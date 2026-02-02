Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Elegancia és időtlenség: ők a 2026-os Grammy-gála legjobban öltözött sztárjai

Grammy 2026 zene világsztárok estélyi ruha Grammy-díj
Jónás Ágnes
2026.02.02.
Az idei díjátadó ismét bebizonyította, hogy a zene mellett a divat játssza a főszerepet a vörös szőnyegen. A 2026-os Grammy-gála a merész stílusok és az időtlen elegancia tökéletes találkozását mutatta be. Nézzük, kik voltak a legjobban öltözött sztárok!

A vörös szőnyeg ezúttal is igazi divatstílus-parádét tartogatott a zeneipar képviselői számára, ahol ismét az egyediség került előtérbe. A 2026-os Grammy-gála az estélyi ruhák és a férfidivat tekintetében a drámai sziluettekről és vizuálisan erős megoldásokról szólt. Többen a klasszikus hollywoodi glamour felé nyúltak, melyet rafináltan, dögösen, de finom hímzésekkel, gyöngyökkel és káprázatos kiegészítőkkel hangsúlyoztak. A nyertesekről itt olvashatsz, alább pedig a legjobban öltözött sztárokat mutatjuk. 

Grammy-gála 2025, Sabrina Carpenter csodás estélyiben mutatta meg magát
Grammy-gála 2026: időtlen eleganciát sugárzott Sabrina Carpenter.
Forrás: FilmMagic, Inc

Grammy-gála 2026 – A legkáprázatosabb ruhaköltemények

  • A 68. Grammy Awardsot 2026-ban Los Angelesben, a Crypto.com Arénában rendezték meg, ahol a zeneipar legnagyobb sztárjai gyűltek össze egy estére.
  • A Grammy vörös szőnyege divat tekintetében idén is a legkísérletezőbbek közé tartozott, ahol a sztárok bátran eltértek a klasszikus hollywoodi eleganciától.
  • Összeállításunk a Grammy 2026 leggyönyörűbb ruháit viselő hírességeit mutatja be.

A 2026-os Grammy-gála legjobban öltözött sztárjai

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, aki egyébként fellépőként is tarolt, a klasszikus, régi hollywoodi csillogás mellett tette le a voksát, és milyen jól tette! Egy álomszép csillogó, gyöngyökkel díszített, vintage ihletésű fehér Valentino kreációban ejtette ámulatba a vörös szőnyeg közönségét. A szőke sztár összeállítását finom virághímzés és egy leheletkönnyű, áttetsző köpeny, na meg hibátlan sminkje tette teljessé.

LOS ANGELES - FEBRUARY 1: Sabrina Carpenter a 68th Grammy díjátadón 2026
Sabrina Carpenter álomszép vintage Valentino ruhában a 68. Grammy-gála keretében.
Forrás: CBS / Phil McCarten

Michelle Williams

A híresség egy drámai, fekete-sötétbarna, arany virágindákkal díszített ruhában tündökölt, amelyet a libanoni tervező, Jean-Louis Sabaji kreált. A ruha különleges eleme egy drámai, fekete selyem taft anyagból készült uszály. Az összhatást Lorraine Schwartz ékszerekkel egészítette ki, amelyek között sokszínű pasztell gyémánt fülbevalók és gyémántgyűrűk is szerepeltek.

Michelle Williams a 68. Grammy-gálán
Michelle Williams ruhája láttán elállt a lélegzet a Grammy-gálán. 
Forrás: Getty Images North America

Darren Chriss

A Glee sorozatból is ismert színész, énekes és dalszerző világosszürke-ezüst árnyalatú, teljes felületén csillogó, csipkedíszítésű öltöny viselt Tanner Fletchertől, amit törtfehér selyem nyakkendővel, fehér Christian Louboutin loaferrel és lakkozott körmökkel bolondított meg. Chriss már csak azért is kedves a szívünknek, mert gyermekének magyar nevet adott

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Darren Criss és Mia Swier a 68. Grammy-gálán Los Angelesben
A 2026-os Grammy-díjátadón Darren Chriss volt a házigazda.
Forrás: Getty Images North America

Kelsea Ballerini

A countryzene szupersztárja a 2026-os Grammy-díjátadón egyedi tervezésű, halter nyakú Etro ruhában, réz és barna árnyalatú, paisley flitteres mintákkal idézte meg a régi Hollywood csillogását. 

Kelsea Ballerini a 2026-os Grammy-gálán Fotó: Gilbert Flores/Billboard
Kelsea Ballerinit mintha arannyal öntötték volna.
Forrás: Billboard

Paris Hilton

A celebmami rafinált, csillogó fekete, pókháló stílusú, gyöngyökkel és flitterekkel gazdagon díszített ruhát öltött, amelyet Nicolas Jebran libanoni divattervező készített. Megjelenését Chopard ékszerek és egy új, bob stílusú frizura tette teljessé.

Paris Hilton rafinált fekete estélyiben a Grammy-díjátadón 2026-ban.
Paris Hilton a hálószerű, rafinált estélyit egy új frizurával és hosszú, fekete kesztyűvel varázsolta még előkelőbbé.
 Forrás: Getty Images North America

Olivia Dean

A brit énekes-dalszerző  egy drámai monokróm Chanelben tündökölt. Az estélyi alsó része hófehér szaténból, felső része finom, fekete tollszegéllyel készült. 

Olivia Dean a 68. Grammy-gálán.(Photo by Gilbert Flores/Billboard via Getty Images)
Olivia Dean időtlen eleganciát sugárzó Chanelben ragyogott, na meg Cartier-ékszerekben.
Forrás: Billboard

