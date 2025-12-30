Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gasztro

Az év végi aduász: alakbarát fűszeres vöröslencse- és sárgarépa-krémleves

gasztro sárgarépa krémleves recept krémleves
Alakbarát és még a testedet is segít átmelegíteni egy hideg téli estén. Készítsd el ezt a kezdőknek is bátran ajánlott krémleves receptet, és élvezd a fűszeres ízeket!

Talán eddig nem is gondoltál arra, hogy a vörös lencse és a sárgarépa mennyire összeillik. Ebben a krémleves receptben azonban több olyan fűszer is helyet kapott, amelynek intenzitása és csípőssége közösen hozza létre ezt a téli finomságot. Hidd el, elég csak egyszer elkészítened, és többé semmi másra nem fogsz vágyni egy fárasztó nap végén.

Vöröslencse- és sárgarépa-krémleves recept
Vöröslencse- és sárgarépa-krémleves.
Forrás: Shutterstock

Téli krémlevesrecept

  • A sárgarépa és a vörös lencse egyszerre laktat, és segít bombaformába hozni.
  • Krémes, tele van fűszerekkel, mégsem nehezít el.
  • Villámgyorsan elkészül, és garantáltan feldobja a napodat.

A krémlevesreceptek mindig remek választások, akár egy könnyű ebédről, akár egy romantikus vacsoráról van szó. A lélekmelengető téli levesek közül most elhoztuk azt, amit talán még sosem kóstoltál. A sárgarépától többen is tartanak, hiszen felnőttként nem mindig esik jól a természetes édessége, a vöröslencse-krémlevessel pedig csak kevesen mernék párba állítani. Ez a krémleves recept azonban annyira elképesztően illatos és selymes, hogy képtelen leszel neki ellenállni.

A lencse laktat, a sárgarépa simogat, a csili kissé megemeli a testhőmérsékletet, a kurkuma gyulladáscsökkentő szuperhős, a kömény és a garam masala pedig hozza azt a mély, egzotikus aromát, amitől igazán különlegessé válik ez az étel.

Csábító, diéta-kompatibilis krémleves

A legjobb pedig az egészben, hogy bár nem negatív kalóriás étel, mégis alakbarát. A vörös lencse tele van növényi fehérjével, a sárgarépa pedig vitamindús és alacsony kalóriatartalmú csoda. Nem kell bele tejszín se, így nem kell aggódnod a plusz kalóriák miatt.
Egy tál ebből a levesből nemcsak felmelegít egy hideg napon, de olyan könnyed jóllakottságot is biztosít, amitől bűntudat nélkül szedhetsz egy második adagot, csak az íze miatt.

alakbarát téli krémleves recept
Megtaláltad a kedvenc téli krémleves receptedet.
Forrás: Shutterstock

Fűszeres lencse- és sárgarépa-krémleves

Hozzávalók

  • 1 evőkanál olívaolaj
  • 2 kockára vágott hagyma
  • 2 gerezd fokhagyma reszelve
  • 1/2 teáskanál szárított csilipehely
  • 1 teáskanál kurkuma
  • 1 teáskanál kömény
  • 1 teáskanál garam masala
  • 500 g sárgarépa apró darabokra vágva 
  • 100 g vörös lencse
  • 800 ml zöldségalaplé 
  • só és fekete bors ízlés szerint

Elkészítés

Tedd az olívaolajat és a felkockázott hagymát egy nagyobb lábasba, és süsd üvegesre. Ezt követően ad hozzá a fokhagymát és a fűszereket. Forgasd át, majd jöhet bele a sárgarépa és a vörös lencse, öntsd fel a zöldségalaplével, sózd, borsozd, és forrald fel. Ezután vedd takarékra, és fedő alatt, gyakori kevergetés mellett főzd körülbelül 20-25 percig, amíg a sárgarépa megpuhul. Végül öntsd át az egész levest egy turmixgépbe, és turmixold simára. Vigyázz, mert forró lesz! Ezzel el is készült a forrósító lencse- és sárgarépa-krémleves, jó étvágyat hozzá!

Szívesen készítenél más krémlevest is? Nézd meg ezeket a receptjeinket:

Nyűgözd le szeretteidet ezzel a tökéletes finomsággal: sütőtökkrémleves tökmagos póréhagymarétessel

A sütőtökkrémleves-recept már önmagában is klasszikus, de ha mellé tökmagos póréhagymarétest kínálsz, igazi gasztroélményt varázsolsz az asztalra.

Unod a szokásos leveseket? A kakukkfüves gesztenyekrémleves feldobja a napod

Előfordul, hogy jól jön egy leves, ami egyszerre gyors, finom és különleges. A gesztenyekrémleves pont ebbe a kategóriába tartozik.

Ezzel a krémes paradicsomlevessel a pattanásoknak és a plusz kilóknak is búcsút inthetsz

Te is azok közé tartozol, akiknek ősszel annyira megnő az étvágyuk, hogy lassan egy második hűtőt kell vásárolniuk a lakásba? Próbáld ki ezt az egészséges, finom és laktató ételt, amiből annyit ehetsz, amennyi beléd fér.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu