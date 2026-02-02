Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.02.02.
Azt hittük, már mindent láttunk, és bennünket már semmi sem tud meglepni. Nos, tévedtünk: a Grammy 2026-ös vörös szőnyeges eseménye igazán sokkolóra sikeredett. Összegyűjtöttük az idei zenei díjátadó retinagyilkos szettjeit.

Minden évben úgy gondoljuk, hogy az előző évek vörös szőnyeges eseményeit nem lehet sem fölül-, sem pedig alulmúlni. Aztán érkezik a következő díjátadó és mi újra a földön keressük az állunkat. Az idei év is pontosan így telik és hol van még a vége. Ezúttal a Grammy 2026-os eseményét vettük górcső alá, illetve a legrondább ruhákat. Lássuk, kik viselték idén a legkínosabb grammy outfiteket. 

Grammy 2026 Heidi Klum egy meztelen testet idéző nude latex ruhába öltözött
Grammy 2026: Heidi Klum meztelen testet idéző latex ruhája a legrosszabbak között kapott helyet.
Forrás: Getty Images North America

Grammy 2026: ezek voltak a legszörnyűbb outfitek a zenei díjátadón

Énekesek, influenszerek, színészek – azt gondolnánk, nekik a vérükben van a stílus és a hátuk mögött megannyi vörös szőnyeges eseménnyel már pontosan tudják, mi áll jól nekik és mit illik felvenniük, hogy ne íródjanak be örökre a legkellemetlenebbül öltözött hírességek listájára. Pedig nem így van! Egyesek az idei Grammy-gálán is annyira túllőttek a célon, hogy holnap nem lennénk a helyükben, amikor átböngészik a világsajtót.

Voltak, akik óriási divatbakikat követtek el, botrányokból is akadt bőven, de szerencsére a jól öltözött sztárokból is láthattunk néhány példát. Most pedig következzenek azok a hírességek, akik igazi divatmerényletet követtek el a vörös szőnyegen.

Kik viselték a legrondább ruhákat az idei Grammyn?

Miley Cyrus

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Miley Cyrus attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Brianna Bryson/WireImage)
Miley Cyrus állig begombolkozva érkezett az idei Grammy-gálára.
Forrás: WireImage

Kétségtelenül az egykori Hannah Montana okozta az este egyik nagy meglepetését öltözékével. A mindig nőies és szexi énekesnő ezúttal állig begombolkozva érkezett: egy fekete bőrdzsekit és élére vasalt öltönynadrágot választott Celine-től, amit a világ legnagyobb arany brosssával dobott fel.

Fka Twigs

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: FKA twigs, winner of the Best Dance/Electronic Album for "EUSEXUA", poses in the press room during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Leon Bennett/Getty Images for The Recording Academy)
Fka Twigs szettje nem nyerte el a tetszésünket.
Forrás: Getty Images North America

Robert Pattinson egykori kedvese bár a legjobb album kategóriában bezsebelte az ide Grammy-díjat, divatból nálunk elégtelenre vizsgázott. Akár a Dűne című film egyik jelentében is szerepelhetett volna ebben a sci-fi szettben, amit Paolo Carzana álmodott meg számára.

Kesha

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Kesha attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images for The Recording Academy)
Kesha hatalmas hógolyóra emlékeztetett ebben a bolyhos ruhában.
Forrás: Getty Images North America

Volt, aki mindenét megmutatta, ezzel ellentétben Kesha gyakorlatilag szőrmepaplanba bújt. Atelier Biser keze munkáját dicséri ez a tollas, bolyhos, szőrmés kreáció, ami elnyelte az énekesnő törékeny testét. Ezt jól benézte a híresség!

Lola Young

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Lola Young attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
Lola Young melegítőben gálázott.
Forrás: FilmMagic, Inc

Bár Lola Young pop kategóriában aranyszobrot nyert, öltözéke messze az egyik legrosszabb volt a Grammy-gálán. Ez az oversize bohócos, kiskutyás, kacsás, gombás melegítő nem éppen egy divateseményre való, legalábbis nem egy ilyen neves díjátadóra. Vivienne Westwood kreációja ezúttal nem aratott sikert.

Heidi Klum

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Heidi Klum attends the 68th GRAMMY Awards on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy)
Heidi Klum saját magát öltötte fel.
Forrás: Getty Images North America

Az egykori topmodell mostanában legtöbbször mellélő az öltözködésével. Sajnos ezúttal sem kapja meg tőlünk a legszebb ruhát viselő sztár címét, sőt, ellenkezőleg! Az egyik legrosszabbul öltözöttnek nyilvánítjuk ebben a meztelen női testet megformáló latex szettben.

Audrey Nuna

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Audrey Nuna attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images)
Audrey Nuna ruhakreációja sem bizonyult a legjobb választásnak.
Forrás: Getty Images North America

Az idei Grammy-gála a divat szempontjából igen végletesnek bizonyul: vagy mindent megmutatnak magukból a hírességek, vagy konkrétan elbújnak a ruhájuk alá, ahogyan Audrey Nuna is ezt tette a Thom Browne által tervezett furcsa kreációjában és szegecses talpú cipőjében.

További Grammy-tartalmakért olvass tovább:

Grammy 2026 – Itt van az idei nyertesek listája

Az idei díjátadón is a pop, a rap és az alternatív zenei előadókról szólt. Több kategóriában papírforma szerint hirdettek győztest, de voltak meglepetések is.

Grammy 2026 – A legszívbemarkolóbb pillanat az volt, amikor Sharon Osbourne összeomlott a színpadon

Megható pillanatnak lehettünk tanúi. Sharon Osbourne a Grammy 2026-os eseményén könnyekben tört ki, miután nemrég elhunyt férje, Ozzy Osbourne előtt tisztelegtek.

Minden, amit tudni lehet a 2026-os Grammy-gáláról - Videó

Összeszedtük számotokra a legfontosabb információkat a zeneipar legfontosabb eseményéről. Mutatjuk, hogy mire számíthattok a 68. Grammy-gála során.

 

