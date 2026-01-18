Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ragyogó arcbőr és lapos has egy tányéron: a titok nyitja az antioxidáns saláta

bőrápolás recept saláta antioxidáns
Elvesztél a drágábbnál drágább skincare-termékek között, amelyeket mindenki orrba-szájba ajánlgat? Ne aggódj, nem vagy egyedül! Dobd egy napra a kukába a rutint, hiszen néha az „egyszerű, de nagyszerű” elv lesz a tuti! Térj be a konyhádba, és készítsd el ezt az elképesztően egyszerű antioxidáns salátát, hogy belülről ragyogj fel!

Színes, ropogós és a nyarat idéző! De a lista nem áll meg itt! Hiszen ez az antioxidáns saláta ráadásul csak úgy dúskál a tápanyagokban, hiszen tele van antioxidánsokkal és friss ízekkel. Kell ennél több?

antioxidáns saláta
Ez az antioxidáns saláta nemcsak egészséges, de meg is szépít.
Forrás: Instagram

Antioxidáns saláta a belső ragyogásért

  • A ragyogó arcbőrt többféleképpen is el lehet érni: külsőleg és belsőleg is lehet táplálni a bőrünket a tükörsima hatásért.
  • A lila káposzta igencsak bőrbarát étel, hiszen tele van antioxidánssal.
  • Az antioxidánsbomba salátareceptünk belülről fog felragyogtatni. Megér egy próbát!

Mi a természetesen ragyogó arcbőr titka?

A ragyogó bőr elérésével természetesen több módon is próbálkozhatsz. Ha kívülről szeretnéd elérni a vágyott hatást, akkor vehetsz bőrpuhító testolajat, amelytől ragyogó és babapuha lesz a bőröd. A bőrgyógyászok a bőrápolási rutin első lépéseként az arc megfelelő tisztítására hívják fel a figyelmet. Ha pedig belülről szeretnéd a tested kitisztítani, akkor megpróbálkozhatsz egy antioxidánsokkal teli koktéllal is, viszont alkoholos koktélt ugyebár nem ihatsz minden pillanatban, sőt a lapos hasat is kevésbé tudod vele elérni.

A legbőrbarátabb zöldség, a lila káposzta

És itt jön képbe a legínycsiklandóbb bőrbarát ételünk, az antioxidáns saláta. 

A saláta alapját a lila káposzta adja, amelyet ehetsz párolva is, de akár levest is készíthetsz belőle. A mi salátánk alapja viszont a nyers káposzta lesz, a tökéletesen crunchy hatás elérése érdekében.

Antioxidánsbomba-salátarecept

Crunchy, pikáns és egészséges – ezek a salátánk legfontosabb jellemzői. És persze elképesztően könnyen elkészíthető! Úgyhogy irány a konyha!

Hozzávalók a salátához:

  • ¼ lila káposzta (ha kicsi, akkor ½)
  • 2 sárgarépa
  • 1 piros kaliforniai paprika
  • 1 vöröshagyma
  • 1 kis tál főtt kukorica
  • 1 tál gránátalma mag
  • 1 marék petrezselyem

Hozzávalók az öntethez:

  • kb. 60 ml olívaolaj
  • 1 kis citrom leve
  • 1 tk borecet
  • 1 tk só
  • ½ tk cukor vagy 1 tk méz
  • 1 gerezd zúzott fokhagyma

Elkészítés

  1. Vágd fel apróra az összes zöldséget, és helyezd bele őket egy nagy salátástálba.
  2. Egy külön tálban keverd össze az öntet hozzávalóit.
  3. Öntsd az öntetet a salátára, és alaposan keverd össze.
  4. Hagyd állni 15-20 percig, hogy az ízek szépen összeérjenek.

Ha elakadtál, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a receptet!

Ha még több antioxidánsokkal dúsított receptet szeretnél megismerni, akkor az alábbiakat se hagyd ki!

