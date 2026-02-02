Elegancia és időtlenség: ők a 2026-os Grammy-gála legjobban öltözött sztárjai

A vörös szőnyeg ezúttal is igazi divatstílus-parádét tartogatott a zeneipar képviselői számára, ahol ismét az egyediség került előtérbe. A 2026-os Grammy-gála az estélyi ruhák és a férfidivat tekintetében a drámai sziluettekről és vizuálisan erős megoldásokról szólt. Többen a klasszikus hollywoodi glamour felé nyúltak, melyet rafináltan, dögösen, de finom hímzésekkel, gyöngyökkel és káprázatos kiegészítőkkel hangsúlyoztak. A nyertesekről itt olvashatsz, alább pedig a legjobban öltözött sztárokat mutatjuk.

Grammy-gála 2026: időtlen eleganciát sugárzott Sabrina Carpenter.

Forrás: FilmMagic, Inc

Grammy-gála 2026 – A legkáprázatosabb ruhaköltemények A 68. Grammy Awardsot 2026-ban Los Angelesben, a Crypto.com Arénában rendezték meg, ahol a zeneipar legnagyobb sztárjai gyűltek össze egy estére.

A Grammy vörös szőnyege divat tekintetében idén is a legkísérletezőbbek közé tartozott, ahol a sztárok bátran eltértek a klasszikus hollywoodi eleganciától.

Összeállításunk a Grammy 2026 leggyönyörűbb ruháit viselő hírességeit mutatja be.

A 2026-os Grammy-gála legjobban öltözött sztárjai

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, aki egyébként fellépőként is tarolt, a klasszikus, régi hollywoodi csillogás mellett tette le a voksát, és milyen jól tette! Egy álomszép csillogó, gyöngyökkel díszített, vintage ihletésű fehér Valentino kreációban ejtette ámulatba a vörös szőnyeg közönségét. A szőke sztár összeállítását finom virághímzés és egy leheletkönnyű, áttetsző köpeny, na meg hibátlan sminkje tette teljessé.

Sabrina Carpenter álomszép vintage Valentino ruhában a 68. Grammy-gála keretében.

Forrás: CBS / Phil McCarten

Michelle Williams

A híresség egy drámai, fekete-sötétbarna, arany virágindákkal díszített ruhában tündökölt, amelyet a libanoni tervező, Jean-Louis Sabaji kreált. A ruha különleges eleme egy drámai, fekete selyem taft anyagból készült uszály. Az összhatást Lorraine Schwartz ékszerekkel egészítette ki, amelyek között sokszínű pasztell gyémánt fülbevalók és gyémántgyűrűk is szerepeltek.

Michelle Williams ruhája láttán elállt a lélegzet a Grammy-gálán.

Forrás: Getty Images North America

Darren Chriss

A Glee sorozatból is ismert színész, énekes és dalszerző világosszürke-ezüst árnyalatú, teljes felületén csillogó, csipkedíszítésű öltöny viselt Tanner Fletchertől, amit törtfehér selyem nyakkendővel, fehér Christian Louboutin loaferrel és lakkozott körmökkel bolondított meg. Chriss már csak azért is kedves a szívünknek, mert gyermekének magyar nevet adott.