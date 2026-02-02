Minden évben úgy gondoljuk, hogy az előző évek vörös szőnyeges eseményeit nem lehet sem fölül-, sem pedig alulmúlni. Aztán érkezik a következő díjátadó és mi újra a földön keressük az állunkat. Az idei év is pontosan így telik és hol van még a vége. Ezúttal a Grammy 2026-os eseményét vettük górcső alá, illetve a legrondább ruhákat. Lássuk, kik viselték idén a legkínosabb grammy outfiteket.

Grammy 2026: Heidi Klum meztelen testet idéző latex ruhája a legrosszabbak között kapott helyet.

Forrás: Getty Images North America

Grammy 2026: ezek voltak a legszörnyűbb outfitek a zenei díjátadón

Énekesek, influenszerek, színészek – azt gondolnánk, nekik a vérükben van a stílus és a hátuk mögött megannyi vörös szőnyeges eseménnyel már pontosan tudják, mi áll jól nekik és mit illik felvenniük, hogy ne íródjanak be örökre a legkellemetlenebbül öltözött hírességek listájára. Pedig nem így van! Egyesek az idei Grammy-gálán is annyira túllőttek a célon, hogy holnap nem lennénk a helyükben, amikor átböngészik a világsajtót.

Voltak, akik óriási divatbakikat követtek el, botrányokból is akadt bőven, de szerencsére a jól öltözött sztárokból is láthattunk néhány példát. Most pedig következzenek azok a hírességek, akik igazi divatmerényletet követtek el a vörös szőnyegen.

Kik viselték a legrondább ruhákat az idei Grammyn?

Miley Cyrus

Miley Cyrus állig begombolkozva érkezett az idei Grammy-gálára.

Forrás: WireImage

Kétségtelenül az egykori Hannah Montana okozta az este egyik nagy meglepetését öltözékével. A mindig nőies és szexi énekesnő ezúttal állig begombolkozva érkezett: egy fekete bőrdzsekit és élére vasalt öltönynadrágot választott Celine-től, amit a világ legnagyobb arany brosssával dobott fel.

Fka Twigs

Fka Twigs szettje nem nyerte el a tetszésünket.

Forrás: Getty Images North America

Robert Pattinson egykori kedvese bár a legjobb album kategóriában bezsebelte az ide Grammy-díjat, divatból nálunk elégtelenre vizsgázott. Akár a Dűne című film egyik jelentében is szerepelhetett volna ebben a sci-fi szettben, amit Paolo Carzana álmodott meg számára.

Kesha

Kesha hatalmas hógolyóra emlékeztetett ebben a bolyhos ruhában.

Forrás: Getty Images North America

Volt, aki mindenét megmutatta, ezzel ellentétben Kesha gyakorlatilag szőrmepaplanba bújt. Atelier Biser keze munkáját dicséri ez a tollas, bolyhos, szőrmés kreáció, ami elnyelte az énekesnő törékeny testét. Ezt jól benézte a híresség!