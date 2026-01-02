Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Íme az it girlök kedvenc diétás reggeli energiagolyója, amit még sütni se kell

recept sütés nélküli desszert energiagolyó sütés nélkül
2026.01.02.
Sütés nélküli receptet keresel, amit csak bekapsz a reggeli rohanásban? Próbáld ki a zabos energiagolyót! Ez a diétás reggeli megmentheti a hétköznapjaidat!

A diétás reggeli és a rohanós napkezdés összeegyeztethető. Ebben a receptben a rost és a fehérje találkozik, ínycsikalndó mogyorós, vaníliás köntösben. Próbáld ki a sütés nélküli, zabos energiagolyó receptjét, és induljon fehérjebombával a napod!

sütés nélküli, diétás reggeli
Diétás reggeli: zabos energiagolyó sütés nélküli receptje.
Forrás: Shutterstock

A sütés nélküli diétás reggeli receptje

  • A sütés nélküli receptek kiválóak a reggeli rohanásban, és egyszerűen elkészíthetőek. 
  • A zabos energiagolyó tökéletes, ha olyan diétás reggelit keresel, ami fehérje gazdag. 
  • Télen kiemelten fontos, hogy odafigyelj a rost és fehérje beviteledre, és hogy elkerült a felesleges szénhidrátokat.

Szinte mindannyiunknak rohanós a reggel, ilyenkor a legtöbbünknek nincs ideje, se idegzete egy komplett reggeli elkészítéséhez, nemhogy fogyasztásához. Pedig a reggeli kiemelten fontos, hogy egész napra legyen energiád. Most mindenki a zabos energiagolyókra esküszik, és nem véletlenül. A sütés nélküli receptben fehérjepor, rost és ennek eredményeként rengeteg energia van. Könnyen saját ízlésedre alakíthatod, és egyszeri elkészítéssel több napra is kész az első étkezésed. A sikeres diéta titka, hogy rendszeresen étkezz és megfelelő tápanyagot vigyél be a szervezetedbe

Próbáld ki te is a nagyon csajos energiagolyó receptjét!

Sütés nélküli energiagolyó

Hozzávalók 20-25 golyóhoz:

  • 130-140 g zabpehely
  • 50 g vaníliás fehérjepor
  • ½ teáskanál őrölt fahéj
  • 1 evőkanál chiamag
  • 125 g mogyoróvaj
  • 3 evőkanál méz
  • 1 teáskanál vaníliakivonat
  • 50 g mazsola, csokipehely vagy diákcsemege
  • 2-4 evőkanál mandulatej

Elkészítés:

A zabpelyhet, a fehérjeport és a fahéjat keverjük el a chiamaggal egy nagyobb tálban. Ha alaposan eldolgoztuk az alapanyagokat, keverjük hozzá a mogyoróvajat, a mézet és a vaníliakivonatot, végül jöhet a mazsola és/vagy csoki. Lassan öntsük hozzá a tejet, a mennyiség attól függ, mennyit vesz fel a „tészta”. Ha összeállt, a kezünkkel formázzunk belőle golyókat. Fogyasztás előtt tegyük legalább fél órára a hűtőbe pihenni.

