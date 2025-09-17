Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 17., szerda Zsófia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
recept

Kell ez nekünk? Meghan Markle nyilvánosságra hozta a receptjeit és a háziasszonyok sikítófrászt kaptak

00720342 - JLPPA / Bestimage
recept sorozat Meghan Markle tészta
Hajdú Viktória
2025.09.17.
A háziasszonyok őrjöngenek! Meghan Markle lifestyle-sorozatának új évada nem érte el a legtöbb ember ingerküszöbét, az egykori hercegnének mégis sikerült kivernie a biztosítékot. Ehhez csak ki kellett adnia a saját receptjeit.

Meghan Markle sokáig azt ígérte, hogy lifestyle-sorozatával nemcsak szép képeket, hanem őszinte pillanatokat is mutat majd − főzésről, barátokról, a családi élet apró örömeiről. Amikor megérkezett a With Love, Meghan első évada, sokan üdvözölték az esztétikát, a stílust és a meghittnek szánt jeleneteket, ugyanakkor a kritikusok hamar rámutattak: az egészség, az autentikusság, a valódi tanulságok hiánya mind problémát jelentenek. És a receptek még csak ezután jöttek! 

Meghan Markle újra keresett szó lett és most kivételesen nem a siralmas sorozata miatt, hanem a receptjeiért.
Meghan Markle újra keresett szó lett és most kivételesen nem a siralmas sorozata miatt, hanem a receptjeiért. 
Forrás:  Northfoto 

Meghan Markle újra kommentháborút indított el

 A Szeretettel: Meghan a második évad megjelentésével sem változott sok. A brit és nemzetközi újságírók egyaránt úgy érezték, hogy ami elsőre új volt és kissé bájos, az most már inkább túlzottan polírozott, mesterkélten „bensőséges”, de mégsem igazán személyes. A Guardian kritikusa például az évadot „annyira konstruáltnak” nevezte, hogy fájdalmas nézni, de már csak ezért is szerethető. 

Azonban a „fekete levest” akkor tálalták , amikor Markle nyilvánosságra hozott néhány receptet a sorozatból és a kapcsolódó tartalmakból. Egy elsők között terjedő étel a skillet spaghetti volt: száraztészta, feta, cseresznyeparadicsom, kelkáposzta, majd forró vízzel főzés egyetlen serpenyőben. Az amerikai nézők többsége viccesnek találta, viszont az olasz ételpuristák felhördültek: „ez nem tészta, ez büntetés!” – sóhajtoztak sokan a New York Post szerint. 

És ha ez még nem lenne elég, egyesek azt is állítják, hogy Meghan „elővette” más bloggerek látványos receptjeit: hasonló gyümölelrendezés (Fruit Rainbow), dekorációk, tálalási ötletek… Sokan úgy gondolják, hogy a legtöbb ötletet csak más, főként angol szakácsoktól vette át. 

A közösségi média természetesen gyilkos terep ilyenkor. Kommentek százai szidják Meghant, azzal vádolva őt, hogy „valójában sosem főz”, vagy hogy az ételek, amiket a műsorban láthatunk, inkább fotogének, de nem ehetők. Voltak, akik szerint a receptek túl bonyolultak egy átlagos háziasszonynak, mások szerint túl leegyszerűsítettek.

A sorozat kritikájára reflektálva Meghan maga is megszólalt: elismerte, hogy voltak olyan döntések, amikkel nem mindenki ért egyet, és hogy ennek a műfajnak a sajátossága az, hogy mindig ki van szolgáltatva a nézői elvárásoknak. 

Jöjjön a nagy vitát indító Skillet Spaghetti receptje!

Hozzávalók (kb. 2 főre):

  • 200 g spagetti (száraz)
  • 200 g cseresznyeparadicsom, félbevágva
  • 100 g feta sajt, morzsolva
  • 1 marék kelkáposzta vagy mángold, nagyobb darabokra tépve
  • 2 gerezd fokhagyma, apróra vágva
  • 2–3 evőkanál olívaolaj
  • kb. 500 ml víz (vagy zöldségalaplé)
  • só, bors ízlés szerint
  • chilipehely (opcionális)

Elkészítés:

  1. Egy nagy serpenyőben felhevíted az olívaolajat, majd pirítsd a fokhagymát pár másodpercig.
  2. Beleteszed a száraz (!) spagettit, a paradicsomot, a zöld leveleket és a fetát.
  3. Felöntöd vízzel vagy alaplével úgy, hogy majdnem ellepje a hozzávalókat.
  4. Sózod, borsozod, ízlés szerint chilit is adhatsz hozzá.
  5. Közepes lángon főzöd, időnként átkeverve, amíg a tészta megpuhul és a folyadék nagy része eltűnik (kb. 10–12 perc).
  6. Azonnal tálalod – elméletileg egy krémes, szaftos tészta lesz a végeredmény.

Sokan azon akadtak ki, hogy a tészta így nem fő rendesen, a szósz túl sűrű lehet, és az olasz főzési módszerekkel teljesen szembemegy. Mások szerint viszont pont ez a lényege: kevés edény, gyors vacsora, Insta-barát látvány.

Béke helyett újabb dráma: Meghan Markle mindent megtett, hogy megakadályozza Katalin hercegné és Harry találkozóját

Újabb bomba robbanhat a brit királyi családban: bennfentesek szerint Katalin hercegné mindent megtenne azért, hogy békét teremtsen, Meghan Markle viszont megtiltotta Harrynek, hogy találkozzon a sógornőjével.

Egykor legjobb barátnők volt, ma már idegenek: kiderült, miért ment tönkre Meghan Markle és Jessica Mulroney kapcsolata

Egykor elválaszthatatlanok voltak, ma már idegenek: Meghan Markle és egykori legjobb barátnője, Jessica Mulroney barátsága egy súlyos botrány árnyékában ért véget.

Meghan Markle nehéz döntés előtt áll: Harryvel tart a békülés útján, vagy a gyerekei védelmében másik utat választ

A sussexi hercegné, aki nemrégiben nyíltan beszélt az egyik barátjának, Tan France-nek a családi életéről, „nagyon nehéz döntéssel nézhet szembe gyermekei ügyében, ha Harry herceg hidakat épít Londonban” – jósolja egy királyi szakértő. Meghan Markle-nek el kell döntenie, hogy a férje mellé áll, vagy saját utat választ.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu