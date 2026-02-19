Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök

Újabb világsztár Budapesten! Fővárosi étteremben tűnt fel a Dűne szereplője, Travis Fimmel

Szabados Dániel
2026.02.19.
Magyarországon forgatják a Dűne-sorozat második évadát, amelyben Travis Fimmel is fontos szerepet kapott. Az ausztrál színészt Budapest belvárosában látták ebédelni.

A 46 éves Travis Fimmelt legtöbben a Vikingek című sorozatból ismerhetik, amelyben Ragnar Lothbrok szerepét alakította, de a Dűne: Próféciában is emlékezeteset alakított. Szerepelt még A farkas gyermekei (Raised by Wolves) című sci-fiben, valamint A fiú, aki lenyelte a világegyetemet (Boy Swallows Universe) című drámasorozatban is.

Travis Fimmel Budapest belvárosában ebédelt
Travis Fimmel Budapest belvárosában ebédelt
Forrás: Getty Images Europe

Travis Fimmel Budapesten: belvárosi étteremben ebédelt

Travis Fimmelt tavaly novemberben már lefotózták Budapesten, akkor a Római-parton járt. Most a belvárosban bukkant fel: a Két Szerecsen Bisztróban költötte el az ebédjét. Úgy tudni, a húsos tapasok közül a marokkói bárányfasírtot választotta, majd főételként egy sirloin steaket rendelt.

 

Kevesebben tudják, hogy Travis Fimmel pályafutásának egyik korai mérföldköve a 2009-es The Beast volt, amelyben Patrick Swayze oldalán játszott. Ez volt a legendás színész utolsó szerepe. A sorozat folytatását tervezték, ám Swayze betegsége, majd halála miatt erre végül nem került sor. Fimmel igazi nemzetközi áttörése így még váratott magára, egészen a Vikingek indulásáig, amely három évvel később meghozta számára a világhírnevet.

Bár filmjeiben és sorozataiban többnyire kemény, morálisan is vitatható figurákat alakít, a budapesti beszámolók egészen más képet festenek róla. A szemtanúk szerint tavaly ősszel és most is közvetlen, barátságos és szerény benyomást keltett.

