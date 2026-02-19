Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök Zsuzsanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ajánló

Új gasztroműsor indul Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal: az ország legjobb ízeit keresik

ajánló Gianni Annoni gasztroműsor
Life.hu
2026.02.19.
Országjáró gasztrokalandba kezd Gianni Annoni. A Magyarországon élő olasz gasztronómiai szakember Lizsicsár Miklóssal együtt indul útnak, hogy felkutassák a hazai termelők legkiválóbb termékeit és bemutassák a minőségi manufaktúrákat.

Sokan tapasztalhatták már, hogy a kovászosként árult kenyér valójában alig tartalmaz kovászt, vagy hogy a kézművesnek nevezett sajt minősége kívánnivalót hagy maga után. A Mindmegette ezért két, a szakmában elismert szakemberrel, Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal vállalkozott arra, hogy segítsenek eligazodni a hazai gasztrotermékek palettáján.

Új gasztroműsor indul Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal
Új gasztroműsor indul Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal
Forrás: Mindmegette

A műsor készítői több héten át járják az országot, sőt a határon túli, magyarok lakta területekre is ellátogatnak. Az első epizód február 22-én 11:05-től lesz látható a Hír TV-n, a Mindmegette.hu oldalon pedig február 24-én 16:30-kor debütál. A nyitó részben kovászos kenyereket tesztelnek.

„Ez a műsor más lesz, mint az eddigi gasztroműsorok. Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek” – jelentette ki Gianni Annoni.

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós termékeket is tesztelnek

A sorozat egyik visszatérő eleme a humoros vakteszt lesz: Gianni és Miki különböző termékeket kóstolnak, majd kiválasztják a szerintük legjobbat. Minden epizódban feltűnik egy szakember is, aki segíti a döntést és szakmai háttérrel egészíti ki a látottakat, hallottakat.

„A Mindmegette szerkesztőségében több termékből, kenyérből, sonkából előteszteltünk és kiválasztottuk a legjobb hármat, amit aztán Gianniék egy vakteszten megkóstoltak, és döntöttek, hogy szerintük melyik a legjobb” – mesélte Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója, aki minden adásban szerepel majd. Hozzátette: „Élmény volt két ilyen gasztroszakemberrel együtt dolgozni, mint Gianni, és Miki. A szakmai tudásuk vitathatatlan, és még a humoruk is jó.”

A műsor azonban nem áll meg itt! A készítők ellátogatnak a legjobb manufaktúrákba, bemutatják a termékek készítésének kulisszatitkait, beszélgetnek az adott térséghez kötődő ismert személyiségekkel, és a környék turisztikai látnivalóit is megmutatják.

„Nagyon jó hangulatban telt a forgatás, sőt azt is mondhatom, hogy terápia jellegű volt az egész” – mondta Lizsicsár Miklós, a St. Andrea Restaurant és a St. Andrea Wine&Skybar étteremvezetője. Hozzátette: „Bárhol is jártunk az országban, mindenhol szeretettel fogadtak minket. Szégyenkezve kell bevalljam, hogy olyan helyekre jutottam el itthon, ahol eddigi életem során, ezalatt a hat évtized alatt még sosem voltam. Két-három óra utazás után igazi csodákra lehet találni idehaza, ezt tanultam meg ebből a műsorból.”

A gasztrotúra célja, hogy a nézők hiteles képet kapjanak a hazai termelőkről, és közelebb kerüljenek azokhoz az értékekhez, amelyek a magyar konyhát gazdagítják.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu