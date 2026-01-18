Ragyogó arcbőr és lapos has egy tányéron: a titok nyitja az antioxidáns saláta

Színes, ropogós és a nyarat idéző! De a lista nem áll meg itt! Hiszen ez az antioxidáns saláta ráadásul csak úgy dúskál a tápanyagokban, hiszen tele van antioxidánsokkal és friss ízekkel. Kell ennél több?

Ez az antioxidáns saláta nemcsak egészséges, de meg is szépít.

Forrás: Instagram

Antioxidáns saláta a belső ragyogásért A ragyogó arcbőrt többféleképpen is el lehet érni: külsőleg és belsőleg is lehet táplálni a bőrünket a tükörsima hatásért.

A lila káposzta igencsak bőrbarát étel, hiszen tele van antioxidánssal.

Az antioxidánsbomba salátareceptünk belülről fog felragyogtatni. Megér egy próbát!

Mi a természetesen ragyogó arcbőr titka?

A ragyogó bőr elérésével természetesen több módon is próbálkozhatsz. Ha kívülről szeretnéd elérni a vágyott hatást, akkor vehetsz bőrpuhító testolajat, amelytől ragyogó és babapuha lesz a bőröd. A bőrgyógyászok a bőrápolási rutin első lépéseként az arc megfelelő tisztítására hívják fel a figyelmet. Ha pedig belülről szeretnéd a tested kitisztítani, akkor megpróbálkozhatsz egy antioxidánsokkal teli koktéllal is, viszont alkoholos koktélt ugyebár nem ihatsz minden pillanatban, sőt a lapos hasat is kevésbé tudod vele elérni.

A legbőrbarátabb zöldség, a lila káposzta

És itt jön képbe a legínycsiklandóbb bőrbarát ételünk, az antioxidáns saláta.

A saláta alapját a lila káposzta adja, amelyet ehetsz párolva is, de akár levest is készíthetsz belőle. A mi salátánk alapja viszont a nyers káposzta lesz, a tökéletesen crunchy hatás elérése érdekében.

Antioxidánsbomba-salátarecept

Crunchy, pikáns és egészséges – ezek a salátánk legfontosabb jellemzői. És persze elképesztően könnyen elkészíthető! Úgyhogy irány a konyha!

Hozzávalók a salátához:

¼ lila káposzta (ha kicsi, akkor ½)

2 sárgarépa

1 piros kaliforniai paprika

1 vöröshagyma

1 kis tál főtt kukorica

1 tál gránátalma mag

1 marék petrezselyem

Hozzávalók az öntethez:

kb. 60 ml olívaolaj

1 kis citrom leve

1 tk borecet

1 tk só

½ tk cukor vagy 1 tk méz

1 gerezd zúzott fokhagyma

Elkészítés

Vágd fel apróra az összes zöldséget, és helyezd bele őket egy nagy salátástálba. Egy külön tálban keverd össze az öntet hozzávalóit. Öntsd az öntetet a salátára, és alaposan keverd össze. Hagyd állni 15-20 percig, hogy az ízek szépen összeérjenek.

Ha elakadtál, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod a receptet!