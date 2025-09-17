Kell ez nekünk? Meghan Markle nyilvánosságra hozta a receptjeit és a háziasszonyok sikítófrászt kaptak

Meghan Markle sokáig azt ígérte, hogy lifestyle-sorozatával nemcsak szép képeket, hanem őszinte pillanatokat is mutat majd − főzésről, barátokról, a családi élet apró örömeiről. Amikor megérkezett a With Love, Meghan első évada, sokan üdvözölték az esztétikát, a stílust és a meghittnek szánt jeleneteket, ugyanakkor a kritikusok hamar rámutattak: az egészség, az autentikusság, a valódi tanulságok hiánya mind problémát jelentenek. És a receptek még csak ezután jöttek!

Meghan Markle újra keresett szó lett és most kivételesen nem a siralmas sorozata miatt, hanem a receptjeiért.

Meghan Markle újra kommentháborút indított el

A Szeretettel: Meghan a második évad megjelentésével sem változott sok. A brit és nemzetközi újságírók egyaránt úgy érezték, hogy ami elsőre új volt és kissé bájos, az most már inkább túlzottan polírozott, mesterkélten „bensőséges”, de mégsem igazán személyes. A Guardian kritikusa például az évadot „annyira konstruáltnak” nevezte, hogy fájdalmas nézni, de már csak ezért is szerethető.

Azonban a „fekete levest” akkor tálalták , amikor Markle nyilvánosságra hozott néhány receptet a sorozatból és a kapcsolódó tartalmakból. Egy elsők között terjedő étel a skillet spaghetti volt: száraztészta, feta, cseresznyeparadicsom, kelkáposzta, majd forró vízzel főzés egyetlen serpenyőben. Az amerikai nézők többsége viccesnek találta, viszont az olasz ételpuristák felhördültek: „ez nem tészta, ez büntetés!” – sóhajtoztak sokan a New York Post szerint.

És ha ez még nem lenne elég, egyesek azt is állítják, hogy Meghan „elővette” más bloggerek látványos receptjeit: hasonló gyümölelrendezés (Fruit Rainbow), dekorációk, tálalási ötletek… Sokan úgy gondolják, hogy a legtöbb ötletet csak más, főként angol szakácsoktól vette át.

A közösségi média természetesen gyilkos terep ilyenkor. Kommentek százai szidják Meghant, azzal vádolva őt, hogy „valójában sosem főz”, vagy hogy az ételek, amiket a műsorban láthatunk, inkább fotogének, de nem ehetők. Voltak, akik szerint a receptek túl bonyolultak egy átlagos háziasszonynak, mások szerint túl leegyszerűsítettek.

A sorozat kritikájára reflektálva Meghan maga is megszólalt: elismerte, hogy voltak olyan döntések, amikkel nem mindenki ért egyet, és hogy ennek a műfajnak a sajátossága az, hogy mindig ki van szolgáltatva a nézői elvárásoknak.