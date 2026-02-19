Közleményt adott ki a rendőrség András herceg letartóztatása után

A hatóság hivatalos tájékoztatást adtak ki András herceg letartóztatása után. Eszerint a nyomozás részeként egy hatvanas éveiben járó férfit vettek őrizetbe, valamint házkutatásokat tartanak Berkshire-ben és Norfolkban is. A közlemény így fogalmaz: „Ma letartóztattunk egy hatvanas éveiben járó férfit közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával, és házkutatásokat végzünk Berkshire-ben és Norfolkban. A férfi jelenleg is rendőri őrizetben van. A nemzeti irányelveknek megfelelően nem hozzuk nyilvánosságra a letartóztatott férfi nevét. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az ügy jelenleg folyamatban van, ezért minden publikációval óvatosan kell eljárni, hogy ne sértsék meg a bíróságot.”

Andrew Mountbatten-Windsort, az egykori András herceget letartóztatták és kihallgatják

Forrás: Getty Images Europe

Oliver Wright rendőrfőnök-helyettes közölte: „Alapos értékelés után nyomozást indítottunk közhivatalban elkövetett visszaélés gyanúja miatt. Fontos, hogy megőrizzük vizsgálatunk integritását és objektivitását, miközben partnereinkkel együtt dolgozunk az állítólagos bűncselekmény kivizsgálásán.” Hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy az ügy jelentős közérdeklődésre tart számot, és a megfelelő időben tájékoztatást adnak majd a fejleményekről.

Amit eddig tudunk András herceg letartóztatásáról: Andrew Mountbatten-Windsort közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával vették őrizetbe.

A rendőrség házkutatást tart a windsori és a norfolki királyi rezidenciákon.

A volt herceg jelenleg rendőri őrizetben van.

Letartóztatása 2026. február 19-én történt, a 66. születésnapján.

A közhivatalban elkövetett visszaélés maximális büntetése életfogytiglani szabadságvesztés lehet.

Legalább kilenc rendőri szerv vizsgálja az András herceget érintő ügyeket.

A gyanú szerint 2010. novemberében, brit kereskedelmi megbízottként tett négy utazásáról bizalmas dokumentumokat továbbított Jeffrey Epsteinnek.

A rendőrségi akció kora reggel kezdődött: legalább hat, jelöletlen Thames Valley-i rendőrautó érkezett a sandringhami birtokon található Wood Farmhoz. Egy órával később megerősítették, hogy a volt herceget letartóztatták. A rendőrség azt is közölte, hogy külön vizsgálat indult annak a nőnek az ügyében, akit Jeffrey Epstein állítólag az Egyesült Királyságba reptetett, hogy szexuális kapcsolatba lépjen Andrással. A volt herceg mindvégig határozottan tagadta a vele szemben megfogalmazott vádakat.