Ez a gyümölcssaláta a te arcodra is tavaszi üdeséget varázsol

A tavasz egyértelműen a megújulás időszaka. A természet mellett azonban ez a testünkre is igaz, hiszen a hosszú, hideg hónapok után a bőrük fakóbb, szárazabb, kevésbé életteli lehet. Ilyenkor különösen fontos, hogy ne csak kívülről, hanem belülről is támogassuk a hidratáltságát, valamint a bőr természetes ragyogását. Egy jól összeállított gyümölcssaláta pedig ebben meglepően sokat segíthet.

Tavaszi joghurtos gyümölcssaláta a ragyogó bőrért.

Ezért imádjuk a joghurtos gyümölcssaláta receptjét Enné finomabb vitaminlöketet még sosem látott a bőröd.

Természetes hidratáló összetevőivel segít, hogy a bőr visszanyerje a rugalmasságát.

Antioxidánsaival kíméletlenül veszi fel a harcot a bőröregedés jelei ellen.

Könnyű, de laktató tavaszi desszert, ami a nap bármely szakában ínycsiklandó választás.

Legyen szó hagyományos vagy épp koreai változatról, a tökéletes gyümölcssaláta titka a hozzávalókban rejlik. Érdemes szezonális vagy egész évben elérhető friss gyümölcsöket választani, szemben a fagyasztottakkal. A következő recept nemcsak egyszerű, de remekül kombinálható más gyümölcsökkel is, például málnával, áfonyával, kivivel, de akár naranccsal is.

A könnyű tavaszi joghurtos gyümölcssaláta receptje

Hozzávalók:

2 banán

1 alma

30 dkg friss eper

150 ml natúr görög joghurt

2 evőkanál méz

1 teáskanál vanília aroma

1 evőkanál citromlé

egy marék pirított mandula vagy dió

friss mentalevél (opcionális)

Elkészítés

A gyümölcsöket alapos mosás után vágd falatnyi darabokra, majd tedd egy nagyobb tálba. A banánt érdemes a végén hozzáadni, hogy ne barnuljon meg. A görög joghurtot keverd simára a mézzel, a vanília aromával és a citromlével – ez utóbbi nemcsak friss ízt ad a gyümölcssalátának, de a gyümölcsök élénk színét is segít megőrizni. Az elkészült öntetet öntsd a gyümölcsökre, óvatosan forgasd össze, majd szórd meg pirított olajos magvakkal. Tálaláskor pár mentalevéllel még üdébbé teheted.

A tökéletes gyümölcssalátát bármilyen szezonális gyümölccsel kombinálhatod.

Miért is olyan jó ez gyümölcssaláta a bőrödnek?

Az eper igazi C-vitamin-bomba, amivel nem csupán a tavaszi fáradtságot söpörheti ki a szemeidből. A kollagéntermelésben is szerepet kap, továbbá védi a bőrt a káros szabad gyököktől, hozzájárulva ezzel a feszesebb, egyenletesebb arcbőrhöz. A banán magas B6-vitamin-tartalma segít megőrizni a bőr hidratáltságát, így az kevésbé lesz száraz és fakó. Az alma természetes almasava gyengéden támogatja a bőr megújulását, simábbá és frissebbé téve annak felszínét. A görög joghurt sem csak a krémes állagról gondoskodik, ugyanis probiotikumai és fehérjetartalma hozzájárulhat a bőr egészséges egyensúlyához. A méz számos jótékony hatása mellett pedig, természetes gyulladáscsökkentőként óvhatja a bőr szépségét. Ez a gyümölcssaláta tehát nemcsak egy könnyű tavaszi finomság, hanem egyfajta belső szépségápolás is.