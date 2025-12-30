Az év végi aduász: alakbarát fűszeres vöröslencse- és sárgarépa-krémleves

Talán eddig nem is gondoltál arra, hogy a vörös lencse és a sárgarépa mennyire összeillik. Ebben a krémleves receptben azonban több olyan fűszer is helyet kapott, amelynek intenzitása és csípőssége közösen hozza létre ezt a téli finomságot. Hidd el, elég csak egyszer elkészítened, és többé semmi másra nem fogsz vágyni egy fárasztó nap végén.

Vöröslencse- és sárgarépa-krémleves.

Forrás: Shutterstock

Téli krémlevesrecept A sárgarépa és a vörös lencse egyszerre laktat, és segít bombaformába hozni.

Krémes, tele van fűszerekkel, mégsem nehezít el.

Villámgyorsan elkészül, és garantáltan feldobja a napodat.

A krémlevesreceptek mindig remek választások, akár egy könnyű ebédről, akár egy romantikus vacsoráról van szó. A lélekmelengető téli levesek közül most elhoztuk azt, amit talán még sosem kóstoltál. A sárgarépától többen is tartanak, hiszen felnőttként nem mindig esik jól a természetes édessége, a vöröslencse-krémlevessel pedig csak kevesen mernék párba állítani. Ez a krémleves recept azonban annyira elképesztően illatos és selymes, hogy képtelen leszel neki ellenállni.

A lencse laktat, a sárgarépa simogat, a csili kissé megemeli a testhőmérsékletet, a kurkuma gyulladáscsökkentő szuperhős, a kömény és a garam masala pedig hozza azt a mély, egzotikus aromát, amitől igazán különlegessé válik ez az étel.

Csábító, diéta-kompatibilis krémleves

A legjobb pedig az egészben, hogy bár nem negatív kalóriás étel, mégis alakbarát. A vörös lencse tele van növényi fehérjével, a sárgarépa pedig vitamindús és alacsony kalóriatartalmú csoda. Nem kell bele tejszín se, így nem kell aggódnod a plusz kalóriák miatt.

Egy tál ebből a levesből nemcsak felmelegít egy hideg napon, de olyan könnyed jóllakottságot is biztosít, amitől bűntudat nélkül szedhetsz egy második adagot, csak az íze miatt.

Megtaláltad a kedvenc téli krémleves receptedet.

Forrás: Shutterstock

Fűszeres lencse- és sárgarépa-krémleves

Hozzávalók

1 evőkanál olívaolaj

2 kockára vágott hagyma

2 gerezd fokhagyma reszelve

1/2 teáskanál szárított csilipehely

1 teáskanál kurkuma

1 teáskanál kömény

1 teáskanál garam masala

500 g sárgarépa apró darabokra vágva

100 g vörös lencse

800 ml zöldségalaplé

só és fekete bors ízlés szerint

Elkészítés