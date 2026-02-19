Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 19., csütörtök

Zendaya és Robert Pattinson brutálisan merész és egyben művészi fotósorozattal borzolja a kedélyeket

Zendaya és Robert Pattinson a Kész drámában
Profimedia - A24
The Drama Robert Pattinson fotósorozat Zendaya
Baranyi Hanna
2026.02.19.
Nem tudjuk eldönteni, hova nézzünk, és melyik képet nézzük hosszasabban. Zendaya és Robert Pattinson újra alkotott. Már egy jó ideje az áprilisban megjelenő filmjüktől, a The Dramától hangos az internet, most viszont eljött a film promotálásának első interjúja és fotósorozata. Vigyázz, lehet, hogy nem készültél fel ezekre a képekre!

Hollywood két szupersztárja, Zendaya és Robert Pattinson ebben az évben külön-külön és együtt is learatják a filmipar babérjait. Most az új filmjük a The Drama, vagy magyarul a Kész dráma bemutatójára készülnek, ennek promotálásához pedig egy igazán különleges és vitatott fotósorozatot készítettek az Interview Magazine máricusi számához.

Zendaya és Robert Pattinson az új filmjükben
Az biztos, hogy az érzelmek a tetőpontra fognak hágni Zendaya és Robert Pattinson új filmjében, a Kész drámában.
Forrás: Profimedia

Zendaya és Robert Pattinson – The Drama film

A két szupersztárnak elég sűrű volt a 2025-ös és eddig a 2026-os év is. Zendaya – aki a napokban elárulta hogyan szeretett bele vőlegényébe és kollégájába, Tom Hollandbe – és Robert Pattinson – aki nemrég az apaság örömeiről vallott – nem először játszanak együtt. 

A sztárpár Christopher Nolen új filmjében, az Odüsszeiában is fel fog tűnni, ahol Zendaya Athénét, Pattinson pedig Pénelopé egyik kérőjét, Antinooszt alakítja. Sőt, még a Dűne utolsó részében is forgattak együtt. Most viszont a lehető legkaotikusabb esküvőre készülnek a The Dramában.

Ez tényleg Kész dráma!

A film a páros egészen furcsa dinamikájára épít, a trailerből pedig szinte semmi nem derül ki – ahogy az egy igazán jó filmnél lenni szokott. Annyit tudunk csak, hogy a felhőtlen szerelem hirtelen egy morbid és kaotikus szálba csap át. Feszített érzelmek, megkérdőjelezhető viszonyrendszerek és sok-sok dráma – ezeket várhatjuk az új filmtől.

Zendaya a Kész drámában
A trailerből nem derült ki, hogy vajon mit csinált Zendaya karaktere, amitől megváltozik a kapcsolatuk.
Forrás: Profimedia

Az Interview Magazine márciusi számához készült fotósorozat pedig hűen tükrözi a két főszereplő hierarchikus és megbomlott viszonyát – csakhogy az érzelmek felcsigázásáért a képekhez egy extra pikantériát is hozzátettek: a kimaxolt őrületet.

A szóban forgó fotósorozat, ahol minden a feje tetejére áll

A fotósorozat nélkülöz minden hagyományos glamour-elemet – ehelyett inkább egy retró stílusú bohócdrámát láthatunk, ahol a nemek szándékosan elmosódnak. Sőt, a ruhákkal és a szőke parókákkal olyan, mintha Zendaya és Pattinson testvérek lennének. Mindenesetre az biztos, hogy a közöttük lévő hasonlóságot ábrázolták inkább, mintsem az ellentéteket.

A két színész szakadt, csipkés ruhákban látható, összemaszatolt, fehér, bohócalapozóval és elmosódott vörös sminkkel, valamint mindketten szőke, hullámos parókát viselnek. A kinézet már magában elég őrültnek tűnik, viszont ezt a sztárpár még tudja tetézni. Ugyanis a képeken groteszk és túldramatizált pózokkal és intenzív érzelemkifejezésekkel jelennek meg. Az egész olyan, mintha egy kísérteties álom és egy retró horror keveréke lenne.

A fotósorozatot itt tudod megtekinteni:

Művészi fotósorozat vagy elborult elvontság?

Az Iterview Magazine-nak készített fotósorozatot egyesek kreatívnak és művészinek tartják, mások viszont túl soknak és furcsának ítélték. Az viszont biztos, hogy a szokványosnak egyáltalán nem mondható képek felcsigázzák a nézőket, a képek kaotikus drámaisága pedig hűen tükrözi a film cselekményének káoszát. Hiszen még a cím is kimondja, hogy ez valóban „Kész dráma” lesz!

