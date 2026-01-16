A bűnbeesés még sosem volt ennél finomabb − Dupla sajtos karfiolkrémleves

Itthon kevésbé elterjedtek a krémlevesek, pedig teltségükkel és ízgazdagságukkal igazi kincsek a téli ételek között. Ha nyitott vagy egy ilyen finomságra, ne add alább, és a kalóriák helyett inkább a rózsákat számold ebben a sajtos karfiolkrémlevesben.
Ezért tökéletes választás a dupla sajtos karfiolkrémleves
- Nem kimondottan alakbarát, cserébe viszont ellenállhatatlanul finom.
- Így elkészítve a karfiol mély, gazdag ízekkel fog megajándékozni.
- Elkészítése egyszerű, még a sajtos roppanósok sem foghatnak ki rajtad.
Ha már bűnözésre adod a fejed, azt tedd stílusosan, és az egyébként ínyenc burgonyakrémlevesen csavarj egy nagyot. Készíts ezzel a hozzávalóval valami egészen más ízvilágú téli levest. Például egy forró, krémes és sajtos karfiolkrémlevest, ami maga a tökély egy fagyos téli estén. A krémleves alapját természetesen a karfiol adja, de igazi sztárrá a sajtos kruton teszi. Egy hideg téli estén ez a kombináció egyszerre fog felmelegíteni, fűszerességével pedig kellemesen kacérrá tesz.
A dupla sajtos karfiolkrémleves receptje
Hozzávalók
A krémleveshez:
- 1 nagy fej karfiol (kb. 1 kg)
- 1 evőkanál olívaolaj
- 1 közepes fej hagyma, finomra vágva
- 2 szál angol zeller, finomra vágva
- 1 gerezd fokhagyma, zúzva
- 1 tk kakukkfű
- 1 nagyobb burgonya, felkockázva
- 1 l zöldségalaplé
- 100 g cheddar sajt, reszelve
- ízlés szerint só és bors
A krutonhoz:
- 200 g kenyér, apróra vágva
- 1 tk fokhagyma-granulátum
- 25 g parmezán, finomra reszelve
- 2 evőkanál olívaolaj
Elkészítés
A karfiolt – kihagyva a leveleket és a keményebb szárat – vágd fel apróra. Ezután az olívaolajat öntsd egy nagyobb edénybe, hevítsd közepes lángon, majd add hozzá a hagymát, zellert, fokhagymát, kakukkfüvet, burgonyát és a karfiolt, végül mehet bele a só és a bors, keverd át, és öntsd hozzá a zöldségalaplevet. Főzd 20-25 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak.
Ezután vedd le a tűzről, és egy botmixerrel turmixold teljesen simára a krémlevest. Tedd vissza a tűzhelyre, és alacsony láng felett keverd hozzá a cheddar sajtot. Ezzel meg is vagy, de a lényeg, a sajtos kruton még hátravan. Ezt egyébként a krémleves főzési idejében is el tudod készíteni, vagy akár kezdheted egyből ezzel is.
A krutonhoz melegítsd elő a sütőt 190 °C-ra. A kenyérdarabokat tedd egy nagy tepsibe, add hozzá a fokhagyma-granulátumot, a reszelt parmezánt és az olívaolajat, majd kézzel alaposan forgasd össze. Süsd kb. 15 percig, amíg aranybarna és ropogós lesz. Hagyd teljesen kihűlni a tepsiben.
A karfiolkrémlevest tálaláskor szórd meg a sajtos krutonnal, és élvezd a bűnbeesés mesés ízét. Jó étvágyat hozzá!
