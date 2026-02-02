Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő

Titokban randizik Kim Kardashian és Lewis Hamilton – romantikus hétvégét töltöttek Angliában

Virág Emília
2026.02.02.
Úgy tűnik, Hollywood és a Forma–1 összefonódik. Úgy tudni, Kim Kardashian és Lewis Hamilton egy meghitt, romantikus hétvégét töltöttek együtt az Egyesült Királyságban, a Cotswolds festői vidékén található Estelle Manor nevű exkluzív country clubban.

A 45 éves reality-sztár és üzletasszony szombat délután saját magángépével indult el Los Angelesből, hogy találkozzon a 41 éves versenyzővel. Bár kapcsolatukat eddig nem erősítették meg, a lap szerint Kim Kardashian és Lewis Hamilton együtt érkeztek a luxusszállodába. Az egész hétvégét ott töltötték.

A párt testőrök kísérték, és minden lehetséges módon próbálták őket megóvni a kívánics tetkintetektől: a szálloda medencéjét és wellnessrészlegét csak ők használhatták. Este pedig egy privát étteremben vacsoráztak. A források szerint vasárnap délelőtt 11 óra körül hagyták el a hotelt – Kim a főbejáraton távozott, Lewis Hamilton pedig egy oldalsó ajtón keresztül hagyta el az épületet. Hivatalos megerősítés nem érkezett sem Kim Kardashian, sem Lewis Hamilton képviselőitől.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton szerelme: szilveszter óta lehetnek együtt

A találgatásokat az is tovább fűti, hogy kiderült, mindketten jelen voltak Kate Hudson szilveszteri partiján Aspenben. Bár ott nem fotózták le őket együtt, a buli után azonnal pletykálni kezdtek róluk. A források szerint kapcsolatuk nem újkeletű: a két híresség 2014 óta ismeri egymást, több nyilvános eseményen is négyesben jelentek meg akkori párjaikkal - Hamilton Nicole Scherzingerrel volt együtt, Kim pedig Kanye West felesége volt. 

Lewis Hamilton egyébként jó kapcsolatot ápol Kim Kardashian volt férjével, Kanye Westtel is. A rapper egykor különleges tanáccsal látta el Hamiltont. „Azt mondta: ‘Amit szeretsz, azt kell csinálnod, és nem szabad foglalkoznod azzal, hogy mások mit gondolnak rólad’” – idézte fel a versenyző a rapper szavait.

