Grammy 2026: Harry Styles félmeztelen, zöld balerinacipőben lépett a színpadra – Fotó

Bár idén nem kapott egyetlen Grammy-jelölést sem, Harry Styles mégis elérte, hogy róla beszéljenek. A popvilág sármos fenegyereke az utolsó pillanatban tűnt fel a 2026-os Grammy-gálán, és belépője legalább annyira emlékezetes volt, mint a bejelentése: ő adta át az év albuma díjat, amit végül Bad Bunny vihetett haza a Debí Tirar Más Fotos című lemezéért.

Grammy 2026: Harry Styles adta át az év albuma díjat

Forrás: Getty Images

Harry Styles mélyen dekoltált, csillogó, szürke Dior-blézert viselt – inget nem húzott, csak egy arany nyaklánc lógott nyakában. Ehhez sötétkék farmert és limezöld balerinacipőtválasztott a stylistja, utóbbin még egy apró masni is díszelgett. A cipő a Dior by Jonathan Anderson kollekció része.

Harry Styles új albuma hamarosan megjenelik

A Kiss All the Time. Disco, Occasionally. című lemez március 6-án jelenik meg - az első kislemez, az Aperture már elérhető. A világkörüli turné Together, Together World Tour címen májusban indul: Amszterdamban startol, majd Londonon, São Paulón, Mexikóvároson és New Yorkon át egészen Melbourne-ig és Sydney-ig viszi az új dalokat Harry Styles.

Harry Styles utoljára 2023-ban nyert Grammyt, akkor a Harry’s House hozta el neki az év albuma díjat.

