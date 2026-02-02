Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Grammy 2026: Cher brutális bakija után mindenki csak döbbenten nézett – Videón a kínos pillanat

Getty Images North America - John Shearer
Los Angeles Grammy-gála 2026 Grammy 2026 Cher Kendrick Lamar
2026.02.02.
Az idei gála sem múlt el bakik nélkül. A Grammy 2026-os eseményén Cher szolgáltatott kínos pillanatot. Az énekesnő adta át a Legjobb felvételnek járó díjat, de nem a megfelelő személyt szólította színpadra.

A Grammy 2026 Cher nevéhez fűződő jelenete pillanatok alatt meghódította az internetet, az énekesnő ugyanis hatalmasat bakizott a színpadon. Ő adta volna át az Év felvételének járó díjat, amit egyrészt majdnem nem tett meg, másrészt amikor mégis, akkor rossz előadót hirdetett ki győztesként.

Cher a Grammy 2026-os gálájának színpadán.
A Grammy 2026-os eseményén Cher szolgáltatta a legnagyobb bakit: rossz győztest hívott színpadra
Forrás: Getty Images North America

A Grammy 2026 bakija: Cher elvesztette a fókuszt

A 79 éves Cher vasárnap este a Los Angelesben megrendezett Grammy-gálán az Év felvétele díjat adta volna át, ám a feladat közben kissé elveszett a saját gondolatai között. A Believe ikonja hosszasan sztorizott a karrierjéről, majd mint aki jól végezte dolgát, le is sétált volna a színpadról, ha Trevor Noah műsorvezető nem hívja fel a figyelmét arra, hogy lenne itt még egy kis apróság... Mondjuk a győztes kihirdetése és a díj átadása.

Miután Cher visszatért a mikrofonhoz, bevallotta: azt hitte, a győztes neve majd megjelenik a súgógépen. Spoiler: nem jelent meg.

Ki nyerte az Év felvétele díjat a Garmmy 2026-os gáláján? Chernek nem sikerült eltalálni

A boríték felbontása után jött a csavar: Cher teljes lelkesedéssel kihirdette, hogy az Év felvételének járó Grammy-díjat Luther Vandross kapja. A probléma csupán annyi volt, hogy a díjat valójában Kendrick Lamar és SZA kapta a „Luther” című dalért. Világos, hogy mi zavarta össze az énekesnőt, aki sietve kis is javította magát, és kihirdette a tényleges győztest. A baki már csak azért is kínos, mert Luther Vandross 2005-ben meghalt.

Az események folyását természetesen ez a kis tévedés nem akasztotta meg, Kendrick és SZA boldogan vették át a díjukat a Luther című dalért. 

Nincs is oka panaszra Kednrick Lamarnak, hiszen ő az egyik legtöbb Grammy-díjat nyert énekes idén. Összesen öt kategóriában nyert: az év felvétele, a legjobb rapalbum, a legjobb rapelőadás – bár ebben a dalban csak közreműködő volt –, a legjobb rapdal, és a legjobb dallamos rapelőadás díját is hazavihette.

@cbs Never change @Cher 🫶 #GRAMMYs ♬ original sound - CBS

A Grammy 2026 Cher bakijától hangos: ki nyerte az év felvétele djíat?

A Grammy 2026 egyik legemlékezetesebb pillanata egy névcsere lett, Cher rossz győztest hirdetett ki az Év felvétele kategóriában. Először a 2005-ben elhunyt Luther Vandrosst hívta színpadra, de valójában Kendrick és SZA győztek, a díjat a Luther című dalukért kapták.

