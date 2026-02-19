Zendaya és Robert Pattinson brutálisan merész és egyben művészi fotósorozattal borzolja a kedélyeket

Hollywood két szupersztárja, Zendaya és Robert Pattinson ebben az évben külön-külön és együtt is learatják a filmipar babérjait. Most az új filmjük a The Drama, vagy magyarul a Kész dráma bemutatójára készülnek, ennek promotálásához pedig egy igazán különleges és vitatott fotósorozatot készítettek az Interview Magazine máricusi számához.

Az biztos, hogy az érzelmek a tetőpontra fognak hágni Zendaya és Robert Pattinson új filmjében, a Kész drámában.

Zendaya és Robert Pattinson – The Drama film

A két szupersztárnak elég sűrű volt a 2025-ös és eddig a 2026-os év is. Zendaya – aki a napokban elárulta hogyan szeretett bele vőlegényébe és kollégájába, Tom Hollandbe – és Robert Pattinson – aki nemrég az apaság örömeiről vallott – nem először játszanak együtt.

A sztárpár Christopher Nolen új filmjében, az Odüsszeiában is fel fog tűnni, ahol Zendaya Athénét, Pattinson pedig Pénelopé egyik kérőjét, Antinooszt alakítja. Sőt, még a Dűne utolsó részében is forgattak együtt. Most viszont a lehető legkaotikusabb esküvőre készülnek a The Dramában.

Ez tényleg Kész dráma!

A film a páros egészen furcsa dinamikájára épít, a trailerből pedig szinte semmi nem derül ki – ahogy az egy igazán jó filmnél lenni szokott. Annyit tudunk csak, hogy a felhőtlen szerelem hirtelen egy morbid és kaotikus szálba csap át. Feszített érzelmek, megkérdőjelezhető viszonyrendszerek és sok-sok dráma – ezeket várhatjuk az új filmtől.

A trailerből nem derült ki, hogy vajon mit csinált Zendaya karaktere, amitől megváltozik a kapcsolatuk.

Az Interview Magazine márciusi számához készült fotósorozat pedig hűen tükrözi a két főszereplő hierarchikus és megbomlott viszonyát – csakhogy az érzelmek felcsigázásáért a képekhez egy extra pikantériát is hozzátettek: a kimaxolt őrületet.

A szóban forgó fotósorozat, ahol minden a feje tetejére áll

A fotósorozat nélkülöz minden hagyományos glamour-elemet – ehelyett inkább egy retró stílusú bohócdrámát láthatunk, ahol a nemek szándékosan elmosódnak. Sőt, a ruhákkal és a szőke parókákkal olyan, mintha Zendaya és Pattinson testvérek lennének. Mindenesetre az biztos, hogy a közöttük lévő hasonlóságot ábrázolták inkább, mintsem az ellentéteket.

A két színész szakadt, csipkés ruhákban látható, összemaszatolt, fehér, bohócalapozóval és elmosódott vörös sminkkel, valamint mindketten szőke, hullámos parókát viselnek. A kinézet már magában elég őrültnek tűnik, viszont ezt a sztárpár még tudja tetézni. Ugyanis a képeken groteszk és túldramatizált pózokkal és intenzív érzelemkifejezésekkel jelennek meg. Az egész olyan, mintha egy kísérteties álom és egy retró horror keveréke lenne.

A fotósorozatot itt tudod megtekinteni:

Művészi fotósorozat vagy elborult elvontság? Az Iterview Magazine-nak készített fotósorozatot egyesek kreatívnak és művészinek tartják, mások viszont túl soknak és furcsának ítélték. Az viszont biztos, hogy a szokványosnak egyáltalán nem mondható képek felcsigázzák a nézőket, a képek kaotikus drámaisága pedig hűen tükrözi a film cselekményének káoszát. Hiszen még a cím is kimondja, hogy ez valóban „Kész dráma” lesz!

