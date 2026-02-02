Minden évben úgy gondoljuk, hogy az előző évek vörös szőnyeges eseményeit nem lehet sem fölül-, sem pedig alulmúlni. Aztán érkezik a következő díjátadó és mi újra a földön keressük az állunkat. Az idei év is pontosan így telik és hol van még a vége. Ezúttal a Grammy 2026-os eseményét vettük górcső alá, illetve a legrondább ruhákat. Lássuk, kik viselték idén a legkínosabb grammy outfiteket.
Grammy 2026: ezek voltak a legszörnyűbb outfitek a zenei díjátadón
Énekesek, influenszerek, színészek – azt gondolnánk, nekik a vérükben van a stílus és a hátuk mögött megannyi vörös szőnyeges eseménnyel már pontosan tudják, mi áll jól nekik és mit illik felvenniük, hogy ne íródjanak be örökre a legkellemetlenebbül öltözött hírességek listájára. Pedig nem így van! Egyesek az idei Grammy-gálán is annyira túllőttek a célon, hogy holnap nem lennénk a helyükben, amikor átböngészik a világsajtót.
Voltak, akik óriási divatbakikat követtek el, botrányokból is akadt bőven, de szerencsére a jól öltözött sztárokból is láthattunk néhány példát. Most pedig következzenek azok a hírességek, akik igazi divatmerényletet követtek el a vörös szőnyegen.
Kik viselték a legrondább ruhákat az idei Grammyn?
Miley Cyrus
Kétségtelenül az egykori Hannah Montana okozta az este egyik nagy meglepetését öltözékével. A mindig nőies és szexi énekesnő ezúttal állig begombolkozva érkezett: egy fekete bőrdzsekit és élére vasalt öltönynadrágot választott Celine-től, amit a világ legnagyobb arany brosssával dobott fel.
Fka Twigs
Robert Pattinson egykori kedvese bár a legjobb album kategóriában bezsebelte az ide Grammy-díjat, divatból nálunk elégtelenre vizsgázott. Akár a Dűne című film egyik jelentében is szerepelhetett volna ebben a sci-fi szettben, amit Paolo Carzana álmodott meg számára.
Kesha
Volt, aki mindenét megmutatta, ezzel ellentétben Kesha gyakorlatilag szőrmepaplanba bújt. Atelier Biser keze munkáját dicséri ez a tollas, bolyhos, szőrmés kreáció, ami elnyelte az énekesnő törékeny testét. Ezt jól benézte a híresség!
Lola Young
Bár Lola Young pop kategóriában aranyszobrot nyert, öltözéke messze az egyik legrosszabb volt a Grammy-gálán. Ez az oversize bohócos, kiskutyás, kacsás, gombás melegítő nem éppen egy divateseményre való, legalábbis nem egy ilyen neves díjátadóra. Vivienne Westwood kreációja ezúttal nem aratott sikert.
Heidi Klum
Az egykori topmodell mostanában legtöbbször mellélő az öltözködésével. Sajnos ezúttal sem kapja meg tőlünk a legszebb ruhát viselő sztár címét, sőt, ellenkezőleg! Az egyik legrosszabbul öltözöttnek nyilvánítjuk ebben a meztelen női testet megformáló latex szettben.
Audrey Nuna
Az idei Grammy-gála a divat szempontjából igen végletesnek bizonyul: vagy mindent megmutatnak magukból a hírességek, vagy konkrétan elbújnak a ruhájuk alá, ahogyan Audrey Nuna is ezt tette a Thom Browne által tervezett furcsa kreációjában és szegecses talpú cipőjében.
