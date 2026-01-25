Egyszerű és fitt randidesszert, ha le akarod nyűgözni a pasid: itt a mogyoróvajas, datolyás csók!

Pár összetevő, 10 perc, és mennyei ízek – kell ennél több? Próbáld ki a legínycsiklandóbb randidesszertet!

A legegészségesebb randidesszertet neked is ki kell próbálnod!

Desszert az élvezetek halmozásáért

Édesszájú vagy, de vigyázol a vonalaidra? Akkor minden bizonnyal kipróbáltad már a diétás reggeli energiagolyót vagy a szupermodell brownie receptünket, de most sokkal könnyebb dolgod lesz! A recept alapja az émelyítően édes és egészséges datolya, amelyből nem kell datolyapasztát csinálnod, csak egy fitt desszertet kell belőle alkotnod.

Datolyás csók mogyoróvajjal és csokival

Ez az édesség formáját tekintve hasonlít az angolok kedvenc karácsonyi desszertjéhez, a sugar plumhoz, viszont sokkal egyszerűbb az elkészítése. És persze vegán, cukor- és gluténmentes, szóval bárkinek jöhet!

Hozzávalók

20 magozott datolya

80 g mogyoróvaj

fél tábla étcsoki

tengeri só

Elkészítés Helyezd el a magozott és félbevágott datolyákat egy sütőpapírral kibélelt tálra. Töltsd meg a datolyákat egy teáskanálnyi mogyoróvajjal. Gőz fölött olvaszd fel az étcsokoládét, majd csöpögtesd rá a megtöltött datolyákra. Ha igazán fancy akarsz lenni, akkor szórj rájuk egy kis tengeri sót is. Tedd a desszertet a hűtőbe, amíg a csoki meg nem keményedik (kb. 15 perc).

Ha elakadtál a recept során, akkor lesd meg ezt a videót, ahol lépésről lépésre követni tudod az elkészítés folyamatát!

A legegészségesebb randikaja: a datolyás csók Ez az édesség nemcsak finom, hanem tudatos választás: a datolya szinte energiabombaként robban be a szervezetedbe, a mogyoróvaj istenien laktató, a csokoládé pedig hangulatjavító. Tökéletes választás az első randevúhoz.

