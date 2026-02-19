Tényleg jobban megy az edzés, ha káromkodunk közben? Így növeli a teljesítményt a szitkozódás

Több egymástól független vizsgálat is arra a következtetésre jutott, hogy a káromkodás edzés közben növelheti az állóképességet. Természetesen nem arról van szó, hogy a csúnya beszéd valamiféle mágikus erőt ad, hanem arról, hogy segíthet áttörni azokat a mentális falakat, amelyek gyakran hamarabb feladásra késztetnek, mint ahogy az izmaid elfáradnának.
Káromkodás edzés közben: nem is hinnéd, milyen hasznos
- A szitkozódás segíthet áttörni a mentális fáradtságot.
- Javítja a fókuszt edzés közben.
- Eltereli a figyelmet a fájdalomról és a kételkedésről.
- Csak mértékkel használ.
Miért működik a káromkodás edzés közben?
Richard Stephens brit pszichológus és kutatócsoportja évek óta vizsgálja, hogyan hat a káromkodás a fizikai teljesítményre. Több olyan kísérletet is végeztek, amelyek során olyan gyakorlatokat végeztettek a résztvevőkkel, amelyektől gyorsan elfáradtak, majd ebben a környezetben vizsgálták a káromkodás hatását. A kutatás eredménye minden esetben ugyanaz volt: akik káromkodtak, jobban bírták az edzést.
Így a kérdés már egyáltalán nem az, hogy működik-e ez a trükk, hanem az, mi történik ilyenkor az agyban?
Ezért hat a szitkozódás a teljesítményre
A sportpszichológia szerint sokszor nem azért dobjuk be a törölközőt edzés közben, mert az izmaink már nem bírják, hanem azért, mert működik bennünk egy belső fék. Amikor a gyakorlatok közben elkáromkodod magad, egy pillanatra lecsökken az önkontroll, így nem gondolkozol azon, vajon mit szólnak mások, hogyan nézel ki vagy illik-e, amit csinálsz. A káromkodás azonnali gátláscsökkentést idéz elő, ami lehetővé teszi, hogy az aggodalmaid helyett a teljesítményre fókuszálj.
Emellett szitkozódás közben több pszichológiai folyamat is elindul. Az egyik a fókusz. Egy erős, indulatos szó ismételt kimondása leköti a figyelmet, így tulajdonképpen nem marad elég kapacitásod a fájdalomra és a kételkedésre.
A másik folyamat a flow állapot. Vagyis, amikor annyira belemerülsz az edzés élményébe, hogy alig érzékeled a külvilágot. A kutatók arra jutottak, hogy a káromkodás segít gyorsabban eljutni ebbe az állapotba, és ilyenkor az edzés nemcsak hatékonyabb, de fájdalommentesebb is.
Az önbizalmad is megköszöni a káromkodást
Sokaknak a káromkodás egy kisebb lázadással is felér, pláne, ha a hétköznapokban nem jellemző rájuk a trágár beszéd. Edzés közben azonban növelheti az önbizalmat, jótékony hatással lehet a mentális állapotra, ami így stabilabb mozgást, határozottabb kivitelezést és jobb állóképességet eredményezhet. Érdemes kipróbálnod, ha az önbizalmadnak is adnál egy kis pluszt.
A folyamatos szitkozódás nem fog segíteni
Fontos viszont megérteni, hogy a káromkodás tényleg nem csodaszer. A folyamatos trágár beszéd nem fog Herkulesi erővel megáldani, és nem fogsz kétszer olyan jól teljesíteni egyik napról a másikra. A kutatók arra figyelmeztetnek, ha a szitkozódás elveszíti az érzelmi töltetét, akkor hatástalanná válik. Valójában akkor működik a legjobban, amikor igazán a teljesítőképességed határán vagy, amikor égnek az izmaid és legszívesebben feladnád. A meglepetés, a mentális gát átszakadása, az érzelmi töltés a lényeg, nem a hangerő vagy a sorozatos ismétlés.
A kulcs a mérték, és a helyzet, amiben használod. Egy pilates órán üvöltve káromkodni nem túl jó ötlet, de egy félhangos szitkozódás a kritikus pillanatban valóban segít.
