Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 25., vasárnap Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
desszert

Egyszerű és fitt randidesszert, ha le akarod nyűgözni a pasid: itt a mogyoróvajas, datolyás csók!

desszert recept egészséges
Baranyi Hanna
2026.01.25.
Első randi? Nyugi, nem kell órákig a konyhában ácsorognod, ha épp valamilyen randidesszertet akarsz összehozni! Ezzel a datolyás édességgel igazán stílusosat alkothatsz, mindössze pár perc alatt!

Pár összetevő, 10 perc, és mennyei ízek – kell ennél több? Próbáld ki a legínycsiklandóbb randidesszertet!

egészséges desszert: datolyás csók
A legegészségesebb randidesszertet neked is ki kell próbálnod!
Forrás: Shutterstock

Desszert az élvezetek halmozásáért

Édesszájú vagy, de vigyázol a vonalaidra? Akkor minden bizonnyal kipróbáltad már a diétás reggeli energiagolyót vagy a szupermodell brownie receptünket, de most sokkal könnyebb dolgod lesz! A recept alapja az émelyítően édes és egészséges datolya, amelyből nem kell datolyapasztát csinálnod, csak egy fitt desszertet kell belőle alkotnod.

Datolyás csók mogyoróvajjal és csokival

Ez az édesség formáját tekintve hasonlít az angolok kedvenc karácsonyi desszertjéhez, a sugar plumhoz, viszont sokkal egyszerűbb az elkészítése. És persze vegán, cukor- és gluténmentes, szóval bárkinek jöhet!

Hozzávalók

  • 20 magozott datolya
  • 80 g mogyoróvaj
  • fél tábla étcsoki
  • tengeri só

Elkészítés

  1. Helyezd el a magozott és félbevágott datolyákat egy sütőpapírral kibélelt tálra.
  2. Töltsd meg a datolyákat egy teáskanálnyi mogyoróvajjal.
  3. Gőz fölött olvaszd fel az étcsokoládét, majd csöpögtesd rá a megtöltött datolyákra.
  4. Ha igazán fancy akarsz lenni, akkor szórj rájuk egy kis tengeri sót is.
  5. Tedd a desszertet a hűtőbe, amíg a csoki meg nem keményedik (kb. 15 perc).

Ha elakadtál a recept során, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod az elkészítés folyamatát!

@vancouverwithlove How to make the easiest dessert ever👇🏻 Slice open dates and remove pits. Fill each with 1 tsp peanut butter. Drizzle melted chocolate over. Sprinkle over sea salt. Refrigerate quickly to set chocolate. ✨ #quickrecipes #easyrecipes #dessertchallenge #desserttiktok #easydessert #veganrecipes ♬ original sound - Vancouver with Love

A legegészségesebb randikaja: a datolyás csók

Ez az édesség nemcsak finom, hanem tudatos választás: a datolya szinte energiabombaként robban be a szervezetedbe, a mogyoróvaj istenien laktató, a csokoládé pedig hangulatjavító. Tökéletes választás az első randevúhoz.

Ha még több receptre vágynál, akkor ezeket se hagyd ki!

Ettől a desszerttől te is arisztokratának fogod érezni magad – Sugar plum, az angol édességek legédesebbike

Ha valami ínycsiklandó téli édességre vágysz, akkor ez a recept neked szól! A sugar plum évszázadok óta az angolok kedvence.

Szupermodell brownie recept: egy desszert, amiért még a farmered is hálás lesz

A mai brownie receptünk nemcsak azért különleges, mert elképesztően finom, hanem azért is, mert nem kell bűntudatod érezned amiatt, mert egy ültő helyedben bevágtál belőle egy tepsivel.

Diéta alatt édességre vágysz? Akkor ezt a sütőtökös palacsintát azonnal el kell készítened!

Ha egy különleges, mégis egyszerű desszertre vágysz, ez a recept biztosan elvarázsol. A sütőtökös palacsinta mézzel, fahéjjal és gyömbérrel illatosítva igazi téli kedvenc, amit a gyerekek és a felnőttek egyaránt imádni fognak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu