Az év végi aduász: alakbarát fűszeres vöröslencse- és sárgarépa-krémleves

Talán eddig nem is gondoltál arra, hogy a vörös lencse és a sárgarépa mennyire összeillik. Ebben a krémleves receptben azonban több olyan fűszer is helyet kapott, amelynek intenzitása és csípőssége közösen hozza létre ezt a téli finomságot. Hidd el, elég csak egyszer elkészítened, és többé semmi másra nem fogsz vágyni egy fárasztó nap végén.
Téli krémlevesrecept
- A sárgarépa és a vörös lencse egyszerre laktat, és segít bombaformába hozni.
- Krémes, tele van fűszerekkel, mégsem nehezít el.
- Villámgyorsan elkészül, és garantáltan feldobja a napodat.
A krémlevesreceptek mindig remek választások, akár egy könnyű ebédről, akár egy romantikus vacsoráról van szó. A lélekmelengető téli levesek közül most elhoztuk azt, amit talán még sosem kóstoltál. A sárgarépától többen is tartanak, hiszen felnőttként nem mindig esik jól a természetes édessége, a vöröslencse-krémlevessel pedig csak kevesen mernék párba állítani. Ez a krémleves recept azonban annyira elképesztően illatos és selymes, hogy képtelen leszel neki ellenállni.
A lencse laktat, a sárgarépa simogat, a csili kissé megemeli a testhőmérsékletet, a kurkuma gyulladáscsökkentő szuperhős, a kömény és a garam masala pedig hozza azt a mély, egzotikus aromát, amitől igazán különlegessé válik ez az étel.
Csábító, diéta-kompatibilis krémleves
A legjobb pedig az egészben, hogy bár nem negatív kalóriás étel, mégis alakbarát. A vörös lencse tele van növényi fehérjével, a sárgarépa pedig vitamindús és alacsony kalóriatartalmú csoda. Nem kell bele tejszín se, így nem kell aggódnod a plusz kalóriák miatt.
Egy tál ebből a levesből nemcsak felmelegít egy hideg napon, de olyan könnyed jóllakottságot is biztosít, amitől bűntudat nélkül szedhetsz egy második adagot, csak az íze miatt.
Fűszeres lencse- és sárgarépa-krémleves
Hozzávalók
- 1 evőkanál olívaolaj
- 2 kockára vágott hagyma
- 2 gerezd fokhagyma reszelve
- 1/2 teáskanál szárított csilipehely
- 1 teáskanál kurkuma
- 1 teáskanál kömény
- 1 teáskanál garam masala
- 500 g sárgarépa apró darabokra vágva
- 100 g vörös lencse
- 800 ml zöldségalaplé
- só és fekete bors ízlés szerint
Elkészítés
Tedd az olívaolajat és a felkockázott hagymát egy nagyobb lábasba, és süsd üvegesre. Ezt követően ad hozzá a fokhagymát és a fűszereket. Forgasd át, majd jöhet bele a sárgarépa és a vörös lencse, öntsd fel a zöldségalaplével, sózd, borsozd, és forrald fel. Ezután vedd takarékra, és fedő alatt, gyakori kevergetés mellett főzd körülbelül 20-25 percig, amíg a sárgarépa megpuhul. Végül öntsd át az egész levest egy turmixgépbe, és turmixold simára. Vigyázz, mert forró lesz! Ezzel el is készült a forrósító lencse- és sárgarépa-krémleves, jó étvágyat hozzá!
