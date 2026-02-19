Tényleg jobban megy az edzés, ha káromkodunk közben? Így növeli a teljesítményt a szitkozódás

Több egymástól független vizsgálat is arra a következtetésre jutott, hogy a káromkodás edzés közben növelheti az állóképességet. Természetesen nem arról van szó, hogy a csúnya beszéd valamiféle mágikus erőt ad, hanem arról, hogy segíthet áttörni azokat a mentális falakat, amelyek gyakran hamarabb feladásra késztetnek, mint ahogy az izmaid elfáradnának.

A káromkodás edzés közben csökkenti a gátlásokat, így könnyebb a fájdalom helyett a mozgásra koncentrálni.

Javítja a fókuszt edzés közben.

Eltereli a figyelmet a fájdalomról és a kételkedésről.

Miért működik a káromkodás edzés közben?

Richard Stephens brit pszichológus és kutatócsoportja évek óta vizsgálja, hogyan hat a káromkodás a fizikai teljesítményre. Több olyan kísérletet is végeztek, amelyek során olyan gyakorlatokat végeztettek a résztvevőkkel, amelyektől gyorsan elfáradtak, majd ebben a környezetben vizsgálták a káromkodás hatását. A kutatás eredménye minden esetben ugyanaz volt: akik káromkodtak, jobban bírták az edzést.

Így a kérdés már egyáltalán nem az, hogy működik-e ez a trükk, hanem az, mi történik ilyenkor az agyban?

Ezért hat a szitkozódás a teljesítményre

A sportpszichológia szerint sokszor nem azért dobjuk be a törölközőt edzés közben, mert az izmaink már nem bírják, hanem azért, mert működik bennünk egy belső fék. Amikor a gyakorlatok közben elkáromkodod magad, egy pillanatra lecsökken az önkontroll, így nem gondolkozol azon, vajon mit szólnak mások, hogyan nézel ki vagy illik-e, amit csinálsz. A káromkodás azonnali gátláscsökkentést idéz elő, ami lehetővé teszi, hogy az aggodalmaid helyett a teljesítményre fókuszálj.

Emellett szitkozódás közben több pszichológiai folyamat is elindul. Az egyik a fókusz. Egy erős, indulatos szó ismételt kimondása leköti a figyelmet, így tulajdonképpen nem marad elég kapacitásod a fájdalomra és a kételkedésre.

A másik folyamat a flow állapot. Vagyis, amikor annyira belemerülsz az edzés élményébe, hogy alig érzékeled a külvilágot. A kutatók arra jutottak, hogy a káromkodás segít gyorsabban eljutni ebbe az állapotba, és ilyenkor az edzés nemcsak hatékonyabb, de fájdalommentesebb is.