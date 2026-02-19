Közleményt adott ki a rendőrség András herceg letartóztatása után

A hatóság hivatalos tájékoztatást adtak ki András herceg letartóztatása után. Eszerint a nyomozás részeként egy hatvanas éveiben járó férfit vettek őrizetbe, valamint házkutatásokat tartanak Berkshire-ben és Norfolkban is. A közlemény így fogalmaz: „Ma letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó férfit közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, és házkutatásokat végzünk Berkshire-ben és Norfolkban. A férfi jelenleg is rendőri őrizetben van. A nemzeti irányelveknek megfelelően nem hozzuk nyilvánosságra a letartóztatott férfi nevét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az ügy jelenleg folyamatban van, ezért minden publikációval óvatosan kell eljárni, hogy ne sértsék meg a bíróságot.”
Oliver Wright rendőrfőnök-helyettes közölte: „Alapos értékelés után nyomozást indítottunk közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja miatt. Fontos, hogy megőrizzük vizsgálatunk integritását és objektivitását, miközben partnereinkkel együtt dolgozunk az állítólagos bűncselekmény kivizsgálásán.” Hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy az ügy jelentős közérdeklődésre tart számot, és a megfelelő időben tájékoztatást adnak majd a fejleményekről.
Amit eddig tudunk András herceg letartóztatásáról:
- Andrew Mountbatten-Windsort közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával vették őrizetbe.
- A rendőrség házkutatást tart a windsori és a norfolki királyi rezidenciákon.
- A volt herceg jelenleg rendőri őrizetben van.
- Letartóztatása 2026. február 19-én történt, a 66. születésnapján.
- A közhivatalban elkövetett visszaélés maximális büntetése életfogytiglani szabadságvesztés lehet.
- Legalább kilenc rendőri szerv vizsgálja az András herceget érintő ügyeket.
- A gyanú szerint 2010. novemberében, brit kereskedelmi megbízottként tett négy utazásáról bizalmas dokumentumokat továbbított Jeffrey Epsteinnek.
A rendőrségi akció kora reggel kezdődött: legalább hat, jelöletlen Thames Valley-i rendőrautó érkezett a sandringhami birtokon található Wood Farmhoz. Egy órával később megerősítették, hogy a volt herceget letartóztatták. A rendőrség azt is közölte, hogy külön vizsgálat indult annak a nőnek az ügyében, akit Jeffrey Epstein állítólag az Egyesült Királyságba reptetett, hogy szexuális kapcsolatba lépjen Andrással. A volt herceg mindvégig határozottan tagadta a vele szemben megfogalmazott vádakat.
Az ügy hátterében az Epstein-aktákban nyilvánosságra hozott dokumentumok állnak. Ezek alapján több brit rendőri szerv – köztük az essexi, a londoni, a surrey-i, a thames valley-i, a norfolki és a bedfordshire-i hatóság – vizsgálja a mintegy hárommillió oldalnyi iratban szereplő adatokat. A nyomozások kiterjednek arra a 90 útra is, amelyet Jeffrey Epstein magángépe tett Angliába; ezek közül 15-re azután került sor, hogy az amerikai üzletembert 2008-ban kiskorúakkal kapcsolatos bűncselekmények miatt elítélték.
Az essexi rendőrség repülési naplókat és e-maileket elemez. A vádak szerint András herceg 2010 novemberében, brit globális kereskedelmi megbízottként tett utazásai kapcsán bizalmas dokumentumokat továbbított Epsteinnek, és az afganisztáni Helmand tartomány újjáépítéséről szóló „bizalmas” anyagokat is megosztotta vele 2010 karácsonyán. A hivatalos irányelvek szerint a kereskedelmi megbízottakat titoktartásra kötelezik az érzékeny, politikai vagy gazdasági információk miatt. Az ilyen tisztséget betöltő személyek az államtitokról szóló törvény hatálya alá tartoznak. András 2011-ben, az Epsteinhez fűződő kapcsolatának nyilvánosságra kerülése után mondott le az adófizetők által finanszírozott megbízatásáról.
