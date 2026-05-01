Brutálisan keres az OnlyFansen az egykori Disney-sztár − Nézzük, mennyi az annyi!

A kis gézengúz (Boy Meets World) egykori gyereksztárja, Maitland Ward elárulta, mennyit keres ma OnlyFans-modellként. A mesés összeg messze meghaladja a korábbi Disney-sztár színészi fizetését. Íme a részletek!

A színésznő szerint jelenlegi bevételei a felnőtt tartalmakat kínáló OnlyFans platformon többszörösen meghaladják korábbi hollywoodi fizetését.

Disney-sztárból OnlyFans-modell

Az egykori Disney-sztárból mára felnőtt tartalomkészítő vált. Maitland Ward elárulta, hogyan vette teljesen új irányt a karrierje, és nyíltan beszélt arról is, milyen bevételeket ér el a felnőtt tartalmairól ismert OnlyFans platformon. A színésznő bevallása szerint ma már olyan összegeket keres, amelyek a Disney-s televíziós karrierje csúcsán is elképzelhetetlenek lettek volna számára.

Disney-sorozattól az OnlyFansig

Maitland Ward a ’90-es évek végén vált ismertté, amikor Rachel McGuire szerepét alakította a kultikus sorozatban, a A kis gézengúzban (Boy Meets World). A karakter gyorsan a nézők egyik kedvence lett, és a sorozat később klasszikus Disney-sorozatként élt tovább a köztudatban. A színésznő később még kapott nagyobb szerepeket a stúdiónál, de a karrierje a 2010-es évekre megfeneklett. Miután egyre kevesebb színészni megbízatása volt, így 2019-ben kipróbálta magát felnőttipari produkciókban is. Végül a COVID-időszak alatt talált rá új lehetőségként az OnlyFansre.

„Néhány tízezer dollárt kerestem epizódonként – ma ennek a sokszorosát viszem haza” – mondta a sztár a fizetéséről.

A Hollywood Demons című műsorban Ward őszintén beszélt a múltjáról és a jelenéről is. Elmondása szerint a Disney-sorozat idején epizódonként körülbelül 20 ezer dollárt keresett. Bár ez akkor jelentős összegnek számított, a színésznő szerint állandó bizonytalanságban élt, hiszen sosem volt garantált a szereplése, és csak az epizódok után fizettek. „Nincsenek biztosítékok ebben a szakmában” – fogalmazott.

OnlyFans-modellként a sokszorosát keresi egykori fizetésének

Ward szerint az OnlyFans teljesen megváltoztatta az életét. A platformon már havi hat számjegyű bevételeket is elér, ami messze meghaladja korábbi színészi fizetését. A bevétel nem csak az előfizetésekből származik: saját elmondása szerint felnőtt filmes projektjei és influenszerként az egyéni márkaépítése is jelentős bevételi forrást jelent számára.

„Én irányítom, mennyit keresek. Addig csinálom, ameddig akarom” – mondta.

