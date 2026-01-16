A bűnbeesés még sosem volt ennél finomabb − Dupla sajtos karfiolkrémleves

Itthon kevésbé elterjedtek a krémlevesek, pedig teltségükkel és ízgazdagságukkal igazi kincsek a téli ételek között. Ha nyitott vagy egy ilyen finomságra, ne add alább, és a kalóriák helyett inkább a rózsákat számold ebben a sajtos karfiolkrémlevesben.

Ez lesz a kedvenc karfiolkrémleves recepted.

Forrás: 123.rf.com

Ezért tökéletes választás a dupla sajtos karfiolkrémleves Nem kimondottan alakbarát, cserébe viszont ellenállhatatlanul finom.

Így elkészítve a karfiol mély, gazdag ízekkel fog megajándékozni.

Elkészítése egyszerű, még a sajtos roppanósok sem foghatnak ki rajtad.

Ha már bűnözésre adod a fejed, azt tedd stílusosan, és az egyébként ínyenc burgonyakrémlevesen csavarj egy nagyot. Készíts ezzel a hozzávalóval valami egészen más ízvilágú téli levest. Például egy forró, krémes és sajtos karfiolkrémlevest, ami maga a tökély egy fagyos téli estén. A krémleves alapját természetesen a karfiol adja, de igazi sztárrá a sajtos kruton teszi. Egy hideg téli estén ez a kombináció egyszerre fog felmelegíteni, fűszerességével pedig kellemesen kacérrá tesz.

A dupla sajtos karfiolkrémleves receptje

Hozzávalók

A krémleveshez:

1 nagy fej karfiol (kb. 1 kg)

1 evőkanál olívaolaj

1 közepes fej hagyma, finomra vágva

2 szál angol zeller, finomra vágva

1 gerezd fokhagyma, zúzva

1 tk kakukkfű

1 nagyobb burgonya, felkockázva

1 l zöldségalaplé

100 g cheddar sajt, reszelve

ízlés szerint só és bors

A krutonhoz:

200 g kenyér, apróra vágva

1 tk fokhagyma-granulátum

25 g parmezán, finomra reszelve

2 evőkanál olívaolaj

Bemutatjuk a téli levesek sztárját, a dupla sajtos karfiolkrémleveset!

Forrás: 123.rf.com

Elkészítés

A karfiolt – kihagyva a leveleket és a keményebb szárat – vágd fel apróra. Ezután az olívaolajat öntsd egy nagyobb edénybe, hevítsd közepes lángon, majd add hozzá a hagymát, zellert, fokhagymát, kakukkfüvet, burgonyát és a karfiolt, végül mehet bele a só és a bors, keverd át, és öntsd hozzá a zöldségalaplevet. Főzd 20-25 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak.

Ezután vedd le a tűzről, és egy botmixerrel turmixold teljesen simára a krémlevest. Tedd vissza a tűzhelyre, és alacsony láng felett keverd hozzá a cheddar sajtot. Ezzel meg is vagy, de a lényeg, a sajtos kruton még hátravan. Ezt egyébként a krémleves főzési idejében is el tudod készíteni, vagy akár kezdheted egyből ezzel is.