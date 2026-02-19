A királyi család szégyene! Letartóztatták András herceget: a 66. születénapján vitte el a rendőrség

A beszámolók szerint legalább hat rendőrautó érkezett reggel nyolc óra körül a Wood Farmra, ahol András herceg az elmúlt hetekben lakott. Nyolc, civil ruhás férfi lépett be az ingatlanba, néhányuknál rendőrségi laptopokat láttak. Mindez éppen a herceg 66. szüületésnapján történt.

András herceget a 66. születénapján vitte el a rendőrség

Forrás: Getty Images

Az egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen ügy vezetett a letartóztatáshoz. András herceg korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen törvénysértést elkövetett volna. Andrew Mountbatten-Windsor majdnem három hete tartózkodott a Wood Farmon, és azóta mindössze egyszer látták nyilvánosan.

András herceg letartóztatása: a nyomozást Károly király is segítette

András herceg után jelenleg egy tucat rendőri szerv nyomoz az Epstein-ügyben napvilágra került dokumentumok miatt. Ezek szerint kereskedelmi megbízotti időszaka alatt hivatalos iratokat továbbított az akkor még milliárdos üzletmbernek, Jeffrey Epsteinnek. A hárommillió oldalas aktacsomagot az essexi, londoni, surrey-i, thames valley-i, norfolki és bedfordshire-i rendőrség is elemzi. A nyomozáshoz Károly király is minden segítséget megadott - írja a The Sun.

A vizsgálatok kiterjednek Epstein magánrepülőgépének brit útjaira is: a repülési naplók szerint a gép 1990 és 2018 között 90 alkalommal landolt vagy indult brit repülőterekről, ezek közül 15 járat 2008 után, amikor Jeffrey Epsteint az Egyesült Államokban kiskorúakkal való szexuális kapcsolat miatt már bebörtönözték. A Thames Valley-i rendőrség kapcsolatba lépett az ügyészséggel azokban az ügyekben, amelyek András herceg 2001 és 2011 közötti kereskedelmi megbízotti tevékenységéhez köthetők. A hatóságok azt az állítást is ellenőrzik, hogy Epstein 2010-ben egy húsz év körüli nőt küldött az Egyesült Királyságba, hogy a windsori Royal Lodge-ban találkozzon Andrással. A Bedfordshire-i rendőrség a lutoni repülőjáratokat vizsgálja, míg a norfolki rendőrség közölte: bár nem érkezett hozzájuk hivatalos bejelentés, áttekintik a dokumentumokat, hogy minden releváns információt értékelhessenek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: