epizódjában szerepelt, amelyet éppen a születésnapján tettek közzé. A beszélgetés során arról volt szó, milyen fontos szerepet tölt be a zene a The King's Trust jótékonysági szervezet munkájában.

A király a beszélgetésben Elton John egyik legismertebb slágerére, az I'm Still Standingre is utalt.

„Mi és a Trust is még mindig talpon vagyunk” – jegyezte meg.

Harry herceg nem köszöntötte nyilvánosan az édesapját

Míg Vilmos herceg és Katalin hercegné a közösségi médiában is felköszöntötte az uralkodót, Harry herceg nem tett közzé nyilvános születésnapi üzenetet. Királyi szakértők azonban biztosak benne, hogy négyszemközt Harry is kifejezte jókívánságait.

Úgy tudni, Károly király azóta sem látta kisebbik fiát, hogy Harry augusztusban visszaköltözött Nagy-Britanniába.

Ezeket olvastad már? 

10 év börtönbüntetést kapott, de még nincs vége a Russel Brand elleni nyomozásnak: újabb 8 nő vádolta meg

Alig néhány nappal azután, hogy 10 év börtönre ítélték, újabb 8 nő jelentkezett a brit rendőrségnél. A hatóságok megerősítették, hogy több friss, Russell Brand elleni bejelentést is vizsgálnak.

Véget ért Sebestyén Balázs házassága: 20 éves kapcsolat után válnak el az útjaik Vikivel

Két évtizedes házasság végére tesz pontot a műsorvezető és felesége. A közösen hozott döntésről Sebestyén Balázs és Viki is írt az Instagramon.

Dakota Johnson élete legjobb szexét éli át Machine Gun Kellyvel – legalábbis ezt állítják a barátai

A szürke ötven árnyalatának sztárja ismét egy rocksztár oldalán találta meg a boldogságot. Dakota Johnsont az utóbbi hetekben egyre gyakrabban látják Machine Gun Kelly társaságában, a kapcsolatukról pedig olyan pikáns pletykák kaptak szárnyra, amelyek mellett a közös randik szinte eltörpülnek.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu