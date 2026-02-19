Új gasztroműsor indul Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal: az ország legjobb ízeit keresik

Sokan tapasztalhatták már, hogy a kovászosként árult kenyér valójában alig tartalmaz kovászt, vagy hogy a kézművesnek nevezett sajt minősége kívánnivalót hagy maga után. A Mindmegette ezért két, a szakmában elismert szakemberrel, Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal vállalkozott arra, hogy segítsenek eligazodni a hazai gasztrotermékek palettáján.

Új gasztroműsor indul Gianni Annonival és Lizsicsár Miklóssal

Forrás: Mindmegette

A műsor készítői több héten át járják az országot, sőt a határon túli, magyarok lakta területekre is ellátogatnak. Az első epizód február 22-én 11:05-től lesz látható a Hír TV-n, a Mindmegette.hu oldalon pedig február 24-én 16:30-kor debütál. A nyitó részben kovászos kenyereket tesztelnek.

„Ez a műsor más lesz, mint az eddigi gasztroműsorok. Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek” – jelentette ki Gianni Annoni.

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós termékeket is tesztelnek

A sorozat egyik visszatérő eleme a humoros vakteszt lesz: Gianni és Miki különböző termékeket kóstolnak, majd kiválasztják a szerintük legjobbat. Minden epizódban feltűnik egy szakember is, aki segíti a döntést és szakmai háttérrel egészíti ki a látottakat, hallottakat.

„A Mindmegette szerkesztőségében több termékből, kenyérből, sonkából előteszteltünk és kiválasztottuk a legjobb hármat, amit aztán Gianniék egy vakteszten megkóstoltak, és döntöttek, hogy szerintük melyik a legjobb” – mesélte Kósa Kolos, a Mindmegette maestrója, aki minden adásban szerepel majd. Hozzátette: „Élmény volt két ilyen gasztroszakemberrel együtt dolgozni, mint Gianni, és Miki. A szakmai tudásuk vitathatatlan, és még a humoruk is jó.”

A műsor azonban nem áll meg itt! A készítők ellátogatnak a legjobb manufaktúrákba, bemutatják a termékek készítésének kulisszatitkait, beszélgetnek az adott térséghez kötődő ismert személyiségekkel, és a környék turisztikai látnivalóit is megmutatják.

„Nagyon jó hangulatban telt a forgatás, sőt azt is mondhatom, hogy terápia jellegű volt az egész” – mondta Lizsicsár Miklós, a St. Andrea Restaurant és a St. Andrea Wine&Skybar étteremvezetője. Hozzátette: „Bárhol is jártunk az országban, mindenhol szeretettel fogadtak minket. Szégyenkezve kell bevalljam, hogy olyan helyekre jutottam el itthon, ahol eddigi életem során, ezalatt a hat évtized alatt még sosem voltam. Két-három óra utazás után igazi csodákra lehet találni idehaza, ezt tanultam meg ebből a műsorból.”