Air fryer receptek: ízletes falafel 10 perc alatt? Ezt neked is ki kell próbálnod!

A gyors air fryer receptek a kedvenceink, mert kevés idő alatt is finom és különleges fogásokat készíthetünk, ráadásul a kevesebb olaj miatt még egészségesebbek is. Tehát készítsd elő az air fryer-ed, mert ez a falafel recept szuper egyszerűen elkészíthető, a legtöbb időt csak az veszi el, hogy adagokban kell megsütni. Ez az air fryer recept ízletesen fűszerezett és finom állagú, talán ez az egyik legjobb módja annak, hogy falafelt készíts. Akkor is remek döntés, ha vegetáriánus vagy, és akkor is, ha csak néha tartanál húsmentes napot.

Air fryer receptek: ezek az ízletes falafel golyók kívül ropogósak, belül puhák.

Forrás: Shutterstock/Chzu

Air fryer receptek: így készíts falafelt air fryerben

Fontos, hogy lassan haladj a keverék összeállításánál, mert ha túlságosan pépesre turmixolod, a falafel nem áll össze rendesen. Az állagát a részben darált csicseriborsó tartja egyben. Ha túl nedvesnek érzed a masszát, enyhén vizezd be a kezed, úgy könnyebb formázni. Csak óvatosan kell összenyomni, mert az air fryerben szépen megtartja az alakját (ellentétben az olajban sütéssel!).

Teheted pitába, csavarhatod tortillába, tunkolhatod humuszba, vagy egyszerűen feldobhatod vele a salátádat. Bárhogy is tálalod, mennyei lesz!

Az air fryeres falafel hozzávalói

1/2 fej vöröshagyma, negyedekre vágva

1 csésze friss korianderlevél (kb. 10 g, finoman tömve)

1 csésze friss petrezselyemlevél (kb. 10 g, finoman tömve)

4 gerezd fokhagyma

2 doboz (425 g-os) csicseriborsó, leöblítve és lecsepegtetve (összesen kb. 850 g)

2 teáskanál őrölt római kömény

1 teáskanál sütőpor

1 teáskanál őrölt koriander

1 teáskanál durva tengeri só

1/2 teáskanál tört chilipehely

5 ek. tahini (szezámpaszta)

1/2 citrom leve

kb. 3 evőkanál víz