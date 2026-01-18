Ragyogó arcbőr és lapos has egy tányéron: a titok nyitja az antioxidáns saláta

Színes, ropogós és a nyarat idéző! De a lista nem áll meg itt! Hiszen ez az antioxidáns saláta ráadásul csak úgy dúskál a tápanyagokban, hiszen tele van antioxidánsokkal és friss ízekkel. Kell ennél több?
Antioxidáns saláta a belső ragyogásért
- A ragyogó arcbőrt többféleképpen is el lehet érni: külsőleg és belsőleg is lehet táplálni a bőrünket a tükörsima hatásért.
- A lila káposzta igencsak bőrbarát étel, hiszen tele van antioxidánssal.
- Az antioxidánsbomba salátareceptünk belülről fog felragyogtatni. Megér egy próbát!
Mi a természetesen ragyogó arcbőr titka?
A ragyogó bőr elérésével természetesen több módon is próbálkozhatsz. Ha kívülről szeretnéd elérni a vágyott hatást, akkor vehetsz bőrpuhító testolajat, amelytől ragyogó és babapuha lesz a bőröd. A bőrgyógyászok a bőrápolási rutin első lépéseként az arc megfelelő tisztítására hívják fel a figyelmet. Ha pedig belülről szeretnéd a tested kitisztítani, akkor megpróbálkozhatsz egy antioxidánsokkal teli koktéllal is, viszont alkoholos koktélt ugyebár nem ihatsz minden pillanatban, sőt a lapos hasat is kevésbé tudod vele elérni.
A legbőrbarátabb zöldség, a lila káposzta
És itt jön képbe a legínycsiklandóbb bőrbarát ételünk, az antioxidáns saláta.
A saláta alapját a lila káposzta adja, amelyet ehetsz párolva is, de akár levest is készíthetsz belőle. A mi salátánk alapja viszont a nyers káposzta lesz, a tökéletesen crunchy hatás elérése érdekében.
Antioxidánsbomba-salátarecept
Crunchy, pikáns és egészséges – ezek a salátánk legfontosabb jellemzői. És persze elképesztően könnyen elkészíthető! Úgyhogy irány a konyha!
Hozzávalók a salátához:
- ¼ lila káposzta (ha kicsi, akkor ½)
- 2 sárgarépa
- 1 piros kaliforniai paprika
- 1 vöröshagyma
- 1 kis tál főtt kukorica
- 1 tál gránátalma mag
- 1 marék petrezselyem
Hozzávalók az öntethez:
- kb. 60 ml olívaolaj
- 1 kis citrom leve
- 1 tk borecet
- 1 tk só
- ½ tk cukor vagy 1 tk méz
- 1 gerezd zúzott fokhagyma
Elkészítés
- Vágd fel apróra az összes zöldséget, és helyezd bele őket egy nagy salátástálba.
- Egy külön tálban keverd össze az öntet hozzávalóit.
- Öntsd az öntetet a salátára, és alaposan keverd össze.
- Hagyd állni 15-20 percig, hogy az ízek szépen összeérjenek.
Ha elakadtál, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a receptet!
