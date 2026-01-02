Íme az it girlök kedvenc diétás reggeli energiagolyója, amit még sütni se kell

A diétás reggeli és a rohanós napkezdés összeegyeztethető. Ebben a receptben a rost és a fehérje találkozik, ínycsikalndó mogyorós, vaníliás köntösben. Próbáld ki a sütés nélküli, zabos energiagolyó receptjét, és induljon fehérjebombával a napod!

Diétás reggeli: zabos energiagolyó sütés nélküli receptje.

Forrás: Shutterstock

A sütés nélküli diétás reggeli receptje A sütés nélküli receptek kiválóak a reggeli rohanásban, és egyszerűen elkészíthetőek.

A zabos energiagolyó tökéletes, ha olyan diétás reggelit keresel, ami fehérje gazdag.

Télen kiemelten fontos, hogy odafigyelj a rost és fehérje beviteledre, és hogy elkerült a felesleges szénhidrátokat.

Szinte mindannyiunknak rohanós a reggel, ilyenkor a legtöbbünknek nincs ideje, se idegzete egy komplett reggeli elkészítéséhez, nemhogy fogyasztásához. Pedig a reggeli kiemelten fontos, hogy egész napra legyen energiád. Most mindenki a zabos energiagolyókra esküszik, és nem véletlenül. A sütés nélküli receptben fehérjepor, rost és ennek eredményeként rengeteg energia van. Könnyen saját ízlésedre alakíthatod, és egyszeri elkészítéssel több napra is kész az első étkezésed. A sikeres diéta titka, hogy rendszeresen étkezz és megfelelő tápanyagot vigyél be a szervezetedbe.

Próbáld ki te is a nagyon csajos energiagolyó receptjét!

Sütés nélküli energiagolyó

Hozzávalók 20-25 golyóhoz:

130-140 g zabpehely

50 g vaníliás fehérjepor

½ teáskanál őrölt fahéj

1 evőkanál chiamag

125 g mogyoróvaj

3 evőkanál méz

1 teáskanál vaníliakivonat

50 g mazsola, csokipehely vagy diákcsemege

2-4 evőkanál mandulatej

Elkészítés:

A zabpelyhet, a fehérjeport és a fahéjat keverjük el a chiamaggal egy nagyobb tálban. Ha alaposan eldolgoztuk az alapanyagokat, keverjük hozzá a mogyoróvajat, a mézet és a vaníliakivonatot, végül jöhet a mazsola és/vagy csoki. Lassan öntsük hozzá a tejet, a mennyiség attól függ, mennyit vesz fel a „tészta”. Ha összeállt, a kezünkkel formázzunk belőle golyókat. Fogyasztás előtt tegyük legalább fél órára a hűtőbe pihenni.

