Brooklyn Beckham hagymalevese, amitől állítólag fogysz, szépülsz és egy kicsit sírsz is − Recept

Egy TikTok-videó, egy hagyma és egy nagy kérdés: tényleg ettől leszünk vékonyabbak és ragyogóbbak? Brooklyn Beckham főzött egy hagymalevest – mi pedig csináltunk belőle egy fogyókúrás, bőrszépítő mítoszt.

Van az a pont az interneten, ahol már nem lepődsz meg semmin sem. Például azon sem, hogy Brooklyn Beckham hagymalevest főz TikTokon, miközben a kommentelők egyszerre sírnak a hagymától és a látványtól. De mi most nem gúnyolódni jöttünk (csak egy kicsit), hanem újraértelmezni ezt a receptet: fogyásra, szép bőrre és lustább hétköznapokra optimalizálva.

Brooklyn Beckham hagymalevese lesz a kedvenc vasárnapi fogásod!
Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham ínycsiklandó hagymalevese lesz a te kedvenced is

  • Brooklyn Beckham inspirálta a világ legmegosztóbb hagymalevesét
  • Fogyókúrás álomleves vagy csak jól marketingelt hagyma?
  • Szép bőr, laposabb has és minimális főzési erőfeszítés

Ha már Brooklyn annyira nem... A hagyma meglepően jó PR-ral rendelkezik. Alacsony kalória, rostos, tele van antioxidánsokkal, és olyan hatása van az emésztésre − na meg a náthára−, amitől a tested legalább úgy érzi, hogy „oké, most történik valami”. Innen már csak egy lépés volt, hogy a TikTok népe wellness étellé koronázza.

És akkor jöjjön az, amiért valójában itt vagy.

Brooklyn Beckham inspirálta hagymaleves – Fogyókúrás, bőrbarát verzió

Hozzávalók (1–2 adag, attól függően mennyire vagy éhes vagy elkeseredett):

  • 3 nagy fej vöröshagyma
  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 liter zöldségalaplé
  • só, bors
  • friss kakukkfű vagy rozmaring (opcionális, de jól hangzik)

Elkészítés:

1. A hagymát vékony szeletekre vágod, miközben elgondolkodsz az élet döntésein.
2. Olívaolajon lassan karamellizálod – ez fontos, mert ettől lesz „gourmet”, nem „menza”.
3. Hozzáadod a fokhagymát, majd felöntöd az alaplével.
4. Só, bors, fűszerek, és 20 perc gyöngyöző főzés.
5. Kész. Nem bonyolult, nem drága, és meglepően elegáns.

Kalória? Kevés. Íz? Több, mint várnád. Instagram-kompatibilis? Ha jól fotózol, igen.

És akkor most tényleg: fogyás és szép bőr?

Ez a leves nem varázsszer, de:

  • könnyű vacsora,
  • nem terheli meg az emésztést,
  • hidratál,
  • és tele van olyan mikrotápanyagokkal, amik elvileg jót tesznek a bőrnek.

Ha ettől nem leszel másnap Victoria Beckham − aki minden nap ugyanazt az ételt eszi −, ne lepődj meg. De egy jó, meleg, „ma nem eszem pizzát” érzést ad – és ez már fél siker. Csak egy dolgot tarts be: ne huncutkodás előtt tálald!

@brooklynbeckham

French onion soup x

♬ make it simple - MrE4zyChill

